KOERS KORT. De Lie klopt Nizzolo en Cavendish in Heistse Pijl voor vijfde seizoenszege

De Lie snelt naar winst in Heistse Pijl

Arnaud De Lie (20) heeft de Heylen Vastgoed Heistse Pijl op zijn naam geschreven. Onze landgenoot van Lotto Soudal was de snelste van een uitgedund peloton. Voor De Lie was het al de vijfde overwinning van het seizoen. Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) werd tweede, Mark Cavendish (Quick.Step-Alpha Vinyl) mocht als derde mee op het podium.

Christian Scaroni wint openingsetappe Adriatica Ionica Race

Christian Scaroni heeft zaterdag de eerste rit van de vierde editie van de Adriatica Ionica Race-Sulle Rotte della Serenissima, met start in Tarvisio en aankomst na 193,8 kilometer in Monfalcone, op zijn naam gebracht.

De 24-jarige Italiaan, die rijdt met de ploeg van de nationale Italiaanse selectie, haalde het een sprint met vier van zijn landgenoot Filippo Zana en de Spanjaard Raul Garcia Pierna. Lucca Riccardo, nog een Italiaan, werd vierde. Het was meteen de eerste profzege voor Scaroni. De Italiaan is ook de eerste leider in deze rittenkoers.

Organisatie van EK in 2023 gaat naar het Nederlandse Drenthe

Het EK wielrennen op de weg vindt volgend jaar plaats in het Nederlandse Drenthe. De Europese wielerbond UEC heeft de Europese kampioenschappen van 2023 vrijdag officieel toegekend. Het EK zal zich van 20 tot en met 24 september 2023 onder andere afspelen op en rond de VAM-berg.

In het weekend van 24-26 juni vinden de Nederlandse kampioenschappen wegwielrennen van dit jaar ook plaats in Drenthe, met voor de derde keer een wedstrijd op en rond de VAM-berg. In tegenstelling tot andere jaren is de wedstrijd voor mannen elite op vrijdag in plaats van zondag.

Dit jaar wordt het EK in het Duitse München verreden. Vorig jaar werd Remco Evenepoel in Trente tweede in de wegrit, na de Italiaan Sonny Colbrelli. In de tijdrit werd hij derde.

Ronde van Limburg start maandag met acht WorldTeams

Op Pinkstermaandag gaat de 74e Ronde van Limburg (cat. 1.1) door. Dat is meteen het slotakkoord van een drieluik in Vlaanderen met zaterdag de Heistse Pijl en zondag de Brussels Cycling Classic.

Marc Wauters was in 1994 de laatste winnaar van de ‘oude’ Ronde van Limburg voor het organisatiecomité de handdoek gooide. In 2012 werd de Ronde van Limburg opnieuw tot leven gewekt en mocht Kevin Claeys met de zegebloemen huiswaarts. Sinds vorig jaar wordt de eendagskoers georganiseerd onder de vlag van Flanders Classics.

De start van de Ronde van Limburg wordt gegeven aan de Slachthuiskaai van Hasselt. Na goed 49 kilometer bereikt het peloton de Duiveldberg, de eerste helling van in totaal 18 op Pinkstermaandag. Met een dubbele doortocht op de Keiberg en Letenberg gaat het via de Keiberg naar de Eeuwfeestwal van Tongeren waar na 129,3 kilometer nog eens drie plaatselijke ronden wachten van elk 24,4 kilometer. Daarin zitten telkens de beklimmingen verweven van respectievelijk de Grootloonberg, Kogelstraat, Colenberg en de Kolmontberg.

Vorig jaar ging de zege naar Tim Merlier. Hij start met het rugnummer 1 en krijgt bij Alpecin-Fenix onder meer Joran Wyseure en Lionel Taminiaux in steun. Met Quick-Step Alpha Vinyl, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty-Gobert, AG2R-Citroën, Israel-Premier Tech, Cofidis, BORA-hansgrohe en UAE Team Emirates komen er acht WorldTeams aan de start.

