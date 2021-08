KOERS KORT. Cosnefroy troeft Alaphilippe af in Plouay - Belgen tonen zich in Duitsland, Kristoff wint slotrit

WielrennenDe Fransman Benoît Cosnefroy (25) heeft in eigen land de Bretagne Classic - Ouest-France gewonnen. De renner van AG2R haalde het in een sprint met drie van landgenoot en wereldkampioen Julian Alaphilippe en diens ploegmaat Mikkel Honoré.

De finale van de Bretagne Classic - Ouest-France - vroeger beter bekend als de Grote Prijs van Plouay - brak los op 63 kilometer van het einde. Wereldkampioen Julian Alaphilippe gooide de knuppel in het hoenderhok en kreeg Tourwinnaar Tadej Pogacar in z'n kielzog. Ook Benoît Cosnefroy en Alaphilippes ploegmaat Mikkel Honoré sprongen mee op de trein. Het kwartet reed al snel een minuut weg van het peloton en ging op zoek naar overgebleven vluchters Quinten Hermans en Alessandro De Marchi. Onze landgenoot moest De Marchi op 45 kilometer van het einde laten rijden.

Pogacar lost de rol

Pogacar was zowaar hetzelfde lot beschoren in de groep-Alaphilippe. De Sloveen - duidelijk nog opbouwende na een rustperiode - kon het tempo niet blijven bolwerken en moest de anderen laten rijden. Op iets meer dan 30 kilometer van het einde kwamen Alaphilippe, Cosnefroy en Honoré aansluiten bij De Marchi, maar de Italiaan moest tien kilometer verderop de rol lossen.

Met z'n drieën doken ze de diepe finale in. Honoré vertoonde tekenen van zwakte bij versnellingen van Cosnefroy en trok dus de kaart van z'n kopman. Die leek de favoriet in de sprint met Cosnefroy, maar de Fransman van AG2R Citroën had een stevig eindschot in huis en legde z'n landgenoot er netjes op. Alaphilippe moest genoegen nemen met plaats twee, Honoré werd derde. Jasper Stuyven werd eerste Belg op de zevende plaats.

Belgen tonen zich in Ronde van Duitsland, maar Kristoff wint slotrit

Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) heeft de slotrit in de Ronde van Duitsland (2.Pro) gewonnen. De Noor haalde het na 156,3 km van Erlangen naar Nürnberg in de sprint voor Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) en Luca Mozzato (B&B Hotels) nadat Yves Lampaert met een late uitval werd opgeraapt in de laatste hectometers. De eindwinst komt op naam van Nils Politt.

Met slechts kleine verschillen in het klassement beloofde de slotdag nog spannend te worden in de Ronde van Duitsland en al meteen na de start werden de debatten geopend.

Deceuninck - Quick.Step gooide zich in de strijd. Een vlucht van twee kreeg het gezelschap van drie jongens van de ploeg van Lefevere met Remi Cavagna, Jannik Steimle en Joao Almeida. Ook Matteo Jorgenson, Marco Haller, Davide Formalo en Dylan Teuns sloten aan.

Onze landgenoot stoomde op 30 km van het eind door met Jorgenson, Bora-hansgrohe moest aan de bak om de leidersplaats te beschermen. Teuns etaleerde de voorbije dagen al z’n vorm en toonde zich ook vandaag bijzonder sterk. De Amerikaan van Movistar moest op 10 km z’n wiel lossen. Het werd evenwel een ongelijke strijd voor onze landgenoot tegen ploegen die uit waren op een sprint. Net voor het ingaan van de slotronde werd hij gegrepen, met nog 5 km voor de boeg.

Met Yves Lampaert toonde zich nog een tweede landgenoot. Hij wilde met een late uitval op 1,4 km een sprint voorkomen, maar werd in de laatste 250 meter gegrepen. Er werd gesprint en het was Alexander Kristoff die zich de snelste toonde, goed voor zijn tweede ritzege in deze Duitse rittenkoers.

Politt houdt vier seconden over op Pascal Ackermann in het eindklassement. Hij volgt Jasper Stuyven op die in 2019 won. In 2020 werd de wedstrijd niet georganiseerd vanwege de wereldwijde coronapandemie.

