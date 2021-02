KOERS KORT. Cummings vervoegt technische staf Ineos - De Plus debuteert voor INEOS Grenadiers in Tour de la Provence

Delen per e-mail

Laurens De Plus debuteert voor INEOS Grenadiers in Tour de la Provence, dat Bernal in stelling brengt

Laurens De Plus rijdt deze week zijn eerste wedstrijdkilometers voor INEOS Grenadiers in de Tour de la Provence (2.Pro), de vierdaagse Franse rittenkoers die donderdag begint.

De 25-jarige De Plus, die overkwam van Jumbo-Visma, vormt een team met onder meer Egan Bernal. De Colombiaanse ex-Tourwinnaar heeft al de Ster van Bessèges in de benen.

Ook de Ier Eddie Dunbar, de Italiaan Gianni Moscon, de Spanjaard Carlos Rodriguez, de Colombiaan Ivan Sosa en de Brit Ben Swift starten voor INEOS Grenadiers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ex-ontsnappingskoning Cummings versterkt technische staf Ineos

Voormalig wielrenner Steve Cummings treedt toe tot de technische staf van INEOS Grenadiers. Hij wordt bij de Britse wielerformatie sportdirecteur en coach, zo bevestigde het team maandag.

Cummings (39) stopte eind 2019 als renner na een profcarrière die begon in 2005. De Brit won onder meer twee etappes in de Ronde van Frankrijk, een rit in de Vuelta, de nationale titel op de weg en tegen de chrono en werd op de piste wereldkampioen ploegenachtervolging.

Quote Het vraagt tijd om een goede sportdirec­teur en coach te worden Steve Cummings, Ineos Grenadiers

Na het beëindigen van zijn wielercarrière startte Cummings een studie sport business management. Toen teambaas Dave Brailsford hem contacteerde om het team te vervoegen, ging hij daar gretig op in.

“Het vraagt tijd om een goede sportdirecteur en coach te worden”, zegt Cummings. “Ik werk hard in de luwte en ik heb heel wat theorie opgeslagen. Nu wil ik dat toetsen aan het praktische. Dit jaar zou succes voor mij betekenen dat ik integreer, blijf leren en een vertrouwenband opbouw met de teamleden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ellen Van Loy weg bij Baloise Trek Lions

Ellen Van Loy is aan haar laatste weken bezig in het truitje van Baloise Trekt Lions (BTL), de ploeg van manager Sven Nys. De 40-jarige veldrijdster en het team gaan na het huidige seizoen “in goede verstandhouding uit elkaar”, zo klinkt het. “Ellen kiest ervoor om een ander pad op te gaan. Het ga je goed in je verdere carrière”, schrijft BTL op Twitter. Concreet zal Van Loy die voortzetten Vondelmolen-De Ceuster Cycling Team. Ze zal een dubbele rol op zich nemen, als renster én coach.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Belofte Jelle Camps (Pauwels Sauzen - Bingoal) bergt crossfiets op

Belofte Jelle Camps zegt het veldrijden vaarwel. Dat bevestigt zijn team Pauwels Sauzen - Bingoal. Camps (21) kreeg in zijn korte carrière te maken met flink wat blessurelast en heeft opnieuw een kwetsuur aan de knie opgelopen. Dat gebeurde bij een val op 23 januari in de X2O Badkamers Trofee in Hamme. Het blijkt nu zijn afscheid aan de cross te zijn geweest.

“Na een carrière met heel wat blessures, lijdt Jelle opnieuw aan een (knie)blessure na een val in Hamme”, stelt Pauwels Sauzen - Bingoal. “Onze populaire laatstejaars U23 heeft beslist zijn carrière nu te stoppen, om te focussen op school. Veel geluk met wat komt, Jelle”, besluit het bericht.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nokere Koerse maakt affiche bekend

De organisatoren van de Nokere Koerse maakten maandag hun affiche van de 75e editie bekend. Daarop verschijnt de slogan ‘Het koersvirus wint altijd’. Op de affiche prijkt een dokter op een koersfiets die de leiding neemt van enkele renners. Het wordt zo een eerbetoon aan de zorgsector, melden de organisatoren.

Nokere Koerse vindt plaats op woensdag 17 maart. Er is op die bewuste dag, naast een mannenkoers, ook een wedstrijd voor vrouwen elite. Beide koersen dragen het label 1.Pro.

“De slogan ‘Het koersvirus wint altijd’ laat niks aan onduidelijkheid over”, stelde voorzitter Robrecht Bothuyne van het organisatiecomité. “We hebben de vaste wil om terug te keren. Dat geldt zowel voor onze wedstrijden en onze organisatie als de hele samenleving. We willen dat coronavirus klein krijgen. Het koersvirus wint. En het zijn de mensen uit de zorgsector die ons uit deze crisis gesleurd hebben, die de kop getrokken hebben, tegen de wind in. Onze affiche wil dan ook uitdrukkelijk iedereen in de zorgsector danken en eren voor al hun inspanningen in het laatste jaar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Op 17 maart zullen er geen vips aanwezig zijn. Ook publiek is niet welkom op Nokereberg waar traditioneel de eindmeet ligt van deze wedstrijd. “We nemen hiermee onze verantwoordelijkheid”, gaf gedelegeerd bestuurder Rony De Sloovere mee. “De gezondheid gaat voor. De strijd tegen het virus is nog niet gestreden. Maar de koersen gaan dus wel door. We laten ons niet tegenhouden. Normaal gezien hebben wij zowat 1500 vips, het dubbele van het aantal inwoners van Nokere, maar dit jaar dus niet.” Vorig jaar kregen de organistaren slechts enkele dagen voor hun wedstrijd te horen dat er geen koers mocht komen.

“Wij werden vorig jaar inderdaad zwaar getroffen”, vervolgde Robrecht Bothuyne. “De eerste lockdown op 13 maart werd ingevoerd, net voor onze 75e editie. Niet alleen bijzonder jammer, maar ook financieel een zware dobber met op dat moment 220.000 euro te betalen facturen. Dankzij hoofdsponsor Danilith, de gemeente Kruisem, de stad Deinze, de Vlaamse overheid en heel wat andere sponsors en partners is de organisatie nu klaar voor wat komt op 17 maart.”

In 2019 won de Nederlander Cees Bol de laatste editie van Nokere Koerse.

Volledig scherm De aankomst van Nokere Koerse is traditioneel op de top van Nokereberg. © Photo News