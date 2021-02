KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step rekent in GP Le Samyn op Sénéchal en Cavendish - BK tijdrijden vervroegd

Deceuninck-Quick.Step rekent in GP Le Samyn op Sénéchal en Cavendish

Sénéchal won de koers in 2019, vorig jaar ging de zege naar zijn landgenoot Hugo Hofstetter. Voor Cavendish is het zijn eerste deelname in veertien jaar. “Florian heeft zijn ogen gericht op deze koers”, weet sportdirecteur Rik Van Slycke. “Maar met Jannik, Alvaro en Mark hebben we nog andere kanshebbers in onze selectie. Cavendish kan natuurlijk op de sprint mikken. Tijdens de koers zullen we bepalen welke kaart te trekken.”