Mark Cavendish voert de troepen van Patrick Lefevere aan. Lotto Soudal rekent op Philippe Gilbert, Arnaud De Lie en Victor Campenaerts. Intermarché-Wanty-Gobert doet het onder andere met thuisrenners Quinten Hermans en Gerben Thijssen. Met Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB), Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) en Jens Reynders (Sport Vlaanderen-Baloise) komen er nog enkele Limburgers aan de start van hun ronde. Omstreeks 18u30 kennen we de opvolger van Tim Merlier. Hij haalde het vorig jaar van de Brit Daniel McLay en de Duitser John Degenkolb.

102e editie Brussels Cycling Classic start in Jubelpark, titelverdediger Evenepoel niet van de partij

De organisatoren van de Brussels Cycling Classic toverden vorig jaar een compleet nieuw parcours uit hun hoed en behouden dat traject ook voor de 102e editie van deze 1.Pro-koers. Startplaats is zondag opnieuw het Jubelpark van Brussel, de eindmeet ligt getrokken op de Houba de Strooperlaan in de schaduw van het Koning Boudewijnstadion. Onderweg wachten 10 hellingen naast twee pittige kasseistroken die zich in volle finale van de bijna 204 kilometer lange wedstrijd bevinden.

Na de start gaat het richting Overijse, Terhulpen, Waterloo, Eigenbrakel en Itter om zo naar de Rue du Croiseau te trekken. Dat is meteen de eerste helling van de dag en dit na 48 kilometer koers. Daarop volgt de Rue de Ronquières om zo via Zinnik, Aat en Opzullik de provincie Henegouwen te verlaten en de provincie Oost-Vlaanderen in te duiken. Na 117 kilometer staat de Muur van Geraardsbergen op het menu, gevolgd door de Bosberg. Deze twee mythische hellingen van de ‘oude’ Ronde van Vlaanderen worden na respectievelijk 147 kilometer en 151 kilometer nog eens over gedaan. De Congoberg en de Heiligekruiswegstraat in Schepdaal zijn de laatste twee hellingen van de dag. De laatste bult situeert zich op zowat 14 kilometer van de finish.

Vorig jaar liet Remco Evenepoel in de slotkilometers zijn enige metgezel Aimé De Gendt in de steek en reed alleen naar de eindmeet. Evenepoel zal zichzelf niet opvolgen. Wel van de partij bij zijn team Quick-Step Alpha Vinyl, dat de koers won in 2004 (Nick Nuyens), 2012 en 2016 (Tom Boonen) en 2021 (Remco Evenepoel), zijn onder andere Davide Ballerini met Iljo Keisse en Ethan Vernon. Bij Intermarché-Wanty Gobert staat Alexander Kristoff op de voorlopige deelnemerslijst net als Aimé De Gendt, vorig jaar nog tweede, en Quinten Hermans.

Philippe Gilbert, Florian Vermeersch, Tim Wellens en Victor Campenaerts zijn de speerpunten bij Lotto Soudal. Gijs Van Hoecke en Lawrence Naesen zijn de twee Belgen met dienst bij AG2R-Citroën. BORA-hansgrohe, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos Grandiers, Israel-Premier Tech, Team BikeExchange-Jayco en UAE Team Emirates vervolledigen het kransje van WorldTour-teams. Hugo Hofstetter moet het mooie weer maken bij Arkéa-Samsic waar ook Amaury Capiot present tekent. Tim Merlier en Gianni Vermeersch willen zich onderscheiden bij Alpecin-Fenix.

De Brussels Cycling Classic verrees uit de as van ‘de klassieker tussen de twee hoofdsteden’ Parijs-Brussel. De eerste editie new look werd gereden in 2013. Recordhouder van het aantal zeges is nog steeds de Australiër Robbie Mc Ewen. Hij won maar liefst vijf keer (2002, 2005, 2006, 2007 en 2008).

