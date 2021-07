KOERS KORT. EK baanwielrennen verhuist naar Zwitserland

Tour de France Van Aert krijgt strijdlust én mengt zich in strijd om de bollen: “Per ongeluk in goeie uitgangspo­si­tie beland”

11 juli Wout van Aert strijdt nu ook om de bergtrui in de Tour de France. De Belg van Jumbo-Visma trok vandaag mee in de vlucht in de etappe naar Andorra la Vella en mengde zich meermaals in de sprints om punten voor het bergklassement. Van Aert hield ook de prijs voor de strijdlust over aan zijn sterke etappe.