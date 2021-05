KOERS KORT. Er komt een Tour voor vrouwen volgend jaar - Jordi Meeus derde in openingsrit Ronde van Hongarije

Delen per e-mail

Bauhaus sprint naar eerste leiderstrui, Meeus eindigt als derde in Hongarije

De Duitser Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) is de eerste leider in de Ronde van Hongarije, een rittenwedstrijd van het UCI-niveau 2.1. Hij won de eerste etappe in de massasprint voor de Italiaan Jakub Mareczko en onze landgenoot Jordi Meeus.

De Ronde van Hongarije kon voor zijn 42ste editie rekenen op een erg sterk deelnemersveld, met daarin acht WorldTour-ploegen, maar ook twee Belgische teams: Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal Pauwels Sauces. De vijf etappes zijn allemaal kansen voor de sprinters, behalve de aankomst bergop van zaterdag.

Tijdens de openingsetappe van 173 kilometer van Siofok naar Kaposvar koos de jonge Belg Fabio Van den Bossche voor de vroege vlucht samen met twee anderen, maar de verwachte sprint ontlopen lukte niet. Daarin zette Bora-Hansgrohe zijn Belgische sprinter Jordi Meeus helemaal voorin af, maar twee renners bleken sneller: Bauhaus boekte zijn tweede zege van het seizoen, met beperkte voorsprong op Mareczko. Met Timothy Dupont (vijfde) finishte nog een tweede Belg voorin.

In het klassement heeft Bauhaus een voorsprong van vier seconden op Mareczko en vluchter Patryk Stosz. Meeus is vierde op zes seconden. Dankzij de bonificatieseconden die ze onderweg namen, staan ook Edward Theuns (zesde) en Van den Bossche (zevende) in de top tien.

Volledig scherm © Photo News

Tourbaas Prudhomme: “Er komt een Tour voor vrouwen”

Er komt volgend jaar een Tour voor vrouwen, dat heeft ASO-baas Christian Prudhomme bevestigd. De rittenkoers zou los van La Course, de eendagswedstrijd die een etappe uit de Tour voor de mannen aandoet, komen te staan. De Tour voor vrouwen zou ook pas na de Ronde van Frankrijk voor mannen op de kalender komen. De laatste keer dat er een Tour voor vrouwen werd gereden was in 1989. Over hoeveel ritten de Tour voor vrouwen zou tellen, kon Prudhomme niet uitwijden.

Volledig scherm Christian Prudhomme (links). © REUTERS

Vanaf 9 juni weer amateurwielrennen mogelijk

Het federale Overlegcomité maakte dinsdag een aantal versoepelingen bekend. Indien de coronacijfers blijven dalen én indien de vaccinatiecampagne volgens plan blijft lopen, komt er vanaf 9 juni een heropstart van het amateurwielrennen met 100 personen. Vanaf 1 juli zou dat zelfs moeten lukken zonder beperkingen. Voor de eerder afgelaste Belgische kampioenschappen tijdrijden voor de jeugdreeksen gaat Wielerbond Vlaanderen op zoek naar een nieuwe datum.

“Indien het aantal ingenomen Covid-bedden op intensieve zorgen blijft evolueren in de richting van maximaal 500, én indien de vaccinatiecampagne volgens plan loopt, betekent dit voor de wielersport dat de heropstart van de niet-professionele wedstrijden in twee stappen zal plaatsvinden”, meldt Wielerbond Vlaanderen.

“Vanaf 9 juni met 100 personen en vanaf 1 juli zonder beperkingen. De reeds eerder opgestelde protocollen voor de organisatoren in de verschillende wielerdisciplines zullen worden aangepast op basis van de richtlijnen die we eerstdaags van de bevoegde ministers mogen verwachten. Voor de provinciale kampioenschappen worden nieuwe datums gezocht alsook voor de Belgische kampioenschappen tijdrijden jeugd, juniores op de weg en mountainbike. We doen ook een oproep aan de lokale besturen om de beslissingen af te stemmen op de laatste richtlijnen, zodat de geplande wedstrijden alsnog kunnen doorgaan.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News