Jonas Rickaert vreest dat zijn seizoen voorbij is

Jonas Rickaert (28) gaat ervan uit dat hij dit seizoen niet meer in actie komt. De renner van Alpecin-Fenix moet geopereerd worden voor een vernauwde liesslagader. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram.

“Het is tijd voor een medische update. Na vele onderzoeken in het ziekenhuis kwam een knik in een slagader aan het licht. Daardoor krijg ik altijd een vreemd gevoel in mijn linkerbeen”, stelt Rickaert, die bij Alpecin-Fenix vooral als lead-out fungeert voor sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen. Hij kwam eind maart voor het laatst in actie in Gent-Wevelgem, maar de finish haalde hij niet.

Eind juni gaat Rickaert onder het mes in Eindhoven. “Nadien volgt een lange revalidatie. Dit jaar zal ik waarschijnlijk niet meer in actie komen. Maar ik ga hard werken om sterker terug te keren. Ik wil mijn ploegmaats veel succes wensen voor de rest van het seizoen.”

Louis Meintjes bezorgt Intermarché-Wanty-Gobert nieuw succes

Louis Meintjes heeft de Ronde van de Apennijnen gewonnen. De Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kwam solo aan in Genoa. Het is al de twaalfde zege van het seizoen voor de Belgische formatie. Op de erelijst volgt Meintjes onze landgenoot Ben Hermans op.

Meintjes reed zeer offensief tijdens de wedstrijd en zat zo ook mee in de kopgroep op de laatste twee beklimmingen van de dag, de Pietralavezzara (6,2 km aan 7,7%) en de Madonna della Guardia (6,9 km aan 7,8%). Met nog zeven kilometer te gaan, snelde hij weg uit een groep van acht renners. Zijn medevluchters Zimmermann, Tesfatsion, Alessandro Verre, Michel Ries, Simon Clarke, Paul Double en Ivan Moreno konden niet volgen.

Meintjes behield een ruime voorsprong tot aan de finish om op 30-jarige leeftijd de vijfde overwinning uit zijn carrière te behalen en pas zijn eerste sinds 2015. Tesfatsion won de sprint voor de tweede plaats, Zimmermann mocht als derde mee op het podium en maakte zo het feest voor Intermarché-Wanty-Gobert compleet.

Organisatie Dwars door het Hageland tevreden met deelnemersveld: “Sterke blokken bij Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal”

Met zes WorldTourteams aan de start toont organisator Nick Nuyens van Dwars door het Hageland zich best tevreden. Aan het parcours tussen Aarschot en Diest werd niet gesleuteld.

“Op de voorlopige deelnemerslijst vallen de sterke blokken bij Quick-Step Alpha Vinyl en Lotto Soudal toch wel op. Bij eerstgenoemden zouden Florian Sénéchal, Zdenek Stybar en Yves Lampaert hun opwachting maken. Laatstgenoemde verklaarde vorig jaar dat hij het een geweldige koers vond. Zijn deelname kan dan ook geen toeval zijn. Lotto Soudal zou afzakken met mannen als Victor Campenaerts, Tim Wellens, Arnaud De Lie en Florian Vermeersch. Dus ook in deze selectie zitten potentiële winnaars. Verder staan Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech), Pascal Ackermann en Alvaro Hodeg (UAE Team Emirates), Kenneth Vanbilsen (Cofidis) op de voorlopige deelnemerslijst net als Rasmus Tiller (UNO-X) de uittredende kampioen bij ons. En ik verwacht ook veel van Thibau Nys (Baloise Trek Lions).”

