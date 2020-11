KOERS KORT. EF Pro Cycling houdt Sebastian Langeveld aan boord - McCarthy houdt “complex knietrauma” over aan val in Vuelta

Jay McCarthy houdt “complex knietrauma” over aan val in Vuelta

De Australiër Jay McCarthy heeft aan zijn valpartij in de Ronde van Spanje een zware knieblessure overgehouden. Zijn team BORA-hansgrohe bevestigt donderdag dat de 28-jarige renner naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland is overgebracht. Daar ging hij onder het mes voor wat de ploeg een “complex knietrauma” noemt.

Twee jaar geleden won McCarthy in eigen land de Cadel Evans Great Ocean Road Race door in een sprint Elia Viviani te verslaan. Hij won dat jaar ook een rit in de Ronde van het Baskenland. In 2016 sprintte McCarthy naar een etappezege in de Tour Down Under.