KOERS KORT. Evenepoel kent ploegmaats voor Ronde van Lombardije - Claeys keert terug naar Intermarché-Wanty-Gobert

Evenepoel kent ploegmaats voor Lombardije

BORA-renners Ackermann en Schwarzmann besmet met coronavirus

“Nadat ze lichte symptomen van een verkoudheid vertoonden, ondergingen Pascal Ackermann en Michael Schwarzmann een PCR-test in het kader van hun afreis naar Frankrijk, en die was positief. Een tweede test bevestigde het positieve resultaat voor beide renners”, legt de ploeg uit. “Ackermann en Schwarzmann zegden dus af voor de reis en zijn nu thuis, zoals de gezondheidsregels het voorschrijven.”

Als invaller is de Pool Maciej Bodnar opgetrommeld. BORA zal in het Franse tweeluik maar met zes renners starten.

Claeys en Petit versterken klassieke kern Intermarché-Wanty-Gobert

Claeys reed in 2016 al een seizoen voor Wanty. Hij werd dat jaar negende in de Ronde van Vlaanderen en won aansluitend de GP Jef Scherens en een Ardennenrit in de Ronde van Wallonië. Voor Petit wordt het zijn eerste avontuur in buitenlandse loondienst.

Astana versterkt zich met Dombrowski

Dombrowski kwam in 2013 met de nodige adelbrieven over naar de profs, want de Amerikaan won in 2012 de Giro voor beloften - het leverde hem een contract bij Team Sky op. Hij maakte z'n potentieel niet helemaal waar, maar won dit seizoen wel een etappe in de Ronde van Italië.