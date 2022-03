KOERS KORT. Dries Van Gestel wint Profronde van Drenthe - Egan Bernal opnieuw op de fiets

Van Gestel wint Profronde van Drenthe.

Dries Van Gestel heeft de 60ste editie van de Nederlandse Profronde van Drenthe (1.1) op zijn naam geschreven. De 27-jarige renner van het Franse TotalEnergies sprong in de laatste kilometers weg uit een klein groepje en reed solo naar de streep. Na ereplaatsen in Kuurne-Brussel-Kuurne (6e) en Le Samyn (7e) schoot hij nu raak, meteen goed voor zijn eerste zege sinds 2017 (toen een rit in de Tour des Fjords).

De Hongaar Barnabas Peak (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) en de Fransman Hugo Hofstetter (Team Arkéa Samsic) vervolledigden het podium. Van Gest volgt op de erelijst Rune Herregodts op.

Egan Bernal opnieuw op de fiets

Het gaat de goede kant op met Egan Bernal. De 25-jarige Colombiaan kroop vandaag voor het eerst op de koersfiets, nadat hij anderhalve maand zwaar ten val kwam op training. “Raad eens wie er weer op zijn fiets zit”, postte Bernal op sociale media. “Zolang je erin gelooft, is alles mogelijk.”

Herregodts is out met toxoplasmose

Rune Herregodts, vorige maand winnaar van de openingsetappe van de Ruta del Sol, ligt in de lappenmand. Er werd bij een bloedonderzoek toxoplasmose vastgesteld bij de renner van Sport Vlaanderen-Baloise. De 23-jarige Herregodts hoopt zo snel mogelijk de competitie te hervatten maar vreest dat de revalidatie wel tot een maand zou kunnen duren.

“Ik won dit seizoen meteen mijn eerste koers, de openingsetappe van de Ruta del Sol. Beter kan je niet beginnen toch? Maar top voelde ik me niet. Na Le Samyn van begin maart had ik echt een slecht gevoel. Ik was moe, uitgeput. Medisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat ik toxoplasmose heb. Rusten en recupereren is nu de opdracht. Als renner ben je al blij dat er een reden gevonden is voor de mindere vorm, maar leuk is anders”, zegt Herregodts, die zijn wielercarrière combineert met de studies geneeskunde.

“Ik zou dit weekend normaal gezien de Ronde van Drenthe rijden. Die wedstrijd won ik trouwens vorig jaar. Maar koersen is nu niet aan de orde. Trainen kan, maar heel licht en ik wil mezelf niet overbelasten. Hoe lang ik aan de kant moet blijven, is een open vraag. Het kan zijn dat ik misschien volgende week al beter ben of binnen veertien dagen. Het kan ook zijn dat het een maand duurt vooraleer ik weer honderd procent klaar voor de dienst ben. Nokere Koerse (16 maart) en Cholet (20 maart) stonden op mijn programma maar die koersen zullen allicht te vroeg komen. Afwachten hoe alles verder evolueert. Overhaasten is het laatste wat ik mag doen”, aldus Herregodts.

Thibau Nys verlengt contract bij Baloise Trek Lions

Thibau Nys heeft zijn contract bij Baloise Trek Lions tot minstens eind 2024 verlengd, zo maakte het team woensdag bekend.

De negentienjarige Nys verbaasde in september vorig jaar door in het Italiaanse Trento de Europese beloftentitel op de weg te winnen. Daarmee liet hij duidelijk merken dat zijn toekomst deels op de weg zal liggen. Ook niet veel later op het WK in eigen land liet hij zich opmerken. Nadien viel hij uit met een sleutelbeenbreuk, maar hij kwam sneller terug dan verwacht en pakte nog brons op het EK veldrijden. De Belofte van het Jaar kreeg daarna nog af te rekenen met een schouderblessure en een besmetting met het coronavirus. Zijn veldritseizoen sloot hij enkele weken geleden af met een derde plaats in de Sluitingsprijs van Oostmalle, waar hij voor het eerst op het podium stond bij de elite.

