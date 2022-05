KOERS KORT. Evenepoel maakt rentree in Ronde van Noorwegen - Nieuwe tegenslag voor Vanmarcke, die positief test op corona

Evenepoel maakt rentree in Ronde van Noorwegen

Quick-Step Alpha Vinyl trekt met Remco Evenepoel als kopman naar de Ronde van Noorwegen (2.Pro), die dinsdag van start gaat. Dat heeft de Belgische wielerformatie zaterdag bekendgemaakt.

De 22-jarige Evenepoel komt in Noorwegen voor het eerst weer in actie, nadat hij bijna een maand geleden op indrukwekkende wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam schreef. De jonge Belg krijgt in het Scandinavische land de steun van de Deen Kasper Asgreen, in 2021 de winnaar van de Ronde van Vlaanderen, en Frans kampioen op de weg Rémi Cavagna. Ook de Tsjechen Josef Cerny en Zdenek Stybar tekenen present, net als de Britse neoprof Ethan Vernon.

“De Ronde van Noorwegen is geen gemakkelijke koers”, blikt sportdirecteur Tom Steels vooruit. “Die twee aankomsten bergop zijn echt lastig en we kunnen daar een aantal aanzienlijke tijdverschillen verwachten. We zullen zien wat Remco kan doen op die twee beklimmingen, hij is onze man voor het klassement en zal een goede ploeg hebben om hem te ondersteunen.”

“In de massasprints zullen we proberen mee te doen met Ethan, die eerder dit seizoen in de Ronde van Catalonië heeft bewezen wat hij kan. Het vertrouwen is er, de vastberadenheid ook, we kunnen dus niet wachten om over een paar dagen van start te gaan”, besloot Steels.

De Ronde van Noorwegen start dinsdag en telt zes ritten. Vorig jaar ging de eindzege naar de Brit Ethan Hayter.

Pechvogel Vanmarcke legt positieve coronatest af

Het wil voorlopig maar niet meezitten voor Sep Vanmarcke (33). Nadat de West-Vlaming van Israël-Premier Tech al het grootste deel van het voorjaar in het water zag vallen door verschillende ziektes, heeft hij nu positief getest op het coronavirus. Vanmarcke moet zo verstek geven voor de Ronde van Noorwegen, meldt-ie op Instagram. “Na een lange periode van trainen en een goeie stage in Spanje was ik klaar om eindelijk de competitie te hervatten in de Ronde van Noorwegen. Tot een PCR-test me gisteren aantoonde dat ik besmet ben met Covid. Onverwacht, want ik voel me niet ziek. Het is heel frustrerend om weer tegenslag te hebben in een seizoen vol hindernissen. Ik moet de fiets nu minstens een week aan de kant laten, om dan hopelijk negatief te testen en weer op te bouwen richting de Belgische koersen in juni.”

Zeven WorldTour-ploegen in Heistse Pijl

De Heistse Pijl (1.1) mag op 4 juni maar liefst zeven WorldTour-ploegen ontvangen: Jumbo-Visma, Quick.Step-Alpha Vinyl, Lotto-Soudal, Intermarché-Wanty Gobert, Bora-hansgrohe, Israël-Premier Tech en Cofidis. Ook Alpecin-Fenix komt er aan de start. (BVDC)

Kopecky verliest leiderstrui in Burgos

Lotte Kopecky (Team SD Worx) is leider af in de Ronde van Burgos voor vrouwen. Een kopgroep van zeven bleef in de tweede rit nipt uit de greep van het peloton. De Italiaanse Matilde Vitillo (BePink) haalde het in Aguilar de Campoo. Kopecky won amper zes seconden later de spurt voor plaats acht, maar moest haar trui afstaan aan de Colombiaanse Jennifer Ducuara. De Belgische kampioene blijft wel het puntenklassement aanvoeren.

Morgen wacht haar in Ojo Guareña wellicht een nieuwe winstkans. De Ronde van Burgos eindigt zondag met de koninginnenrit naar Las Lagunas de Neila.

Pogacar verkent pittige aankomst in Tour

Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar wil niets aan het toeval overlaten. Eerder verkende hij de kasseirit van de Ronde van Frankrijk, gisteren nam hij de finale van de zeventiende etappe onder de loep. Zo bedwong de Sloveen, samen met ploegmaat Rafal Majka, de slotklim richting de landingsbaan van Peyragudes. Een pittige helling, met een stijgingspercentage van 13% in de laatste 500 meter.

Vollering komt aan de start in Burgos, Moolman niet

Demi Vollering start donderdag in de Ronde van Burgos. De Nederlandse kwam dinsdag zwaar ten val in de eendagswedstrijd Durango-Durango Emakumeen Saria en bleef een nachtje in het ziekenhuis omdat ze een paar keer flauw viel na haar val. Na observatie werden geen blessures gevonden. Ploegmate Ashleigh Moolman-Pasio daarentegen geeft forfait voor de rittenkoers.

