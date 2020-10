KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step mikt op ritzeges in Vuelta

Wielrennen “Wout week vroeger aan kinderka­mer beginnen? Eerder vroeger gaan crossen”

11 oktober Sarah De Bie, de echtgenote van Wout van Aert, is enorm blij dat hij Gent-Wevelgem en volgende week zondag de Ronde van Vlaanderen kan rijden. “Hij was super teleurgesteld over de afgelasting van Parijs-Roubaix”, vertelde ze voor de start in Ieper. “Hij liet koersen schieten om in topvorm te zijn in Roubaix, en dat valt dan weg... Voor ieders veiligheid uiteraard, maar het is wel jammer.”