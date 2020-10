KOERS KORT. D'hoore gedeclasseerd in Driedaagse Brugge-De Panne - Debutant Van Wilder stapt uit Vuelta

Delen per e-mail

Debutant Van Wilder stapt uit Vuelta

Ilan Van Wilder (Team Sunweb) heeft de Ronde van Spanje verlaten op de openingsdag. De 20-jarige Belg was bezig aan zijn debuut in een grote ronde.

Van Wilder gaf samen met de Zwitser Mathias Frank (AG2R La Mondiale) als eerste op in deze Vuelta. In de kletsnatte openingsrit tussen Irun en Arrate hield hij het voor bekeken in de bevoorradingszone. Dat deed hij wegens hinder aan de knie. “Ilan stapte af om te verhinderen dat de klachten erger zouden worden”, meldt Team Sunweb.

Van Wilder is een generatiegenoot van Remco Evenepoel en was de jongste Belgische renner in een grote ronde sinds de Tweede Wereldoorlog.

Volledig scherm © Photo News

D’hoore gedeclasseerd in Driedaagse Brugge-De Panne, Wiebes zegeviert

De Nederlandse Lorena Wiebes (Sunweb) heeft de Driedaagse Brugge-De Panne op haar naam geschreven. Wiebes moest het in De Panne na 156,3 kilometer in de massaspurt afleggen tegen Jolien D'hoore (Boels - Dolmans), maar de Belgische week in de sprint van haar lijn af. De wedstrijdjury declasseerde D'hoore kort na de finish.

Alle renster sschuiven na de declassering van D'hoore een plek op in de uitslag. De Duitse Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT Pro Cycling) eindigt zo als tweede, voor Lotte Kopecky (Lotto Soudal Ladies). De 30-jarige D'hoore won de Driedaagse wel al een keer eerder, in 2018. Wiebes volgt op de erelijst haar landgenote Kirsten Wild op. Zij was er deze editie niet bij.

D'hoore reageerde na afloop op het voorval. “Het was niet mijn bedoeling om Wiebes in de hekken te duwen”, klonk het op Twitter. “Ik voelde haar komen en wilde haar opvangen. Als de jury denkt dat het erover was, dan kan ik alleen maar die declassering aanvaarden. Ik ben wel heel ontgoocheld om zo het seizoen te beëindigen.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.