KOERS KORT. Cian Uijtdebroeks wint BK tijdrijden bij de junioren - Vanmarcke opnieuw derde in Settimana Ciclistica Italiana, leider Ulissi wint

Cian Uijtdebroeks is Belgisch kampioen tijdrijden bij de junioren

Cian Uijtdebroeks is zaterdag in Koksijde Belgisch kampioen tijdrijden bij de jongens junioren geworden. Uijtdebroeks klokte na 23,68 kilometer af in een tijd van 28:01, goed voor een gemiddelde van 45,18 kilometer per uur. Alex Segaert strandde op de tweede plaats op 16 seconden van de kersverse kampioen. Jonathan Vervenne mocht met een tijd van 28:38 het podium vervolledigen

De besttijd van Ferre Geeraerts aan het tussenpunt (14:19) bleef een hele periode staan. Tot de favorieten eraan kwamen. Na 11,93 kilometer zette Cian Uijtdebroeks meteen zijn stempel op de titelstrijd door daar te passeren na 13:55. Zijn dichtste concurrent bleek op dat punt Alec Segaert die 5 seconden trager reed. Jonathan Vervenne deed daar 14 seconden langer over. Meteen lag ook het podium vast. Niemand slaagde erin Uijtdebroeks ook maar te bedreigen en hij klokte uiteindelijk af in 28:01.

Cian Uijtebroeks gaat volgend seizoen als neoprof aan de slag bij BORA-Hansgrohe. Hij won eerder dit seizoen al de Grand Prix West Bohemia, La Classique des Alpes voor junioren en een etappe en het bergklassement in de Ain Bugey Valromey Tour.

De uitslagen van het BK tijdrijden

1. Cian Uijtdebroeks de 23,68 km in 28:01 (gem 45,18 km/u)

2. Alex Segaert op 0:16

3. Jonathan Vervenne 0:37

Volledig scherm Cian Uijtdebroeks. © Photo News

Settimana Ciclistica Italiana - Vanmarcke opnieuw derde, leider Ulissi wint

Net als in de tweede etappe is de West-Vlaming Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) zaterdag als derde geëindigd in de vierde etappe van de Settimana Ciclistica Italiana, een vijfdaagse rittenkoers van het niveau 2.1 op Sardinië. De Italiaan Diego Ulissi (UAE Team Emirates) verstevigde zijn leidersplaats met een nieuwe ritzege.

De vierde etappe van 168 kilometer, met start en aankomst in Cagliari, had hetzelfde concept als de vorige: veel heuvels onderweg, maar aan het eind toch een vlakke finale. Een vroege vlucht van Aaron Verwilst samen met vier anderen strandde in de heuvelzone, waar een twintigtal renners aansluiting vond bij de kopgroep.

Vanmarcke probeerde in de finale nog weg te rijden uit die ruime kopgroep, samen met onder meer Critérium du Dauphiné-sensatie Mark Padun, maar slaagde daar niet in. Het werd een sprint, waarin Ulissi zich sneller toonde dan zijn Wit-Russische ploegmaat Alexandr Riabushenko en Vanmarcke. Voor de West-Vlaming is het al de derde toptienplek in Sardinië.

De eerste editie van de Settimana Ciclistica Italiana eindigt zondag met opnieuw een etappe in Cagliari, die veel weg heeft van die van vandaag. Vanmarcke is tweede in de stand.

Volledig scherm Sep Vanmarcke. © Photo News