“Deze contractverlenging geeft me vertrouwen en zekerheid. Ik ben op een vrij logische manier bij Baloise Trek Lions terechtgekomen, maar ik voel me hier echt thuis. Ik maak deel uit van een hechte groep waar ik helemaal mijn ding kan doen. Door de sterke band met renners en omkadering tillen we elkaar ook naar een steeds hoger niveau”, klinkt het bij Thibau Nys, die bij het team onder de vleugels zit van zijn vader en teammanager Sven Nys.

“Het afgelopen crossseizoen was er een vol ups en downs. Het was knip- en plakwerk door een aantal valpartijen op scharniermomenten. Vooraf had ik er misschien net iets meer van verwacht, maar door de omstandigheden ben ik zeker content met bijvoorbeeld mijn podiumplekken op het EK en WK. De drie overwinningen bij de beloften in de kerstperiode en de podiumplek in de Sluitingsprijs in Oostmalle zorgden voor voldoening en motivatie met het oog op volgend seizoen.”

Vrouwen krijgen evenveel prijzengeld als mannen in Classic Brugge-De Panne

Vanaf dit seizoen krijgen de vrouwen evenveel prijzengeld als de mannen in de Exterioo Women’s Classic Brugge-De Panne (bij de mannen Minerva Classic Brugge-De Panne). Dat maakte de wedstrijdorganisatie woensdag bekend. Volgens de UCI-reglementeringen krijgen de mannen bij een WorldTour-wedstrijd een totaal prijzengeld van 40.000 euro, bij de vrouwen is dat slechts 7.700 euro. Een scheef getrokken verhouding waaraan de Classic Brugge-De Panne iets wil veranderen. Daarmee volgt de koers het voorbeeld van de Ronde van Vlaanderen, die eerder al bekendmaakte het prijzengeld gelijk te schakelen.

Sergio Henao stopt met wielrennen

Sergio Henao heeft in de Colombiaanse pers laten weten dat hij stopt met wielrennen. De 34-jarige Colombiaan won in 2017 Parijs-Nice. Henao vond geen team meer nadat Qhubeka NextHash eind 2021 werd opgedoekt.

De klimmer legde in een gesprek met Antena 2 uit dat er wel opties waren om verder te doen. “Maar er kwam geen concreet aanbod van een WorldTour-team. En de andere aanbiedingen konden me niet bekoren.” Naast zijn eindzege in Parijs-Nice boekte Henao ook etappezeges in de Ronde van het Baskenland (2013) en de Ronde van Polen (2015). Hij werd twee maal Colombiaans kampioen op de weg (2017 en 2018). Henao kwam in 2012 toe in Europa. Hij reed zes jaar voor Team Sky, alvorens in 2019 naar UAE-Team Emirates te trekken. Vorig jaar ten slotte reed hij voor Qhubeka.

Stan Dewulf twee jaar langer bij AG2R-Citroën

Witte trui stevig om de schouders in Parijs-Nice, Stan Dewulf is in prima doen. En dat wordt beloond door AG2R-Citroën, want de Franse ploeg kondigde aan twee jaar langer door te gaan met onze landgenoot. Het contract van Dewulf liep normaal na dit seizoen af, maar wordt nu verlengd met twee jaar tot eind 2024. Dewulf begon zijn carrière bij Lotto-Soudal in. “Ik voel me thuis in de sfeer die bij AG2R heerst en het is voor mij de ideale plaats om me verder te ontplooien", laat de renner uit Stavele weten in een persbericht van de ploeg.

Eekhoff loopt hersenschudding op door val in Parijs-Nice

Nils Eekhoff heeft bij een val in de tweede etappe van Parijs-Nice een hersenschudding opgelopen. De wielrenner van Team DSM was betrokken bij een valpartij waarbij ook onder anderen de Italiaan Matteo Trentin tegen het asfalt ging.

Van de slachtoffers van de val was Eekhoff er het slechtst aan toe. Zijn ploeg meldde later dat de 24-jarige Nederlander behalve een hersenschudding ook verwondingen aan zijn wang had. Die moesten worden gehecht. “Röntgenfoto’s en een CT-scan toonden geen breuk of andere ernstige verwondingen aan”, aldus Team DSM. De val gebeurde op een moment dat het peloton door de wind in stukken brak.

