KOERS KORT. Ellen van Dijk, wereldkampioene in het tijdrijden, valt uurrecord bij dames aan

Van Dijk valt werelduurrecord bij dames aan

De Nederlandse Ellen van Dijk (35) valt op 23 mei het werelduurrecord voor vrouwen aan. Dat record staat momenteel om naam van Joscelin Lowden. De Britse reed in september vorig jaar 48,405 kilometer in één uur. Van Dijk, tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden en actief bij Trek-Segafredo, onderneemt haar poging op de wielerbaan van Grenchen, in Zwitserland.

Bij de heren heeft Victor Campenaerts (55,089 km) het record nog steeds in handen.

Nu toch raak voor Philipsen in Turkije

Derde keer, goede keer. Na twee tweede plaatsen heeft Jasper Philipsen zijn ritzege in de Ronde van Turkije beet. Onze 24-jarige landgenoot van Alpecin-Fenix klopte in de massasprint Kaden Groves - de winnaar van gisteren - en Miguel Fernandez. Philipsen is ook de nieuwe leider.

“Goed dat ik eindelijk kan winnen”, vertelde Philipsen na de rit. “Vandaag konden we een goede, eigen lead-out opzetten. Dit is een zege van de ploeg. Ik miste in de eerste twee etappes misschien wat frisheid in de benen na de zware klassiekers. Het is goed voor het vertrouwen dat ik het vandaag kan afmaken. Of ik denk aan de puntentrui? Een ritzege was mijn grootste doel. Een trui zou alleen maar een extra bonus zijn.”

De Ronde van Turkije telt acht etappes en eindigt zondag in Istanbul.

