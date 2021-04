KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step met sterke vrijbuiters naar Brabantse Pijl

Deceuninck-Quick.Step heeft z'n selectie voor de Brabantse Pijl van komende woensdag rond. De winnaar van vorig jaar, Julian Alaphilippe, is er niet bij. De Belgische formatie start dan ook zonder echte kopman, maar brengt wel een sterk team van vrijbuiters aan de start. Yves Lampaert maakt z'n debuut in de Brabantse Pijl, Mikkel Honoré won vorige week nog een etappe in de Ronde van het Baskenland.