In de etappe, gewonnen door de Nederlander Fabio Jakobsen, waren er tal van valpartijen waarbij onder anderen Wout van Aert en de Nederlander Steven Kruijswijk betrokken waren. Bij hen viel de schade mee. Van Aert finishte zelfs als tweede.

Mohoric past voor Tirreno na val in Strade

Na zijn val in Strade Bianche, waarbij hij zijn knie bezeerde, geeft Matej Mohoric verstek voor Tirreno-Adriatico. Een domper voor de Sloveen van Bahrain-Victorious, een belangrijke outsider in het voorjaar.

19-jarige De Lie is de beste van het pak in de GP Jean-Pierre Monseré

Arnaud de Lie heeft de GP Jean-Pierre Monseré gewonnen. De amper negentienjarige renner van Lotto-Soudal was de beste in een massasprint. Al vrij snel vormde zich een kopgroep waar Thomas Joseph, Robbe Ghys, Robin Orins, Jon Knolle en Robert Scott deel van uitmaakten. Jonas Hvideberg trok in de tegenaanval en vervoegde wat later de leidersgroep. Hij werd daarbij geholpen door een gesloten overweg, waar de kopgroep opgehouden werd. In het peloton controleerden vooral de ploegen van de sprinters het tempo.

Met nog achttien kilometer voor de boeg werd de kopgroep opgeslokt door het peloton. Dat was meteen het sein voor de renners van Arkéa-Samsic om het tempo op te voeren. Dat zorgde ervoor dat de grote groep verbrokkelde. Het eerste gedeelte daarvan was zowat 40 man sterk. Ludovic Robeert probeerde het nog met een late uitval, maar de winnaar van Nokere Koerse werd op twee kilometer van de streep gegrepen. De Lie won met overmacht. Dries De Bondt eindigde als tweede, Hugo Hofstetter werd derde. Het is al zijn tweede overwinning van het seizoen, want eerder op het jaar won hij de Trofeo Palma en klopte het jonge talent grote namen als Sebastián Molano en Pascal Ackermann. Lotto-Soudal won dit jaar al acht keer. (IVDA)

Vermeersch, Gogl en Oldani starten morgen in de Tirreno

Gianni Vermeersch, Michael Gogl en Stefano Oldani kwamen gisteren - net als Alaphilippe en Benoot - zwaar ten val in de Strade Bianche, maar de drie renners van Alpecin-Fenix kunnen starten in de Tirreno. De Italiaanse rittenkoers begint morgen en eindigt volgende week zondag.

Favoriet Timothy Dupont laat verstek gaan voor GP Jean-Pierre Monseré wegens ziekte

Timothy Dupont en Dorian De Maeght verschenen zondag niet aan de start in Hooglede voor de 11e GP Jean-Pierre Monseré. Beide renners van Bingoal-Pauwels Sauzen werden in de nacht van zaterdag op zondag ziek. Ook Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) moest verstek laten gaan.

“Zowel Timothy Dupont als Dorian De Maeght werd in de loop van zaterdag op zondag ziek. Zij waren niet in staat om de start te nemen en dus lieten wij hen aan de kant”, meldt sportdirecteur Jean-Denis Vandenbroucke.

Timothy Dupont behoorde tot de favorieten voor de zege. Hij werd vorig jaar nog derde na Tim Merlier en Mark Cavendish. Tarteletto-Isorex zag Gianni Marchand uitvallen. Hij kreeg zaterdagavond buikgriep.

Chasing Cancellara komt naar Vlaanderen

“Of course, I’m coming!” De vraag of Fabian Cancellara zinnens is om tijdens de klassieke periode eens naar Vlaanderen af te zakken, is ze beantwoorden. Ja, dus. In eerste instantie voor zijn ‘Chasing Cancellara’-event, op 19 en 20 maart in Ronse. “Dat we de voorbije twee jaar al vier keer hebben moeten uitstellen door de coronapandemie”, zegt hij. “Ik kijk er dus geweldig naar uit. Op zaterdag is er ’s morgens een kort programma voor de kinderen en ’s namiddags een ‘cycling conference’.”

