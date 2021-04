KOERS KORT. Dan Martin Giro-kopman van Israel Start-Up Nation - Puivelde Koerse wordt opnieuw afgelast

Dan Martin wordt Giro-kopman van Israel Start-Up Nation

De Ier Dan Martin leidt de selectie van Israel Start-Up Nation in de Ronde van Italië. Het wordt zijn eerste deelname aan de Giro sinds 2014. Toen moest hij al in de eerste etappe, een ploegentijdrit in Belfast, opgeven na een val.

“Het voelt als een onafgewerkt verhaal, iedereen weet wat er gebeurd is”, zegt Martin op de website van zijn team. “Ik was uitstekend in vorm in Belfast en crashte halfweg de ploegentijdrit. Het was dat jaar lastig voor mij om de race te volgen maar ik ben altijd een fan geweest van de Giro. Na mijn deelname in 2010 paste het gewoon nooit in mijn planning omdat ik mikte op de Ardense klassiekers en de Tour. Het voelt alsof ik een heel nieuwe wedstrijd zal ontdekken, alsof ik weer een neoprof ben.”

Teammanager Kjel Carlstrom vindt de Giro dit seizoen met onder meer zes aankomsten bergop op maat gesneden van de 34-jarige Martin, die de laatste Ronde van Spanje als vierde beëindigde. “Het wordt interessant om te zien wat hij kan brengen”, luidt het. “Er zal zeker flink wat concurrentie zijn.” Voor België wordt het uitkijken naar het debuut in een grote ronde van Remco Evenepoel.

De 104ste Giro begint op begint op 8 mei in Sicilië.

Puivelde Koerse wordt opnieuw afgelast

De organisatoren van Puivelde Koerse gaan voor het tweede jaar op rij over tot een afgelasting. De profkoers stond gepland op 19 mei. Het is traditioneel ook de wedstrijd waarin de veldritploegen hun eerste wegwedstrijden afwerken. Alexander Richardson (Alpecin-Fenix) blijft dus de laatste winnaar. De Brit liet in 2019 Stijn Steels en de Nederlander Yoeri Havik achter zich.

“Normaal gezien lokken we met onze profkoers tot zowat 10.000 wielerfans naar Belsele-Puivelde. Wij trekken ook steeds enkele toppers aan zoals Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Niki Terpstra en de gebroeders Naesen. We tasten nu nog steeds in het duister over hoe we mogen organiseren. Is dat met publiek en slagen wij erin goede renners naar Puivelde te krijgen? Op die manier hoeft het voor ons niet”, zegt het organisatiecomité. “Het is pas een succes als er een pak volk aanwezig is op onze wedstrijd. Daarom trekken wij er voor het tweede jaar op rij de stekker uit. Wij beloven alvast er sterker terug te staan in 2022.”