KOERS KORT. Edward Planckaert verliest leiderstrui in Ronde van Burgos - BORA-hansgrohe haalt ook Hindley en Higuita

Edward Planckaert verliest leiderstrui in Ronde van Burgos

Daags na zijn overwinning in de openingsrit heeft Edward Planckaert (Alpecin-Fenix) de leiderstrui van de Ronde van Burgos verloren aan de Spanjaard Gonzalo Serrano (Movistar Team). De ritoverwinning in de tweede etappe van de Spaanse vijfdaagse wedstrijd voor de Pro Series ging naar de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates).

Ondanks hun stevige crash in de openingsetappe van gisteren gingen Egan Bernal en zijn ploegmaats Adam Yates en Daniel Martinez van start in de golvende tweede etappe van 175 kilometer tussen Tardajos en Briviesca. Die werd gekleurd door een vroege vlucht van vijf Spanjaarden: Carlos Canal, Oier Lazkano, Raul Garcia, Unai Cuadrado en Sergio Garcia. UAE Team Emirates en Bora-Hansgrohe deden het gros van het werk in de achtervolging.

Een stroomstoot van EF Education-Nippo in de heuvelachtige finale zorgde voor breukjes in het peloton en voor het einde van de vroege vlucht, en nadien kwamen er verschillende aanvalspogingen. Luxemburgs kampioen Kevin Geniets, Deens kampioen Mads Wurtz Schmidt en Marcus Burghardt reden voorop tot enkele hectometers voor de streep, maar kregen toch nog het peloton op de nek.

In de sprint die volgde, haalde Molano het voor de Italianen Alberto Dainese en Matteo Trentin, een ploegmaat van Molano. De Limburger Jordi Meeus sprintte naar de vierde plek. Ook Planckaert mengde zich in het sprintgewoel, maar dat volstond uiteindelijk niet: Serrano spurtte naar de tiende plaats en neemt zo de leiderstrui over. Planckaert is tweede in de stand in dezelfde tijd, de Italiaan Vincenzo Albanese derde op een seconde.

Morgen wacht een rit van 173 kilometer, met in de finale de beklimming buiten categorie van de steile Picon Blanco. De aankomst ligt echter in de vallei.

Cyclassics Hamburg gaat ook dit jaar niet door

De wielerklassieker Cyclassics Hamburg zal voor het tweede jaar op rij niet doorgaan. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. De organisatoren namen de beslissing na overleg met de lokale autoriteiten. Die zagen de race door het stijgend aantal coronabesmettingen in de regio liever nog een jaar uitgesteld worden. De 25ste editie van de Duitse WorldTour-wedstrijd moest op 22 augustus plaatsvinden. Door het nieuwe uitstel blijft Elia Viviani de laatste winnaar. De Italiaanse spurtbom won in Hamburg in 2017, 2018 en 2019. Met Johan Museeuw (2002) staat er één Belg op de erelijst.

Ook de Ronde van Guangxi wordt voor het tweede jaar op rij niet verreden door de coronapandemie. De Chinese WorldTour-rittenkoers, die dit jaar tussen 14 en 19 oktober op het programma stond, kon nog maar drie keer plaatsvinden. Tim Wellens won in 2017 de eerste editie, de Spanjaard Enric Mas in 2019 de voorlopig laatste editie.

Bij de vrouwen wordt naast de Ronde van Guangxi ook de Ronde van Chongming Island geschrapt.

BORA-hansgrohe spendeert Sagan-miljoenen

BORA-hansgrohe blijft niet bij de pakken zitten na het vertrek van Peter Sagan. Gisteren maakte de Duitse formatie al de terugkeer van Sam Bennett bekend, vandaag kwamen daar ook nog eens Jai Hindley, Sergio Higuita en Marco Haller bij. Alle drie tekenden ze een contract voor drie seizoenen.

Hindley (25) komt over van Team DSM. Vorig seizoen brak de Australiër door met een tweede plaats in het eindklassement van de Giro, maar dit jaar kon hij nog geen potten breken. Bij BORA moet Hindley samen met Higuita (24) de kern voor de grote rondes versterken. De Colombiaan maakt de overstap van EF Education First-NIPPO. Haller (30) is dan weer eerder een klassiek type, al kan de Oostenrijker ook een rol in de sprinttrein van Sam Bennett aan.

Almeida kopman van Deceuninck-Quick.Step in Polen

Deceuninck-Quick Step heeft woensdag zijn selectie bekendgemaakt voor de Ronde van Polen, die op 9 augustus van start gaat. De Belgische WorldTour-formatie hoopt de rittenkoers opnieuw te winnen na Remco Evenepoel vorig jaar.

De Portugees Joao Almeida, die zesde eindigde in de Giro, maakt zijn rentree in de rittenkoers van 9 tot en met 13 augustus, nadat hij in juni zijn eerste profzege behaalde op het Portugees kampioenschap tijdrijden. Ook Frans kampioen Rémi Cavagna, de Colombiaan Alvaro Hodeg, die er al een etappe won, en de Belgen Tim Declercq en Stijn Steels maken deel uit van de selectie.

Selectie: Joao Almeida (Por), Rémi Cavagna (Fra), Tim Declercq (BEL), Ian Garrison (VSt), Alvaro Jose Hodeg Chagui (Col), Mikkel Honoré (Den), Stijn Steels (BEL)

