KOERS KORT. Eli Iserbyt succesvol geopereerd aan de elleboog - Van Aert kent teamgenoten voor Strade Bianche - Cavendish in GP Monseré

De 27-jarige Jasper De Buyst is de ‘ouderdomsdeken’ binnen het Lotto Soudalteam dat zondag van start gaat in de GP Jean-Pierre Monseré. Nog een in het oog springende naam bij het Belgische WorldTeam is onder andere Gerben Thijssen. Steff Cras hervat dan weer de competitie in Hooglede nadat hij vorig jaar tijdens de 9e etappe van de Tour de France zwaar ten val kwam.

Jasper De Buyst werkte onlangs de UAE Tour af en is samen met Gerben Thijssen zowat het speerpunt in de ploeg Lotto Soudal. Thijssen werd vorig jaar nog tweede in de Gooikse Pijl nadat hij enkel Danny van Poppel moest voor laten gaan. Tijdens de 9e etappe van de daaropvolgende Vuelta werd Thijssen terug runner-up. In Aguilar de Campoo bleek de Duitser Pascal Ackermann net iets sneller.

De rest van de 7-kopigge selectie wordt volgemaakt door Steff Cras die met de GP Jean-Pierre Monseré zijn eerste koers rijdt sinds 5 september 2020. En dan zijn er nog de youngsters Xandres Vervloesem (20), Sébastien Grignard (21), de Australiër Harry Sweeny (22) en Sylvain Moniquet (23) om de kern ter vervolledigen.

Iserbyt succesvol geopereerd aan gewrichtsbanden linkerelleboog

Eli Iserbyt herstelt van een succesvolle operatie aan de gewrichtsbanden van zijn linkerelleboog. De West-Vlaamse veldrijder had nog steeds last van de blessure die hij op 26 december van vorig jaar had opgelopen in Heusden-Zolder waardoor een ingreep in het tussenseizoen noodzakelijk was. Dat weet Sporza te vertellen.

“De operatie van enkele weken geleden is vlot verlopen”, meldt hij. “Ik mag vier weken echt niets doen, zelfs niet rijden op de rollen. Vanaf 11 maart mag mijn brace eraf en dan kan ik lichtjes beginnen plooien en werken aan het herstel.”

Jumbo-Visma met sterk blok aan de start in Strade Bianche

Wout van Aert start morgen als uittredend winnaar in de Strade Bianche. Zijn Nederlandse ploeg Jumbo-Visma gaf vandaag de namen van zijn teamgenoten vrij. Van Aert kan op de Italiaanse grindwegen rekenen op de steun van landgenoot Nathan Van Hooydonck, de Noor Tobias Foss, de Australiër Chris Harper, de Nederlanders Robert Gesink en Tim Roosen en de Duitser Paul Martens.

Deceuninck-Quick.Step trekt kaart Cavendish in GP Monseré

Mark Cavendish wordt het speerpunt van Deceuninck-Quick.Step in de negende editie van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré (1.1) die zondag wordt gereden. De oud-wereldkampioen rijdt dit weekend zijn derde wedstrijd, na de Clasica de Almeria (94e) en Le Samyn (29e). Hij krijgt tussen Hooglede en Roeselare (202,1 km) hulp van Iljo Keisse, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, de Nieuw-Zeelandse kampioen Shane Archbold, de Tsjech Josef Cerny en de Duitser Jannik Steimle.

“We hebben een sterke ploeg met jongens die de boel kunnen controleren en renners die een rol kunnen spelen in de finale, dus de motivatie is heel hoog”, zegt sportdirecteur Rik Van Slycke. “De weersvoorspellingen zijn goed, wat betekent dat het zwaar wordt om het peloton te splitsen, maar we hebben opties voor een groepssprint en voor een kleinere groep die het uitzingt tot het einde.”

Volledig scherm Mark Cavendish. © BELGA

Campenaerts mikt op tijdrit in Parijs-Nice

Sander Armée en Victor Campenaerts zijn opgenomen in de selectie van Qhubeka ASSOS voor Parijs-Nice (WorldTour). De Koers naar de Zon begint zondag. De Italiaanse sprinter Giacomo Nizzolo hoopt net als vorig jaar een etappe te winnen. De Italiaanse en Europese kampioen krijgt steun van zijn landgenoot Matteo Pelucchi en de Duitser Max Walscheid. Werelduurrecordhouder Campenaerts heeft de derde rit aangekruist, een individuele tijdrit over 14,4 km.

Volledig scherm Campenaerts. © Photo News

Cofidis legt kopman Guillaume Martin langer vast

Cofidis heeft het contract van kopman Guillaume Martin verlengd tot eind 2022. De 27-jarige Fransman is bezig aan zijn tweede seizoen bij Cofidis. Daarvoor droeg hij het shirt van Wanty (2016-2019) en FDJ (2014). Martin werd vorig jaar elfde in de Tour en veertiende in de Vuelta, waar hij de bergtrui veroverde. In het Critérium du Dauphiné, kort voor de Tour, mocht hij als derde mee op het eindpodium.

“Voor mij is dit een logische en gemakkelijke beslissing”, zegt Martin over zijn contractverlenging. “Bij Cofidis schrijven we een verhaal over een langere periode. De ploeg trad vorig jaar toe tot de World Tour en heel wat aspecten zijn aan het evolueren. Wat mij bevalt, is deel uit te maken van een project, te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de ploeg.”

Volledig scherm Guillaume Martin. © Photo News