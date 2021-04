KOERS KORT. Deceuninck-Quick.Step met Bennett en Cavendish naar Scheldeprijs - Van Poppel trekt de kar bij Intermarché-Wanty Gobert

Deceuninck-Quick.Step met Bennett en Cavendish naar Scheldeprijs

Na de knappe zege van Kasper Asgreen in de afgelopen Ronde van Vlaanderen zakt Deceuninck-Quick.Step naar de Scheldeprijs af met opnieuw een kanshebber voor de eindzege. Bij ‘The Wolfpack’ tekenen woensdag onder andere de sprinters Sam Bennett en drievoudig winnaar van de Scheldeprijs, Mark Cavendish, present. De Brit hoopt zo nog wat wedstrijdkilometers op te doen voor hij afzakt naar de Ronde van Turkije.

“Sam Bennett, de meest succesvolle sprinter van dit seizoen die reeds vijf WorldTour-koersen op zijn naam heeft staan, zal zijn voorjaarscampagne verderzetten. De 30-jarige Ier voert ons team aan dat ook nog Bert Van Lerberghe, Florian Sénechal, Michael Morkov, Iljo Keisse, Shane Archbold en drievoudig winnaar van de Scheldeprijs, Mark Cavendish, omvat”, stelt sportdirecteur Wilfried Peeters.

De weersomstandigheden kunnen wel eens heel bijzonder worden met de voorspelde smeltende sneeuw, hagelbuien en felle windstoten. “Dat weer kan er woensdag voor zorgen dat we een zeer harde Scheldeprijs zullen krijgen. Er zullen zich tal van waaiers vormen alvorens we het plaatselijke circuit in en rond Schoten zullen aanvatten. De smalle straatjes daar zorgen ervoor dat wij zeer opmerkzaam moeten koersen en ons goed moeten positioneren in de finale. Met Sam Bennett en Mark Cavendish hebben wij twee mannen mee die zeker een rol kunnen meespelen in de finale en het kunnen afmaken in een groepssprint. We komen dus opnieuw met vertrouwen aan de start en kijken uit naar een goed resultaat”, verduidelijkte Wilfried Peeters.

Sam Bennett won dit jaar reeds twee ritten in de UAE Tour, twee etappes in Parijs-Nice en de Oxyclean Classic Brugge-De Panne van 24 maart.

Van Poppel kopman bij Intermarché-Wanty Gobert

Danny van Poppel stond in 2014 al eens op het podium van de Scheldeprijs en wil dat dit jaar zeker nog eens overdoen. De 27-jarige Nederlander, vorig jaar nog winnaar van de Gooikse Pijl, is dan ook de uitgesproken kopman bij het Belgische WorldTeam Intermarché-Wanty Gobert, zo maakte het team vandaag bekend. Met Pieter Van Speybrouck krijgt de snelle Nederlander één Belg mee in steun in de tocht tussen Terneuzen en de Churchilllaan van Schoten.

“Ik kom graag naar deze wedstrijd. De Scheldeprijs is traditioneel voer voor sprinters, maar is sinds de parcourswijzigingen toch echt uitgegroeid tot een volwaardige Belgische klassieker. De start in het door de wind geteisterde Zeeland gaat ongetwijfeld waaiers opleveren. Daarom betwijfel ik dat we een massasprint zullen krijgen. Oplettendheid en een goede positionering worden cruciaal”, stelt Danny van Poppel.

“We hebben ons al een paar weken lang kunnen testen in zo’n omstandigheden en ik moet zeggen dat het hele team altijd prachtig werk leverde. We voelen echt dat we samen groeien, de automatismen zijn nu duidelijk zichtbaar. Zoals ik het nu aanvoel, zijn mijn benen goed gerecupereerd na de Ronde van Vlaanderen. Ik voel zelfs dat ik minder moe ben dan na Gent-Wevelgem. Onze ploeg zal sterk zijn, we zijn goed gestoffeerd voor dit type koersen. Nu is het aan ons om voordeel te halen uit onze goede flow en voluit te gaan voor een goed resultaat.”

Ook de snelle Riccardo Minali werd geselecteerd bij Intermarché-Wanty Gobert, naast Boy van Poppel, Wesley Kreder, Jonas Koch, Taco van der Hoorn en Pieter Vanspeybrouck.

Volledig scherm Danny van Poppel. © Photo News