Zondag volgt dan vanaf 8.30 uur de fietstocht met Cancellara (65 of 120 kilometer) met start en aankomst op de Markt, waarbij de beklimmingen van de Muur, Kanarieberg, Taaienberg, Koppenberg, Oude Kwaremont en Paterberg zullen worden gechronometreerd en deelnemers hun klimtijd zullen kunnen aftoetsen bij die van de drievoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Tussendoor kan er rustig worden gekeuveld met Cancellara.

Inschrijven kan via de webpagina: www.chasingcancellara.com/flanders. “100% zeker is het nog niet, maar er zijn ook plannen om op 3 april naar de Ronde van Vlaanderen te komen”, klinkt het ietwat mysterieus.

Quick-Step Alpha Vinyl brengt Evenepoel, Alaphilippe en Cavendish aan de start in Tirreno-Adriatico

Quick-Step Alpha Vinyl trekt met klinkende namen naar de 57ste Tirreno-Adriatico, de Italiaanse rittenkoers die volgende week maandag begint. Onder meer Remco Evenepoel, wereldkampioen Julian Alaphilippe en sprintbom Mark Cavendish zullen de kleuren van de Wolfpack verdedigen.

Voor de 22-jarige Evenepoel wordt het zijn derde rittenwedstrijd dit seizoen. Vorige maand won het fenomeen uit Schepdaal de Ronde van de Algarve en werd hij tweede in de Ronde van Valencia. Het wordt zijn eerste deelname aan ‘de koers van de twee zeeën’. Het team bestaat verder uit de Deense winnaar van de Ronde van Vlaanderen Kasper Asgreen, diens landgenoot Mikkel Honoré, de Italiaan Davide Ballerini en de Tsjech Josef Cerny.

“Het is een mooi maar hard parcours, waarin renners van allerlei types kansen hebben”, zegt sportdirecteur Davide Bramati. “Voor de sprints hebben we Mark, meervoudig ritwinnaar hier, maar ook Julian en Remco kunnen volgende week voor goeie resultaten zorgen. Ondanks de openingstijdrit op de eerste dag (over 13,9 km, red.), zullen de verschillen bovenin gemaakt worden op de Carpegna, een zware klim die we kennen uit de Giro (op de voorlaatste dag, red.). We starten met veel vertrouwen en bekijken het dag per dag.”

Greg Van Avermaet (AG2R) kent teamgenoten voor Strade Bianche

AG2R-Citroën Team heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Strade Bianche, de klassieker over Toscaanse grindwegen die zaterdag wordt gereden. Greg Van Avermaet is de vooruitgeschoven man.

De voormalig olympisch kampioen, in 2015 en 2017 al tweede in de Strade, wordt bijgestaan door de Fransen Clément Berthet, Clément Venturini, Benoit Cosnefroy en Lilian Calmejane, de Italiaan Andrea Vendrame en de Zwitser Michael Schär.

Volledig scherm Greg Van Avermaet in de Strade Bianche van vorig jaar, waar hij 19e werd. © Photo News

Geen Florian Vermeersch in Strade Bianche

Florian Vermeersch past voor de Strade Bianche van komende zaterdag. Dat bevestigt zijn team Lotto-Soudal. Onze landgenoot kwam dinsdag stevig ten val in Le Samyn. Er zijn geen breuken vastgesteld, maar zijn rug heeft wel een ferme klap gekregen. De 22-jarige renner kiest ervoor om dit weekend in België te blijven en verschijnt aan de start van de GP Monseré zondag.

Polanc wint Trofeo Laigueglia voor ploegmaats Ayuso en Covi

Jan Polanc (29) heeft de Trofeo Laigueglia op zijn naam geschreven. De Sloveen van UAE-Team Emirates sloop in de slotkilometer weg bij een groepje met daarbij ook ploegmaats Juan Ayuso en Alessandro Covi. Die maakten het UAE-feestje helemaal compleet, want de Spanjaard en de Italiaan sprintten een seconde later naar de respectievelijk tweede en derde plaats.

