KOERS KORT. Edward Theuns en Jasper Stuyven in selectie Trek-Segafredo voor de Ronde van Frankrijk

Edward Theuns toch naar de Tour

Trek-Segafredo heeft dinsdag zijn Tourselectie bekendgemaakt en daar zitten met Edward Theuns en Jasper Stuyven twee Belgen bij. Vooral voor Theuns, zondag nog goed voor zilver op het BK op de weg, zal de selectie een opluchting zijn. Hij gaf zondag nog aan niet zeker te zijn van zijn plek in de Tourkern. Voor Stuyven wordt het zijn vijfde Tour, voor Theuns zijn vierde.

Het Amerikaanse WorldTour-team start met een vrijbuitersploeg. Bauke Mollema mag wel zijn kans gaan in het klassement, maar er wordt vooral gemikt op etappezeges. De Italiaanse veteraan en winnaar van de Tour in 2014, Vincenzo Nibali, zal dat vooral in de bergen doen. Klassieke renners als Stuyven, Theuns en voormalig wereldkampioen Mads Pedersen krijgen kansen in de iets vlakkere ritten.

Selectie Trek-Segafredo: Julien Bernard (Fra), Kenny Elissonde (Fra), Bauke Mollema (Ned), Vincenzo Nibali (Ita), Mads Pedersen (Den), Toms Skujins (Let), Jasper Stuyven (BEL), Edward Theuns (BEL)

Jelle Wallays haalt Tourselectie van Cofidis

Cofidis heeft vandaag officieel zijn selectie voor de Tour de France, die zaterdag start in Brest, bekendgemaakt. Het Franse WorldTour-team nam één Belg op in zijn Tourkern. Jelle Wallays mag zijn debuut maken in La Grande Boucle. De 32-jarige West-Vlaming, aan zijn eerste seizoen bij Cofidis bezig, zal tijdens de Tour vooral in dienst rijden van sprinter Christophe Laporte. De Fransman hoopt op succes in vlakke ritten en etappes met een licht hellende aankomst.

Guillaume Martin, vorig jaar beste Fransman in de Tour met een elfde plaats, vertrekt opnieuw met klassementsambities. Hij zal bergop vooral steun krijgen van Jesus Herrada, zondag nog tweede in het Spaans kampioenschap. Kenneth Vanbilsen is reserve en moet zich nog tot zaterdag klaarhouden.

Selectie Cofidis: Ruben Fernandez (Spa), Simon Geschke (Dui), Jesus Herrada (Spa), Christophe Laporte (Fra), Guillaume Martin (Fra), Anthony Perez (Fra), Pierre-Luc Périchon (Fra), Jelle Wallays