Aan het parcours werd niet gesleuteld. “De startplaats blijft behouden in Aarschot waar in de Demervallei het peloton op gang wordt geschoten. Ter hoogte van de fabrieken van sponsor Duracell volgt het officiële startschot voor 177 kilometer waarin een pak onverharde wegen zijn opgenomen. Via Rillaar en Scherpenheuvel gaat het naar Langdorp waar na 36 kilometer, met de Grootbroekstraat, de eerste onverharde strook onder de wielen van de renners wordt geschoven. De 14e en meteen laatste strook situeert zich op de Citadel van Diest waar op de top de eindmeet ligt”, verduidelijkt Nuyens. “De vrouwen zijn op zaterdag 11 juni aan hun tweede editie toe. Ook voor hen is de startzone identiek als die van de mannenkoers. De eerste onverharde strook, eveneens de Grootbroekstraat van Langdorp, komt er voor hen reeds na 10 kilometer aan. De 12e zone is die van de Citadel van Diest. De eindmeet ligt getrokken na 122,3 kilometer. Mooi is ook dat het contract met Diest, om als eindplaats te fungeren, met drie jaar werd verlengd.”

Volledig scherm Rasmus Fossum Tiller schreef vorig seizoen Dwars door het Hageland op zijn naam © mgd

Organisatie heeft rittenschema voor 82e editie rond

De organisatoren van de 82e editie van de Ronde van Luxemburg (2.Pro) hebben hun rittenschema bekend gemaakt. De rittenkoers start op dinsdag 13 september in de hoofdstad van het Groothertogdom om er op zaterdag 17 september opnieuw aan te komen voor de slotrit.

De eerste etappe kent Luxemburg als start- en aankomstplaats. In die rit zitten vier hellingen verweven waaronder de Côte d’Eschdorf en met in de finale de Côte de Stafelter en finish op de Kirchberg, iets voor punchers. Junglinster is de nieuwkomer in het geheel. Van daaruit gaat het in de tweede rit naar Schifflange met de Côte de l’Europe als voornaamste hindernis. Wellicht komen de sprinters er aan hun trekken.

De ‘koninginnenrit’ staat geprogrammeerd op dag drie met daarin twee hellingen buiten categorie en aankomst in Diekirch. Op de voorlaatste dag wacht een individuele tijdrit, over een afstand van 25 kilometer, in en rond Remich. Wellicht wordt daar de basis gelegd van de mogelijke eindzege. De 82e editie van de Ronde van Luxemburg wordt afgesloten op zaterdag. In de plaatselijke omlopen in de hoofdstad is de Pabeierberg andermaal de scherprechter van deze rittenkoers.

De editie 2021 van de Ronde van Luxemburg ging naar Joao Almeida. De Portugees haalde het in de eindstand met 46 seconden voorsprong op de Zwitser Marc Hirschi en 1:05 op de Italiaan Mattia Cattaneo. De laatste Belgische eindlaureaat was Greg Van Avermaet. De Waaslander liet in 2017 iedereen achter zich.

De ritten:

Dinsdag 13 september: Luxemburg-Luxemburg

Woensdag 14 september: Junglinster-Schifflange

Donderdag 15 september: Rosport-Diekirch

Vrijdag 16 september: Remich (individuele tijdrit)

Zaterdag 17 september: Mersch-Luxemburg

Schotse wielrenster Archibald blesseert beide enkels na aanrijding: “2022 is geen topjaar”

De Schotse wielrenster Katie Archibald heeft zich zondag geblesseerd aan de ligamenten in haar beide enkels. Archibald werd tijdens een recreatieve rit aangereden door een auto, maar komt er naast de enkelblessures zonder al te veel kleerscheuren van af.

“Afgelopen zondag liet een 4x4-wagen me vliegen over de motorkap. Ik kan dus wel stellen dat 2022 niet echt een topjaar is”, schreef de renster op Instagram. “Ik heb aan beide enkels een scheurtje in mijn ligamenten, maar ze hangen er nog aan. Het enige dat kapot is, is mijn fiets”, grapte ze.

“Ik heb geen nieuwe hersenschudding”, verwees ze nog naar een wedstrijd in Glasgow vorige maand, waar ze haar sleutelbeen brak en een hersenschudding opliep na een zware val.

Archibald is tweevoudig olympisch kampioene op de baan. Ze veroverde in 2016 in Rio de Janeiro goud op de ploegenachtervolging en won vorig jaar op de Spelen in Tokio de koppelkoers.

