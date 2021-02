KOERS KORT. Diego Ulissi mag weer beginnen trainen na gunstige hartonderzoeken

Wielrennen Kijk naar aflevering 4 van Koers zkt. Vrouw: “Oh my god, ik ben dood”

9:00 In de vierde aflevering van Koers zkt. Vrouw staan de halve finales op het programma. De dames worden onder meer getest aan de hand van een behendigheidsproef, een uithoudingsproef en een krachttraining. De tien besten verzekeren zich van een plaats in de finale. “Hoe leuk is het om die dames elkaar te zien aanmoedigen?”