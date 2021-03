KOERS KORT. Edward Theuns wordt eerste keer vader - Stewart mist Ronde door handbreuk na incident met Bouhanni

Edward Theuns en Lien Crapoen verwachten eerste kindje

Heuglijk nieuws ten huize Edward Theuns en Lien Crapoen. De renner van Trek-Segafredo en de voormalige podiummiss zijn namelijk in blijde verwachting van hun eerste kindje. Dat kondigde het koppel zelf aan via de sociale media. Theuns was afgelopen weekend nog bijzonder ontgoocheld nadat hij en z'n ploeg niet mochten starten in Gent-Wevelgem na een positief coronageval, maar morgen verschijnen Theuns en co wél aan de start van Dwars door Vlaanderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jake Stewart mist Ronde van Vlaanderen

Groupama-FDJ moet het zondag in de Ronde van Vlaanderen zonder Jake Stewart doen. De Britse sprinter liep bij het incident met Nacer Bouhanni tijdens de GP van Cholet een breuk in het linkerhand op. Voor Stewart - die tweede werd in de Omloop - zou het de tweede deelname aan Vlaanderens Mooiste geweest zijn.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Deceuninck-Quick.Step wordt opnieuw omgedoopt tot Elegant-Quick.Step

De shirts waarmee het team van Patrick Lefevere zondag de start zal nemen in de 105de Ronde van Vlaanderen zullen er iets anders uitzien. De benaming Deceuninck-Quick.Step wordt voor die dag immers veranderd in Elegant-Quick.Step. Ook vorig jaar werd zo’n tijdelijke shirtwissel doorgevoerd.

Elegant is een raamconcept van Deceuninck en die firma wil daar in de Ronde van Vlaanderen wat meer naambekendheid aan geven. Met uitzondering van de naamswijziging blijven de shirts voor de rest hetzelfde als voorheen bij de Belgische WorldTourformatie.

Volledig scherm Deceuninck-Quick.Step wordt in de Ronde van Vlaanderen weer even Elegant-Quick.Step © Deceuninck-Quick.Step

Organisatoren E3 zitten verveeld met quarantaine BORA-hansgrohe

De positieve coronatest van Matthew Valls voor de E3 Saxo Bank Classic blijft nazinderen. Aangezien de wedstrijddokter toen oordeelde dat de gehele BORA-hansgroheploeg in quarantaine moest omdat er te veel contact onderling was geweest, kreeg het team geen startrecht in de E3. De ploeg bood zich zondag wel aan voor de start van Gent-Wevelgem maar kreeg daar ook rood licht gezien het de quarantaineperiode waarin de ploeg en zijn entourage werd geplaatst, nog niet had uitgezeten.

Teammanager Ralph Denk uitte zijn boosheid op de website van de wielerploeg en dreigde er zelfs mee gerechtelijke stappen te ondernemen omdat zijn team onrecht wordt aangedaan. Het organisatiecomité van de E3 Saxo Bank Classic zit erg verveeld met de hele affaire.

“Wij worden nu, als organisator van de E3 Saxo Bank Classic, her en der met de vinger gewezen maar wij hebben totaal niets te maken met die zaak. Wij hadden BORA-hansgrohe er maar al te graag bij gehad afgelopen vrijdag maar dat kon nu eenmaal niet door de positieve coronatest van Matthew Walls. Het overleg tussen de arts van BHG en de Covidarts valt onder het medisch geheim, wij mogen daar zelfs niet van op de hoogte zijn. Wij horen enkel de besluiten te volgen van de Covidcoördinator en Covidarts die moeten handelen volgens de Belgische Covidwetgeving”, meldt woordvoerder van de E3 Saxo Bank Classic, Jacques Coussens.

Minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), verklaarde eerder al dat er duidelijke protocollen werden afgesproken met de virologen en dat hierop geen uitzonderingen zouden gemaakt worden.

Volledig scherm © Photo News

Vanmarcke moet passen voor Dwars door Vlaanderen

Sepp Vanmarcke zal morgen niet aan de start komen in Dwars door Vlaanderen, dat meldt zijn ploeg Israel Start-Up Nation. Vanmarcke heeft last van een verkoudheid. De Ronde van Vlaanderen komt echter niet in gevaar volgens de ploegdokters.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

UCI schorst Matteo De Bonis en zijn team Vini Zabu na positieve dopingtest

De Internationale wielerunie UCI heeft de Italiaan Matteo De Bonis voor onbepaalde tijd geschorst. Bij een controle buiten competitie op 16 februari testte hij positief op epo, zo maakte de federatie dinsdag bekend.

De 25-jarige De Bonis is de tweede renner van het Italiaanse ProTeam Vini Zabu die binnen een periode van twaalf maanden tegen de dopinglamp loopt. Tijdens de Giro van oktober vorig jaar bleek de Italiaan Matteo Spreafico positief op ostarine.

Twee positieve gevallen in eenzelfde periode van twaalf maanden leidt volgens de UCI-reglementen automatisch tot een schorsing van de ploeg voor een periode van 15 tot 45 dagen.

Het is nu aan de Disciplinaire Commissie van de UCI om de zaak te behandelen.

Volledig scherm Vini Zabu. © Photo News