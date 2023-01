KOERS KORT. Dubbelslag voor Rohan Dennis in Tour Down Under na putsch bergop klassementsmannen

Dennis pakt uit met dubbelslag in Tour Down Under

Rohan Dennis heeft de macht gegrepen in de Tour Down Under. De Australiër van Jumbo-Visma reed samen met Jay Vine, Jai Hindley, Simon Yates en Mauro Schmid weg op Nettle Hill, een pittige klim op 20 kilometer van de meet. Leider Alberto Bettiol moest net daar de rol lossen in het peloton, terwijl Michael Matthews even daarvoor mechanische pech kende. De vijf aanvallers werkten in de finale samen tot onder de vod, een jagende groep met onder meer Ewan kwam (net) niet meer terug. Bij het ingaan van de laatste kilometer probeerde Hindley het vervolgens met een uitval, zonder succes. Integendeel, Dennis counterde en reed in de finale hectometers onweerstaanbaar naar de ritzege. De Australiër grijpt in Victor Harbor de leiderstrui met die seconden voorsprong op Jay Vine.

Bauhaus snelt naar zege in eerste rit in lijn Tour Down Under

Phil Bauhaus (28) heeft woensdagochtend de eerste rit in lijn in de Tour Down Under gewonnen. De Duitser van Bahrain-Victorious was de snelste in een massasprint, die werd ontsierd door een valpartij van onze landgenoot Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Bauhaus verwees thuisrijders Caleb Ewan en Michael Matthews naar de dichtste ereplaatsen. De Italiaan Alberto Bettiol, die dinsdag de proloog won, behield zijn leiderstrui.

Opgaves Meeus en Gesink

De tweede rit van de Tour Down Under heeft dus slachtoffers geëist: met name Robert Gesink en Jordi Meeus. Beide renners geven op en starten morgen/vannacht niet meer. De resultaten van de onderzoeken brachten geen ernstige verwondingen naar boven bij Meeus, die viel in de slotkilometer. Maar omdat onze landgenoot een hersenschudding opliep, besloot BORA-hansgrohe de Limburgse sprinter niet te laten starten in de tweede etappe van donderdag.

Robert Gesink is er dan weer erger aan toe. De Nederlander ging zo’n 25 kilometer voor de finish onderuit, kwam hard op zijn hoofd terecht maar bleek met een bekkenbreuk ook andere verwondingen te hebben opgelopen. “Niet de manier waarop ik had gehoopt mijn tijd hier af te sluiten”, schreef Gesink, die eerder al met zijn gezin naar Australië was gereisd. “Het was een ongelukkige val die me een bekkenbreuk en heel veel schaafwonden heeft opgeleverd. Ik ben nu weer bij mijn familie.”

Behalve Gesink gingen van Jumbo-Visma ook Timo Roosen en Tim van Dijke onderuit, maar zij konden verder. “We kunnen niet anders concluderen dan dat dit een slechte dag is voor de ploeg”, zei ploegleider Addy Engels. “Met het verlies van Robert slikken we een bittere pil.”

Cees Bol vindt onderdak bij Astana

De Nederlandse wielrenner Cees Bol (27) heeft met Astana Qazaqstan dan toch nog een nieuwe werkgever gevonden. Hij zal vooral de Brit Mark Cavendish, die dinsdag werd vastgelegd, bijstaan in de massasprints. De sprinter ondertekende een eenjarig contract bij Astana. “Het is al het begin van het nieuwe jaar, voor mij is het een geweldige verrassing dat het uiteindelijk zo goed is uitgedraaid”, meldt Bol in een persbericht.

“Ik ben zo blij dat ik hier ben in dit geweldige team en dat ik kan focussen op nieuwe doelen met Astana. Mijn belangrijkste doel dit seizoen is om weer te winnen. Met Mark Cavendish in de ploeg is een ander groot doel voor mij om hem te helpen in de strijd voor de zeges. Ik hoop ook enkele klassiekers te rijden om te zien hoever ik daarin kan komen.”

Bol reed vorig jaar voor Team DSM. Normaal gezien zou hij net als Cavendish de overstap maken naar B&B Hotels-KTM, maar dat team moest bij gebrek aan sponsors de handdoek in de ring werpen. Uiteindelijk zorgde de formatie van Alexander Vinokourov ervoor dat beide renners nog op het hoogste niveau actief kunnen zijn. Bij Astana krijgt Cavendish wellicht alsnog de kans om een gooi te doen naar een 35ste ritzege in de Tour de France, een record dat hij nu nog deelt met Eddy Merckx.