Volledig scherm Jan Polanc wint de Trofeo Laigueglia, in de achtergrond sprinten Ayuso en Covi voor de ereplaatsen. © Photo News

Slecht nieuws voor Evenepoel: Ganna switcht naar Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna wijzigt zijn programma. De tweevoudige wereldkampioen tijdrijden zou normaal zondag starten in Parijs-Nice, maar kiest voor Tirreno-Adriatico. In de selectie van Ineos-Grenadiers vervangt hij Geraint Thomas. De Brit is nog niet goed genoeg bevonden en hervat de competitie pas op 22 maart in de Settimana Coppi & Bartali.

De kalenderwijziging van Ganna is relatief goed nieuws voor Wout van Aert. De winnaar van de Omloop maakt een groot doel van de tijdrit (13,4 kilometer) op dag vier van Parijs-Nice en ziet zo een grote concurrent voor de dagzege wegvallen. Tijdens de vijf rechtstreekse confrontaties in het tijdrijden tussen Ganna en Van Aert, kon onze landgenoot slechts één keer winnen — in de slottijdrit van de Tirreno-Adriatico 2021 won Van Aert, Ganna eindigde toen derde.

De aanwezigheid van Ganna in de Tirreno-Adriatico is wel slecht nieuws voor de kansen op dagsucces van Remco Evenepoel. Ganna is één van de favorieten voor de vlakke tijdrit (13,9 kilometer) op maandag in de straten van Lido Di Camaiore. In de onderlinge tijdritduels met de reus van Piemonte kijkt onze landgenoot van Quick.Step - Alpha Vinyl tegen een 6-3-achterstand aan. Naast winst in de openingstijdrit wil Ganna zich in de Tirreno-Adriatico warmdraaien voor zijn grootste doel van het voorjaar: Milaan-Sanremo. (BVDC)

Quick.Step rekent op snelle benen van Jakobsen, vrije rol voor Vansevenant in Parijs-Nice

Quick.Step-Alpha Vinyl heeft woensdag zijn zevenkoppige selectie bekendgemaakt voor Parijs-Nice, waarvan de tachtigste editie zondag van start gaat.

Voor de vlakke etappes die op een sprint kunnen uitdraaien, rekent The Wolfpack op de Nederlander Fabio Jakobsen, dit seizoen al goed voor vijf zeges en zondag nog de beste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Om hem bij te staan, wordt er dan ook een indrukwekkende lead-out voorzien, met daarin onze landgenoten Iljo Keisse en Yves Lampaert, de Deen Michael Mørkøv, de Fransman Florian Sénéchal en de Tsjech Zdenek Stybar.

Mauri Vansevenant, die het seizoen veelbelovend van start is gegaan, krijgt een vrije rol. “Mauri start hier zonder druk. Hij krijgt een vrije rol en we zullen wel zien hoe dat uitdraait”, klinkt het bij sportdirecteur Tom Steels.

Wellens genezen verklaard voor Strade Bianche

Tim Wellens is aan de beterhand. De renner van Lotto-Soudal werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ziek en kon niet starten in de Omloop. Na enkele dagen rust is de dertigjarige Limburger volgens de dokters voldoende fit om zaterdag wel te starten in de Strade Bianche. Wellens stond al drie keer aan de start van de Italiaanse grindklassieker en eindigde in 2017 nog derde. Hij krijgt er steun van onder anderen Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Florian Vermeersch en Andreas Kron. Na de Strade Bianche rijdt Wellens de rittenkoers Tirreno-Adriatico, waarin hij vorig jaar zevende eindigde. (BVDC)

UCI schorst Russische en Wit-Russische nationale ploegen en teams

De Internationale Wielerunie UCI sluit zich aan bij de vele sportbonden die Rusland en Wit-Rusland sancties opleggen na de Russische invasie in Oekraïne. De wielerfederatie laat dinsdagavond weten dat Russische en Wit-Russische nationale teams met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van wedstrijden op de internationale kalender.

