KOERS KORT. Driedaagse Brugge-De Panne wordt Oxyclean Classic Brugge-De Panne - Naesen en Van Avermaet present in Haut Var

Wielrennen KOERS KORT. 14 Belgen aan de start in Tour de la Provence - Cadzand wordt start­plaats in Baloise Ladies Tour

9 februari Met de Tour de la Provence wordt donderdag de tweede rittenkoers op Franse bodem op gang geschoten. Heel wat renners maakten hun seizoensdebuut in de Ster van Bessèges vorige week, een nieuw pak renners doet dat donderdag. Nairo Quintana bracht de wedstrijd vorig jaar op zijn palmares, maar is er donderdag niet bij. Hij maakt door een knieblessure later zijn debuut, met name in de Tour des Alpes Maritimes et Haut Var.