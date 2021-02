KOERS KORT. E3 Saxo Bank Classic stelt nieuwe affiche voor - Intermarché-Wanty Gobert verkent woensdag Omloop-parcours

E3 Saxo Bank Classic stelt banner voor en deelt wildcards uit

Na een jaartje afwezigheid staat de E3 Saxo Bank Classic (26/3) in Harelbeke dit jaar weer op de WorldTour-kalender. Zoals de traditie het wil pakt de koers ook dit jaar weer uit met een opvallende affiche. De banner is een verwijzing naar bloemenmeisje Germaine, die dit jaar van thuis uit de koers moet volgen.

De organisatie deelde ook de wildcards uit. Het Alpecin-Fenix van Mathieu van der Poel had als winnaar van de Europe Tour in 2020 automatisch startrecht verworven. Ook Arkéa-Samsic, Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal-Wallonie Bruxelles, Total Direct Energie en het Noorse UNU-X Pro Cycling Team kregen een uitnodiging in de bus.

Volledig scherm Bloemenmeisje Germaine kust de winnaar van 2012: Tom Boonen. © E3 Saxo Bank Classic

Intermarché-Wanty Gobert verkent woensdag Omloop-parcours

Intermarché-Wanty Gobert neemt woensdag het parcours van de Omloop onder de loep. Vanuit Nazareth zullen de renners een tocht van zowat 100 kilometer afwerken. Met uitzondering van de Leberg en Den Ast, die heel vroeg in het parcours van de openingsklassieker zijn opgenomen, verkent het WorldTeam dus alle hellingen en de meest pittige kasseistroken.

“Met tien man gaan we woensdag verkennen. De zeven die de koers zullen rijden en dan nog drie renners die ook in Kuurne-Brussel-Kuurne aan de start zullen komen”, verduidelijkt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “Voor de Omloop heb ik Aimé De Gendt, Loïc Vliegen, Taco van der Hoorn, Andrea Pasqualon, Boy van Poppel, Jonas Koch en Pieter Vanspeybrouck op mijn lijstje staan. Deze laatste vier zijn ook voorzien om in Kuurne-Brussel-Kuurne te rijden. Dat kwartet wordt verder aangevuld met Ludwig De Winter, Tom Devriendt en Danny van Poppel. Het is de bedoeling dat we woensdag zowat 100 kilometer van het parcours zullen rijden. We beginnen er wellicht aan in Nazareth.”

De verwachtingen zullen nu wel iets hoger liggen nu Intermarché-Wanty Gobert een WorldTeam is. “Ik blijf bij mijn standpunt dat dit een overgangsjaar moet worden. Wij verkregen de licentie als WorldTeam door allerlei omstandigheden heel laat op het seizoen. Je kan dan niet meer echt actief zijn op de transfermarkt. Dat zal dus iets voor volgend jaar zijn. We hebben onze kern wel wat versterkt met mannen als Jonas Koch en Taco van der Hoorn. Die moeten de Vlaamse koersen wel aankunnen. Ons budget is echter opgesoupeerd. We kunnen er dit seizoen niemand meer bijnemen”, meldt Van der Schueren.

Op de Muur van Geraardsbergen zullen de kaarten wellicht definitief geschud worden in de Omloop. “Het is best mogelijk dat de beslissing zelfs al eerder zal vallen. Alles hangt af van de weersomstandigheden en van hoe de wind zit op het parcours. Ik zal zaterdagavond alvast tevreden zijn als één van mijn renners in Ninove een toptiennotering kan afdwingen”, besluit Van der Schueren.

Volledig scherm © BELGA