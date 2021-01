KOERS KORT. Challenge Mallorca uitgesteld - Prades drie maanden out na ski-ongeval

Veldrijden “Tijd voor deel twee van mijn leven”: Dieter Vanthouren­hout (35) reed na 14 jaar in het veld laatste cross

30 december Na veertien jaar in het veld nam Dieter Vanthourenhout (35) in Bredene afscheid van het crosswereldje. “Het is mooi geweest”, vertelde hij na de wedstrijd die Mathieu van der Poel won. “Ik kijk zeer tevreden terug op mijn carrière. Ik maakte van mijn hobby mijn beroep en kon veertien jaar doen wat ik écht graag doe.” Vanthourenhout, die bij de profs tien UCI-veldritten won, wordt bij Fietsen Godefroot verkoper. “Tijd voor deel twee van mijn leven. (lacht) Ik heb nog nooit gewerkt. Dat wordt iets nieuw. Maar ik had geen zin om gewoon thuis te zitten.”