Daarnaast verliezen alle Russische en Wit-Russische ploegen hun UCI-status. Dat geldt onder meer voor Gazprom-RusVelo, dat uitkomt op het tweede niveau (als ProTeam). Die ploeg was vorige week nog aan het feest met de Tsjech Mathias Vacek in de UAE Tour (WorldTour). Verder worden de Russische en Wit-Russische nationale kampioenschappen geschrapt en zullen Russische of Wit-Russische kandidaturen voor UCI-organisaties niet in overweging worden genomen.

Russische en Wit-Russische renners die uitkomen voor buitenlandse teams, mogen in competitie blijven, maar moeten dat wel onder neutrale vlag doen. De UCI zegt niet over te gaan tot een volledige schorsing van Russische en Wit-Russische renners, omdat er “rekening wordt gehouden met contractuele rechten van renners en ploegen”.

Geraint Thomas schrapt Tirreno van zijn programma

Geen Tirreno voor de Welshman. Hij heeft laten weten dat zijn volgende wedstrijd de Settimana Coppi & Bartali wordt.

Giro-organisatie maakt ploegen bekend die wildcard krijgen

De organisatoren van de 105de editie van de Giro hebben de drie ploegen bekendgemaakt die een wildcard krijgen om deel te nemen. Het gaat om de drie Italiaanse Pro Continentale teams Bardiani CSF Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli en Eolo-Kometa. Het Franse Arkéa-Samsic, de tweede in het ProTeam-klassement in 2021, had de keuze om deel te nemen, maar ging daar zoals eerder gemeld niet op in.

Naast de achttien WorldTour-ploegen, waaronder de drie Belgische formaties Intermarché-Wanty Gobert, Lotto Soudal en Quick.Step-Alpha Vinyl, verschijnt ook Alpecin-Fenix, dat zich kwalificeerde dankzij zijn eerste plaats in het ProTeam-klassement, op 6 mei aan de start van de Giro in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De Giro eindigt op 29 mei in Verona na een individuele tijdrit van 17 kilometer. De Colombiaan Egan Bernal (Ineos) won de vorige editie, maar hij zal dit jaar niet aan de start staan. Hij was van plan om zich dit jaar op de Tour de France te concentreren. Bovendien maakte zijn zware ongeval op 24 januari tijdens een training in Colombia, waarbij hij meerdere breuken opliep, een einde aan zijn ambities voor dit jaar.

Zoon Roy Sentjens wint Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren

Sente Sentjens heeft Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren gewonnen. De 16-jarige zoon van ex-prof Roy Sentjens soleerde naar de overwinning. De Nederlander Vincent van Dorp sprintte naar de tweede plek, de Fransman Thibaud Gruel vervolledigde het podium. Onze landgenoot Steffen De Schuyteneer kwam als vierde over de streep.

Padun juicht in Gran Camiño, eindwinst voor Valverde

Mark Padun heeft de slottijdrit in de Gran Camiño (Spa/2.1) op zijn naam gezet. De renner uit Oekraïne legde het parcours van 15,8 km af in 20:19 en was daarmee vijf seconden sneller dan de Spanjaard Jésus Herrada (Cofidis). Alejandro Valverde gaf tien seconden toe en finishte als derde, een pak sneller dan leider Woods die zijn leiderstrui daardoor verloor aan de oude krijger van Movistar. Voor Valverde, 41 intussen, is het zijn derde zege van het seizoen, na ritwinst op zaterdag en de Trofeo Pollença-Port d’Andratx.

Volledig scherm Mark Padun. © Photo News

Vansevenant tweede in Faun Ardèche, McNulty wint

Een tweede plek voor Mauri Vansevenant (Quick.Step- Alpha Vinyl) in de Franse eendagswedstrijd Faun-Ardèche Classic. Onze landgenoot, die dit seizoen al drie keer top-vijf reed, moest zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Brandon McNulty. Kleppers als Primoz Roglic en Julian Alaphilippe konden niet echt overtuigen en eindigden in de buik van het peloton.

Annemiek van Vleuten sprint naar tweede zege in Belgische openingsklassieker

Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft de zeventiende editie van de Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker op de weg in ons land, op haar naam geschreven.

