KOERS KORT. Eindwinst Madrid Challenge voor Lisa Brennauer - Pieterse wint EK veldrijden bij dames beloften

Balsamo wint slotrit, eindzege voor Brennauer

Elisa Balsamo heeft de slotrit van de Madrid Challenge (WorldTour) gewonnen. Ze haalde het na 100,3 km in Madrid voor de Nederlandse Lorena Wiebes en haar landgenote Marta Bastianelli. De Duitse Lisa Brennauer pakt de eindzege.

Lisa Brennauer begon aan de slotrit met tien seconden voorsprong op de Italiaanse Elisa Longo Borghini en 18 tellen op Lorena Wiebes. Met 100 kilometer voor de boeg en tussensprinten onderweg waar telkens seconden (vijf, twee en één) vielen te verdienen, moest de Duitse waakzaam zijn.

Het was Wiebes die in de eerste rondes de strijd aanging met Brennauer. Ze pakte enkele seconden terug, maar Brennauer wist telkens dicht te eindigen. De Nederlandse wierp na enkele rondes de handdoek in de ring en besloot dan maar om alles op de eindsprint en een tweede dagzege te zetten, ook gezien halfweg koers Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten, derde en vierde in het klassement, er vanonder muisden met nog enkele anderen.

Hun aanval hield zo’n 6 km stand, het team van Brennauer had alles onder controle. Longo Borghini zag meteen daarna haar kans en versnelde op 44 km van het eind. Ze pakte tijd terug via de tussensprinten en wist haar bonus maximaal uit te bouwen tot 25 seconden op het peloton. Op een gegeven moment leidde ze virtueel het klassement met 18 seconden.

Tot Brennauer het welletjes vond, op 13,5 km van de meet werd de Italiaanse gegrepen. Er volgden nog enkele aanvallen in het slot, maar zonder succes. Er zou gesprint worden om de dagzege. Wiebes zette van ver aan, maar het was Balsamo die zich het snelst toonde.

Brennauer pakt de eindwinst met 12 seconden voorsprong op Longo Borghini en 13 tellen op Wiebes. Op de erelijst volgt de Duitse zichzelf op.

Puck Pieterse kroont zich tot Europees beloftekampioene

Puck Pieterse is de nieuwe Europese kampioene veldrijden bij de dames beloften. De Nederlandse soleerde naar de zege. Het zilver in het Nederlandse Rosmalen ging naar de Hongaarse Blanka Vas, het brons was voor een andere Nederlandse: Manon Bakker. Er namen geen Belgen deel aan het EK bij de beloften.

Ook in deze categorie was Nederland topfavoriet met Puck Pieterse, Manon Bakker en Shirin van Anrooij om maar enkele dames te noemen. Het was die laatste die de kopstart voor haar rekening nam en de ganse eerste ronde de leiding zou nemen. Ze telde bij de eerste passage aan de finish zes seconden bonus op een groepje met Manon Bakker, Aniek Van Alphen, Puck Pieterse en de Italiaanse Sara Casasola. Ook Blanka Vas was niet ver.

De jonge renster van de Telenet-Baloise Lions hield haar inspanning bijna twee rondes vol, maar uiteindelijk kregen we bij het indraaien van de derde ronde een groep van zes aan de leiding: de vier eerder vermelde Nederlandse dames, de Hongaarse Blanka Vas en de Italiaanse Casasola. De Britse schaduwfavoriete Anna Kay volgde al op zeven seconden.

In de derde ronde was het Bakker die de leiding nam en Van Anrooij moest haar snelle start bekopen en viel terug. Net voor het indraaien van de vierde en voorlaatste ronde trok Puck Pieterse in de aanval. In een mum van tijd sloeg ze een gaatje van tien seconden.

Gewonnen spel had ze evenwel nog niet, want Blanka Vas had een stevig eindschot in de benen en kwam in de slotronde nog tot op vier tellen. Uiteindelijk brak de veer dan toch bij de Hongaarse en het was Pieterse die naar de Europese titel snelde. Vorig jaar won ze nog bij de junioren.

Het goud van Puck Pieterse is de derde Europese titel voor Nederland. Zaterdag stonden ook al Ryan Kamp (beloften) en Ceylin del Carmen Alvarado (dames elite) op het hoogste schavot.

