KOERS KORT. Edward Theuns wint slotrit in Ronde van Hongarije - André Greipel maakt voor het eerst sinds januari 2019 het zegegebaar

Edward Theuns snelt naar zege in Ronde van Hongarije.

Edward Theuns (Trek-Segafredo) heeft zondag zijn eerste overwinning van 2021 geboekt in de Ronde van Hongarije (2.1). In de slotetappe in Boedapest was hij de snelste in de massasprint, waarin Timothy Dupont derde werd. De Australiër Damien Howson (Team BikeExchange) pakte het eindklassement voor Ben Hermans.

Daags na de koninginnenetappe, die op het hoogste punt van Hongarije het klassement op zijn kop had gezet, werkte het peloton de korte slotetappe van 92 kilometer af op een lokaal rondje in hoofdstad Boedapest. Jordi Warlop liet zich samen met drie anderen zien in een lange vlucht en graaide onderweg nog wat prijsjes mee aan de tussensprints, maar goed tien kilometer voor de finish zat hun avontuur erop.

Een late aanval van Yevgeniy Fedorov kon niet beletten dat er werd gesprint voor de zege. Trek-Segafredo zette een sprinttreintje op de rails voor Edward Theuns, en de 30-jarige Oost-Vlaming maakte het nadien met brio af in de licht oplopende sprint. Op de streep had hij een duidelijke voorsprong op de Nederlander Olav Kooij. Voor Theuns was het geleden van de Primus Classic op 21 september 2019 dat hij nog eens mocht juichen.

Bovenaan het algemene klassement kwamen er geen wijzigingen meer. Eindwinnaar Damien Howson heeft een voorsprong van zestien seconden op Ben Hermans. De Italiaan Antonio Tiberi is derde op 24 seconden, Laurens Huys zesde op 51 seconden. Op het palmares van de Ronde van Hongarije is Howson de opvolger van Attila Valter, de Hongaar die zondag zijn roze trui verdedigt in de Ronde van Italië.

Greipel wint voor het eerst sinds januari 2019

André Greipel weet weer wat winnen is! De 38-jarige Duitser was na bijna 170 kilometer de snelste van het pak in de Trofeo Alcudia-Port d’Alcudia. Voor de renner van lsrael Start-Up Nation is het zijn eerste overwinning sinds januari 2019, toen won hij een rit in La Tropicale Amissa Bongo. De man met de meeste zeges (157) in het actieve profpeloton hangt volgend seizoen de fiets aan de haak. (IVDA)