In zijn carrière boekte Bol tot dusver een ritzege in Parijs-Nice (2021), de Ronde van Groot-Brittannië (2022), de Ronde van de Algarve (2020), de Ronde van Californië en de Ronde van Noorwegen (2019). Hij won verder Nokere Koerse in 2019

Aimé De Gendt breekt sleutelbeen

Streep door de rekening voor Aimé De Gendt. Onze 28-jarige landgenoot brak op training tijdens de ploegstage van Intermarché-Circus-Wanty in Alfas del Pi zijn sleutelbeen. De Gendt is een man voor het voorjaar, in 2019 en 2020 werd hij tweede in de GP Samyn. Hij was er ook bij op het EK op de weg vorige zomer in München.

Bettiol trapt WorldTour-seizoen op gang met winst in proloog Tour Down Under

Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost) heeft de proloog in de Tour Down Under (2.UWT) op zijn naam geschreven. De 29-jarige Italiaan hield na 5,5 vlakke kilometers in het Australische Adelaide de Amerikaan Magnus Sheffield en de Deen Julius Johansen achter zich en is meteen ook de eerste leider.

De rittenkoers trok zich op gang met een proloog over 5,5 kilometer door de straten van Adelaide. Een nieuwigheid voor de organisatie en een kans voor Rohan Dennis om Jumbo-Visma de eerste zege van het jaar te schenken. De tijdrit werd afgewerkt met gewone fietsen, niet met tijdritfietsen, wel met tijdritpakken. En al snel werd duidelijk dat het weer ook z’n rol zou spelen. Helemaal in het begin was het nog droog en zette Alberto Bettiol een knaltijd neer van 6:19. Ook andere renners die over droge wegen konden rijden bleken in het voordeel. Michael Matthews was pas de eerste die in de regen een voorlopige top vijf behaalde met 6:33.

Uitkijken was het daarna naar enkele hardrijders zoals Rohan Dennis. De regen was intussen gestopt, maar wel lagen de wegen nog nat. En dus zette de Australiër geen al te beste chrono neer met 6:36. Magnus Sheffield startte na hem en vlamde naar een toptijd, goed voor de tweede plaats (op 0:08). Niemand ging nog sneller dan de Italiaan die zo z’n eerste zege van het seizoen boekte en de eerste leider is.

Morgen volgt een rit in lijn over 149,9 km met start en aankomst in Tanunda waarbij in de finale viermaal een lokaal rondje van 26 km moet afgewerkt worden met telkens de beklimming van Menglers Hill (3,6 procent gemiddeld en over 3,8 km). Na de laatste passage wacht nog 13,5 km richting de finish. De kans dat er gesprint wordt lijkt groot

Eliot Lietaer beëindigt carrière na opdoeken van B&B Hotels

Eliot Lietaer stopt op 32-jarige leeftijd met wielrennen. De West-Vlaming vond geen nieuwe ploeg na het opdoeken van het Franse B&B Hotels-KTM. “Het is onnodig om te zeggen dat het een grote ontgoocheling is om mijn carrière op deze manier te moeten beëindigen”, schreef hij op Instagram. Lietaer werd in 2012 prof bij Topsport Vlaanderen en bleef er tot 2017 aan de slag. Hij reed later ook voor de Wallonie Bruxelles-ploeg (2018-2020) en de voorbije twee jaar voor B&B Hotels-KTM. Hij pakte in de tweede rit van de Boucles de la Mayenne in 2014 zijn enige profzege. Lietaer is al de zevende renner van B&B Hotels die met wielerpensioen gaat. Jordi Warlop vond onderdak bij het opleidingsteam van Soudal-Quick.Step, Jens Debusschere is nog op zoek naar een nieuwe werkgever.

Chris Froome keert na 14 jaar terug in Afrika

Voor het eerst sinds 2009 gaat viervoudig Tourwinnaar Chris Froome in Afrika koersen. De 37-jarige Brit, geboren in Kenia, doet volgende maand mee aan de Ronde van Rwanda. “Voor het eerst in lange tijd ga ik naar Afrika, daar kijk ik naar uit”, aldus Froome, die in 2009 enkele koersen in Zuid-Afrika reed. “Het wordt een nieuwe ervaring. Ik ben nog nooit in Rwanda geweest.” Rwanda mag in 2025 als eerste Afrikaanse land het WK wielrennen organiseren.

De Britse kopman van Israel-Premier Tech zit nu in Australië, waar hij zijn seizoen begint in de Tour Down Under. Zijn ploeg raakte vorig jaar haar licentie voor de WorldTour kwijt. Israel-Premier Tech is daarom niet meer automatisch verzekerd van deelname aan alle grote wedstrijden. Voor de Tour de France kreeg de Israëlische ploeg wel al een wildcard.

Froome, winnaar van de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017, heeft de laatste jaren mede door blessureleed weinig aansprekende resultaten meer geboekt. Hij moest vorig jaar de Ronde van Frankrijk enkele dagen voor de finish in Parijs verlaten met een coronabesmetting. De Ronde van Spanje reed Froome wel uit, maar zonder een rol van betekenis te spelen.

