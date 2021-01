KOERS KORT. Challenge Mallorca uitgesteld

Wielrennen Tour of Olympische Spelen? Daar moet Mathieu van der Poel niet lang over nadenken: “De Spelen”

30 december Hij moet de kopman worden van Alpecin-Fenix bij zijn debuut in de Tour én hij wil olympisch kampioen in het mountainbike worden. Maar wat als Mathieu van der Poel moet kiezen tussen de twee, het nieuws indachtig dat de combinatie onmogelijk wordt? Voor de Nederlander een keuze waar hij niet lang over moet nadenken.