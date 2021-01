KOERS KORT. Definitief geen NK veldrijden deze winter - Aru neemt deel aan WK veldrijden

Definitief geen Nederlands kampioenschap veldrijden deze winter

Er komt deze winter definitief geen Nederlands kampioenschap veldrijden voor elite en beloften. De Nederlandse wielerbond KNWU en de organisatie in Zaltbommel zochten, omdat vanwege de lockdown het NK op 10 januari niet doorging, nog naar een andere datum. Dat werd met de verlenging met drie weken nog lastiger.

“Er is de afgelopen winter door alle partijen veel werk verzet om eventueel een coronaproof NK te organiseren”, melden de bond en de organisatie. “In een lockdown is er heel weinig ruimte voor sportieve activiteiten.”

Er mogen in Nederland onder strikte voorwaarden topsportwedstrijden georganiseerd worden, zoals onlangs de Wereldbekerwedstrijd veldrijden in Hulst. Dit betreft dan wel wedstrijden met topsporters die min of meer in een bubbel leven en sporten waarbij de wedstrijd ook deel moet uitmaken van een noodzakelijk traject richting WK en/of Olympische Spelen. Die noodzaak werd voor het NK niet gezien door de verantwoordelijke instanties.

Mogelijk laat de bond junioren (jongens en meisjes) op een andere locatie nog om de nationale titels strijden. Zaltbommel is volgend jaar zeker gastheer voor het NK. Vorig jaar in Rucphen won Mathieu van der Poel voor de zesde keer de Nederlandse titel bij de mannen, Ceylin Alvarado pakte er haar eerste. Zij mogen hun truien behouden.

Fabio Aru neemt deel aan WK veldrijden in Oostende

Fabio Aru doet op 31 januari mee aan het WK veldrijden in Oostende. De 30-jarige Italiaan, in 2015 winnaar van de Ronde van Spanje, maakt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen op de weg een uitstapje naar de cross. De Italiaan startte afgelopen weekend in Lecce in het nationaal kampioenschap, waar hij tiende werd.

“De eerste race met mijn nieuw team”, schreef Aru op Instagram bij een foto waarop te zien is hoe hij door een modderbad ploegt. “Ik voelde me heel goed in de modder. Het belangrijkste is dat ik er veel plezier in had, ik voelde me weer een kind dat zijn eerste koers reed. Dit is mijn sport, dit is mijn passie.”

Aru heeft van zijn nieuwe Zuid-Afrikaanse ploeg Qhubeka-Assos (ook het team van onder meer Victor Campenaerts) toestemming gekregen om de komende weken te blijven veldrijden. De Italiaan bereidt zich momenteel met de nationale selectie, die uit twaalf renners bestaat, voor op het WK in België.

“Ik doe zonder ambities mee en keer in februari terug op de weg. Ik kijk goed naar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock, hoe zij het doen in het veld.” Aru verliet in september de Tour de France tijdens de negende etappe en kwam daarna niet meer in actie.

