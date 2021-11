KOERS KORT. Craddock laat EF-Nippo achter zich en trekt naar BikeExchange

Wielrennen Geen Vlaams voorjaar voor wereldkam­pi­oen Alaphilip­pe in 2022: “Ik focus me op de Ardennen”

Zoek volgend voorjaar niet naar de regenboogtrui in de Ronde van Vlaanderen, want wereldkampioen Julian Alaphilippe (29) laat de Vlaamse klassiekers in 2022 links liggen. Dat vertelde hij in een interview met het Franse RMC.