De Nederlandse bleef na 128,4 kilometer tussen Gent en Ninove in de sprint met twee haar landgenote Demi Vollering voor. Een derde Nederlandse, Lorena Wiebes, won de sprint om de derde stek. De 39-jarige Van Vleuten zegevierde in 2020 al een eerste maal in de Omloop Het Nieuwsblad

In de vorige editie ging de eindzege naar Anna van der Breggen. De Nederlandse, die haar koersplunje intussen omgewisseld heeft voor een functie als ploegleidster bij SD Worx, haalde het toen afgescheiden van de Deense Emma Norsgaard en haar landgenote Amy Pieters. De beste prestatie vanuit Belgische zijde in de Omloop Het Nieuwsblad werd neergezet in 2010 toen Liesbet De Vocht tweede werd na de Zweedse Emma Johansson.

Valverde wint in Gran Camiño

Alejandro Valverde (Movistar) heeft de derde etappe in de Gran Camiño (Spa/2.1) gewonnen. De Spanjaard bleef na 148,4 km van Maceda naar Luintra de Canadees Michael Woods en z’n ploegmaat Ivan Ramiro Sosa voor. Woods blijft wel leider.

Na de zege van Michael Woods op de steile muur vrijdag kreeg het peloton opnieuw een lastige heuvelrit voorgeschoteld. Het tempo lag hoog bij de start en na wat schermutselingen slaagde uiteindelijk een groep van acht er in om weg te rijden uit het peloton.

Veel ruimte kregen de koplopers nooit, ze begonnen met 1:30 voorsprong aan de eerste van drie lastige beklimmingen in de finale. Simon Geschke en José Herrada werden als laatste vluchters opgeraapt, Movistar mende het peloton, de voorbode voor een aanval van Sosa.

Hij kreeg Woods en ploegmaat Valverde met zich mee, wat later sloten ook nog enkele anderen aan. Met een klein groep trokken we naar de slotklim, waar opnieuw Sosa, Valverde en Woods de sterkste bleken. In de sprint klaarde Valverde de klus. Woods blijft leider, met 10 seconden voorsprong op Valverde. Zondag staat een relatief vlakke tijdrit van 15,8 km op het programma.

Gaviria breekt sleutelbeen in Omloop

Pech voor Fernando Gaviria (27). De Colombiaan van UAE-Team Emirates kwam tijdens de Omloop ten val en brak daarbij z'n sleutelbeen. Gaviria ondergaat eerstdaags een operatie en ligt dus een tijdje in de lappenmand.

Lotto-Soudal-renner Jarrad Drizners loopt buiktrauma op bij valpartij

De Australische Lotto-Soudal-renner Jarrad Drizners heeft tijdens de zesde etappe in de UAE Tour bij een valpartij in de slotkilometer een abdominaal trauma opgelopen, zo maakte zijn team bekend.

Verdere onderzoeken moeten nu uitwijzen of een operatie noodzakelijk is. “Zijn toestand is stabiel, hij is bij kennis en kan spreken. Een arts van Lotto Soudal en de rondearts van de UAE Tour zijn bij hem in het ziekenhuis”, klinkt het in een korte mededeling.

Zevenvoudig olympisch kampioen baanwielrennen Jason Kenny stopt

De succesvolle baanwielrenner Jason Kenny heeft zijn loopbaan op 33-jarige leeftijd beëindigd. Kenny is de meest succesvolle Britse olympiër en afgelopen zomer pakte hij op de Olympische Spelen van Tokio voor de zevende keer een gouden plak. Hij gaat nu als coach aan de slag bij de Britse bond. “Een groot deel van mij zou het geweldig vinden om door te gaan tot Parijs en ik ben een beetje verdrietig dat ik dat niet doe”, zei Kenny woensdag tegenover de BBC. “Maar de kans om als coach bij British Cycling aan de slag te gaan, doet zich de komende drie jaar misschien niet meer voor. Ik heb mijn kans gegrepen.” In totaal pakte Kenny negen olympische medailles, meer dan welke Britse atleet ook.

Kenny veroverde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen liefst vier plakken, waaronder twee keer goud: op de teamsprint en de sprint. In 2016 in Rio de Janeiro won hij drie olympische titels: op de teamsprint, de sprint en de keirin. In Tokio wist hij alleen de keirin te winnen.

