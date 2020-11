KOERS KORT. Cherel loopt meerdere breuken op bij val veroorzaakt door hond - Will Barta vindt onderdak bij EF

Wielrennen Exit Rik Verbrugghe, Sven Vanthouren­hout is nieuwe wieler­bonds­coach: “Tokio en WK zijn grootste doelen”

19 november Rik Verbrugghe (46) is niet langer de Belgische wielerbondscoach, Sven Vanthourenhout (39) neemt zijn taken over. “Ik ben er mij van bewust dat alles perfect in orde moet zijn”, reageerde die laatste bij VTM Nieuws. “Met Remco Evenepoel en Wout van Aert heb je gewoon twee kleppers in huis. Tokio is volgend jaar een enorm groot doel, net zoals het WK in eigen land.”