KOERS KORT. Denifl veroordeeld tot twee jaar cel voor ernstige fraude - Pedersen mikt op klassiekers

Ex-wielrenner Stefan Denifl tot twee jaar cel veroordeeld

De voormalige Oostenrijkse profwielrenner Stefan Denifl is door een rechtbank in Innsbruck veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens ernstige fraude. De 33-jarige Oostenrijker gaf toe tussen 2014 en 2018 bloeddoping gebruikt te hebben.

De rechtbank oordeelde dat Denifl zich zo schuldig maakte aan oplichterij. “Hij bedroog organisatoren en supporters.” Volgens het Openbaar Ministerie streek de oud-renner dankzij het dopinggebruik 580.000 euro loon en winstpremies op. Speurders kwamen Denifl in mei 2019 op het spoor in de “Operatie Aderlass”, een onderzoek naar dopingpraktijken uitgevoerd door de Duitse arts Mark Schmidt.

“Ik ben geen crimineel”, vertelde Denifl vorig jaar bij de start van zijn proces. “Ik heb doping gebruikt omdat in de wielersport prestaties verwacht worden die niet geleverd kunnen worden zonder doping te gebruiken.” De winnaar van de Ronde van Oostenrijk van 2017 beschreef hoe hij met doping begon na een zware knieblessure. “Ik wilde op die manier mijn oude niveau terughalen. Dat was zonder doping onmogelijk.”

De verdediging van Denifl voerde aan dat Denifl zijn eigen gezondheid had geruïneerd en dat er in het wielrennen geen atleten bestaan die helemaal zuiver op de graat zijn.

Volledig scherm © AFP

Mads Pedersen mikt op klassiekers

Mads Pedersen showde vorig seizoen met verve de regenboogtrui. Hij won een rit in de Ronde van Polen, Gent-Wevelgem en een rit in de BinckBank Tour. “De klassiekers zijn het eerste grote doel van het seizoen”, vertelde de kopman van Trek-Segafredo op een online persmoment.

Pedersen is momenteel met zijn team in Spanje op trainingskamp. “Het is wel een beetje anders dan andere jaren door de Covid-19-maatregelen, maar die zijn we nu al een tijdje gewoon. De ploeg en de renners doen er alles aan om het zo veilig mogelijk te laten verlopen.”

Heel wat wedstrijden werden al geannuleerd in dit nieuwe seizoen. Niet alleen in Australië en Argentinië, maar ook in Europa vallen er dagelijks wedstrijden weg. De seizoensopener Challenge Mallorca werd afgelast en ook de Ronde van Murcia gaat niet door. “Maar ik denk niet het zo’n vaart zal lopen als vorig jaar. De kleinere wedstrijden zullen het inderdaad moeilijk krijgen, omdat ook de sponsors het niet gemakkelijk hebben, maar ik heb er goede hoop op dat de WorldTourkalender wel intact zal blijven.”

Pedersen ging met een goed gevoel de winter in. “Het helpt als je wat wedstrijden hebt gewonnen voor de winterstop. Dat gaf me vertrouwen. De winter was goed, zelfs trainen in slecht weer viel iets meer te pruimen, omdat ik het seizoen goed had afgesloten.”

Vorig jaar won Pedersen Gent-Wevelgem en in 2018 werd hij tweede in de Ronde van Vlaanderen. “De klassiekers zijn opnieuw het grote doel. Daarna nog de Tour en het WK, maar dat is nog ver weg. Eerst die wedstrijden. Ik heb er zin in, maar corona leerde me ook het anders aan te pakken in andere koersen. Ik ga elke wedstrijd, dus ook een rit in de Ster van Bessèges bijvoorbeeld, aanpakken alsof het de laatste is van het seizoen, met dezelfde ingesteldheid, volle goesting, koersen om te winnen, om de beste te willen zijn. Ik wil elke wedstrijd rijden alsof het een Ronde van Vlaanderen is. Dat lijkt me een goede ingesteldheid.”

Volledig scherm © EPA