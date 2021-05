Koers Kort. Démare snelt naar tweede ritzege in Boucles de la Mayenne

Démare wint opnieuw in Boucles de la Mayenne

Arnaud Démare heeft opnieuw raak geschoten in de Boucles de la Mayenne. De Fransman toonde zich net zoals vrijdag de snelste in de massasprint. Hij haalde het in de rit van Saint-Berthevin naar Craon voor Kristoffer Halvorsen (Uno-X Pro Cycling Team) en Nils Eekhoff (Team DSM). Démare neemt ook de leiderstrui over van Philipp Walsleben, die de openingsrit won. Met Piet Allegaert, Emiel Vermeulen en Sasha Weemaes eindigden drie landgenoten in de top tien.

Vroeg in de wedstrijd wisten vier renners weg te rijden uit het peloton: onze landgenoot Ludovic Robeet, Jhonathan Restrepo, Tobias Bayer en snelle man Bryan Coquard. In het peloton controleerde Groupama-FDJ voor Arnaud Démare en dus kregen de vluchters nooit meer dan 2:35 bonus.

Vooraan moesten Coquard en Restrepo als eersten afhaken, finaal werden ook Robeet en Bayer op 10 km van het eind opgeslokt door het peloton waar de sprint werd voorbereid. Op Démare stond geen maat en hij pakte zijn vijfde zege van het seizoen na dubbele ritwinst in de Ronde van Valencia en de zege in La Roue Tourangelle.

Dagzege voor Laas, eindwinst voor Lauk in Ronde van Estland

Martin Laas heeft zaterdag de slotrit in de Ronde van Estland (2.1) gewonnen. De Est haalde het na 163 kilometer in Tartu voor de Polen Adrian Banaszek (Mazowsze Serce Polski) en Maciej Paterski (Voster ATS Team). Karl Patrick Lauk, die vrijdag de openingsrit won, eindigde als zevende op tien tellen en verzekerde zich daarmee van eindwinst.

Een kopgroep van drie werd in de laatste kilometer opgeslokt door een groep met favorieten. Mihkel Raïm waagde daarna zijn kans, maar in de laatste bocht werd hij nog voorbijgesneld door Martin Laas die de overwinning pakte, met drie tellen voorsprong op Banaszek.

Voor de 27-jarige Laas, die de ronde van zijn land voor de nationale ploeg rijdt en niet voor Bora-hansgrohe, zijn normale team, is het zijn 13e profzege, allen op lager 2.1. niveau, zoals dubbele ritwinst in de Ronde van Slovakije vorig jaar en drie ritzeges in de Ronde van Korea in 2019. In 2015 won hij ook al een rit in de Ronde van Estland en pakte hij de eindzege.