Op de Olympische Spelen van Parijs zal Kenny niet alleen aanwezig zijn als coach, maar ook als supporter. Zijn vrouw, Laura Kenny-Trott, is met vijf gouden olympische medailles in het baanwielrennen de succesvolste Britse vrouwelijke olympiër ooit. In 2024 zal ze proberen om de zeven gouden medailles van haar man te evenaren.

Lizzie Deignan verwacht tweede kindje en mist rest van seizoen

Lizzie Deignan zal dit wielerseizoen niet meer in actie komen. De 33-jarige Engelse is zwanger van een tweede kindje. Deignan keert in 2023 met een nieuw contract bij Trek-Segafredo terug in het peloton. Haar nieuwe overeenkomst loopt tot eind 2024.

De voorjaarsspecialiste won in oktober nog de eerste editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen. Eerder in haar carrière won ze ook onder meer de Ronde van Vlaanderen (2016), Luik-Bastenaken-Luik (2020) en Gent-Wevelgem (2012). Ze werd wereldkampioene op de weg in 2015. 3,5 jaar geleden kregen Lizzie en oud-profrenner Phil Deignan al een eerste dochter, Orla.

Michel Wuyts siert de banner van E3: “Nooit te oud voor de koers in Harelbeke”

De banner van de E3 Saxo Bank Classic, van vrijdag 25 maart, werd maandagnamiddag voorgesteld in het Cultureel Centrum van Harelbeke. Ditmaal prijkt Michel Wuyts op de banner. Hij duwt een rollator met koersstuur vooruit gehuld in een rode trainingsvest. Het geheel is een knipoog naar de leeftijd van Wuyts (65) en het 65-jarig bestaan van de WorldTourkoers E3 Harelbeke.

“Ik stel vandaag onze 14de banner voor. Het gaat vooruit. De banner gebruiken we als een ludieke vorm om onze koers voor te stellen. Het geheel moet, en is nog altijd, een mix van humor en relativeringsvermogen. Ik vind het iets hebben, Michel Wuyts met een rollator. Hij is 65 jaar geworden, even jong als onze E3 Saxo Bank Classic. Die ‘binnenkopper’ wou ik niet laten liggen. Of ik vrees dat iemand aanstoot zal nemen op de banner? Neen. Let wel: dit is geen sneer naar de VRT hé. Wij zijn door de jaren heen al trouwe partners”, gaf bedenker Jacques Coessens mee.

De nieuwe banner met Michel Wuyts is de opvolger van ‘Germaine houdt dit jaar haar handen thuis’, een verwijzing naar het feit dat de E3 Harelbeke door de coronapandemie in 2021 noodgedwongen moest georganiseerd worden zonder publiek. In 2020 was er de banner ‘Kampioen zijn is plezant’ waarin Greg Van Avermaet te zien was als Carmen, Eddy Planckaert als Xavier, Patrick Lefevere als Boma, Johan Museeuw als Marcske, Freddy Maertens als Oscar en Peter Van Petegem als DDT.

Voor grote commotie en controverse zorgde de banner van 2019 ‘Wie kroont zicht tot prins in Harelbeke?’ waarop twee gebodypainte vrouwen een kikker vormden. De UCI tikte de organisatoren hiervoor zelfs op de vingers waardoor de banner uit het straatbeeld verdween. In 2015 was er ook al commotie met de banner van de E3 Harelbeke. Daar zorgde toen een opspelende damesjurk met blauwe slip voor. De spreuk was ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’. Toen ook moest die banner na enkele dagen uit het straatbeeld verdwijnen.

E3 Saxo Bank Classic deelt wildcards uit

De organisatie van de E3 Saxo Bank Classic heeft haar wildcards uitgedeeld. Naast de achttien WorldTour-teams verschijnen ook Alpecin-Fenix, TotalEnergies, Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal Pauwels Sauces WB, Uno-X, Bardiani-CSF-Faizanè en B&B HOTELS - KTM aan de start. Daarnaast werd het parcours niet aangepast. In totaal moeten er zeventien hellingen overwonnen worden.