Wedstrijd in Borinage gaat ook dit jaar niet door, toekomst is onzeker

De GP Cerami gaat komende zomer niet door. De organisatie heeft woensdag meer uitleg gegeven bij de afgelasting van de editie van komende zomer. De toekomst van de wielerwedstrijd doorheen de Borinage is bovendien onzeker.

Na afgelastingen in 2020 en 2021 als gevolg van de coronapandemie moet de organisatie van de GP Cerami ook dit jaar een streep trekken door haar wedstrijd, die voorzien was op 18 juli. De komst van 23 ploegen, waarvan 6 uit de WorldTour, was bevestigd. De reden voor de annulatie is dat enkele gemeenten nog altijd geen toelating gaven om de koers te laten passeren. De Fransman Bryan Coquard, winnaar in 2019 in Frameries, blijft voorlopig dus de laatste naam op de erelijst.

“We hebben nog altijd geen definitief parcours”, zei organisator Laurent Haegeman woensdag op een persconferentie. “Zonder toelating geen parcours en dus ook geen wedstrijd. We zijn triest en ongoocheld.” Of er in 2023 nog een nieuwe editie komt, laat de organisatie voorlopig in het midden.

Fuglsang wint Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, ook Froome toont zich

Jakob Fuglsang (37) heeft voor het eerst sinds de Ronde van Lombardije in 2020 nog eens een koers gewonnen. De Deen van Israel-Premier Tech was de beste in de Mercan’Tour Classic Alpes-Maritimes, een Franse eendagskoers met een profiel dat van een bergrit in de Tour zou kunnen zijn. Fuglsang reed op de slotklim naar Valberg de tegenstand uit het wiel en won voor ploegmaat Michael Woods, David Gaudu werd derde. Ook Chris Froome liet zich eindelijk eens in goeie zin opmerken. De viervoudige Tourwinnaar klom lang met de 15 beteren mee, maar moest aan de voet van de slotklim zijn eigen tempo zoeken. Niettemin hoopgevende signalen richting de Ronde van Frankrijk, waar Froome aan de start hoopt te staan.

Bauke Mollema verlengt contract bij Trek-Segafredo met 4 jaar

De 35-jarige Nederlander zal ook de komende vier jaar, tot 2026, voor Trek-Segafredo koersen. Dat maakte het Amerikaanse team maandag bekend.

Mollema is al acht jaar bij Trek-Segafreo in dienst. De eerste zeven seizoenen van zijn profloopbaan fietste hij voor Rabobank (Belkin in 2014). Van zijn zeventien profzeges boekte hij er dertien voor Trek-Segafredo, met de Clasica San Sebastian (2016), de Ronde van Lombardije (2019) en twee ritten in de Tour de France (2017, 2021) als uitschieters.

“Van het prille begin ben ik heel tevreden bij dit team, ik kan me niet meer voorstellen voor een ander te rijden”, zegt Mollema in een persmededeling. “Ik ken inmiddels iedereen die bij het team betrokken is. Het is echt een familie voor me geworden. Ik ben blij met het vertrouwen dat ze mij schenken. Niet veel renners van mijn leeftijd krijgen nog een contract voor zo’n lange duur. Ik hoop mijn carrière hier te kunnen beëindigen. Wellicht wordt dit mijn laatste contract, maar je weet nooit. Ik voel me nog jong en stel me nog altijd nieuwe doelen.”

“Ik krijg bij Trek ook de vrijheid die ik nodig heb. Toen ik naar hier kwam, was het vooral als klassementsrijder (Mollema werd derde in de Vuelta 2011, eindigde twee keer in de top tien in de Giro en drie keer in de top tien in de Tour). Nu is mijn rol wat veranderd en in de toekomst zal die wellicht nog meer veranderen. Ik mik meer op dagsucces, dat ligt me op dit moment in mijn carrière wat beter. We hebben in het team ook jonge renners die meer de capaciteiten hebben om voor het klassement te gaan. Ik kan hen mijn ervaring doorgeven en een soort mentor voor hen zijn”, aldus de Mollema.

