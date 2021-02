KOERS KORT. Cavendish start in Le Samyn - Stybar verlaat trainingskamp na overlijden van grootvader

Stybar verlaat trainingskamp na overlijden van grootvader

De grootvader van Zdenek Stybar is overleden, waardoor de Tsjech terugkeerde naar zijn thuisland. “Dank aan Deceuninck-Quick-Step om me de toelating te geven om van de ene op de andere minuut het trainingskamp te verlaten”, klonk het op Instagram. “Ik kreeg van het team een ploegauto, koersfiets en wat snacks mee voor een trip van 1.500 kilometer. Zo kan ik bij mijn familie zijn in deze moeilijke tijden.”

Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal WB krijgen wildcard voor Ronde van Vlaanderen

De organisatoren van de Ronde van Vlaanderen deelden de laatste wildcards uit. Die gaan naar de Belgische ploegen Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal WB. Ook de Franse teams B&B Hotels p/b KTM en Total Direct Energie zijn van de partij. Diezelfde vier ploegen kregen eerder al een invitatie in de bus voor de Belgische openingsklassieker, de Omloop van komende zaterdag.

Eerder al kregen alle negentien WorldTeams, net als Alpecin-Fenix en Team Arkéa-Samsic, respectievelijk de nummers 1 en 2 van de UCI-ranking bij de ProTeams, startrecht. De 105de editie van de Ronde van Vlaanderen vindt dit jaar plaats op Pasen, zondag 4 april.

Vorig jaar ging de eindzege in de Ronde van Vlaanderen naar de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij haalde het na een prangende sprint van Wout van Aert. De Noor Alexander Kristoff vervolledigde toen het podium. De laatste Belgische eindzege in de Ronde van Vlaanderen dateert van 2017. Toen mocht Philippe Gilbert het zegegebaar maken in Oudenaarde.

Géén Schär in Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen kunnen in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne niet rekenen op Michael Schär. De 34-jarige Zwitser wordt binnenkort vader en mag daarom zijn hoogzwangere echtgenote gezelschap houden, zo maakte het team bekend.

In de Omloop wordt Schär vervangen door Julien Duval. Voor wat Kuurne-Brussel-Kuurne betreft mag Lawrence Naesen zijn plaats innemen. Dat betekent dat Lawrence en Oliver Naesen het hele openingsweekend voor hun rekening nemen bij AG2R-Citroën.

© AFP

Deceuninck-Quick.Step rekent in GP Le Samyn op Sénéchal en Cavendish

Deceuninck-Quick.Step verschijnt begin maart met de Franse oud-winnaar Florian Sénéchal, de Brit Mark Cavendish en de Belgen Stijn Steels, Bert Van Lerberghe en Tim Declercq aan de start van de GP Le Samyn (1.1), zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend. De Colombiaan Alvaro Hodeg en de Duitser Jannik Steimle vervolledigen de selectie.

Sénéchal won de koers in 2019, vorig jaar ging de zege naar zijn landgenoot Hugo Hofstetter. Voor Cavendish is het zijn eerste deelname in veertien jaar. “Florian heeft zijn ogen gericht op deze koers”, weet sportdirecteur Rik Van Slycke. “Maar met Jannik, Alvaro en Mark hebben we nog andere kanshebbers in onze selectie. Cavendish kan natuurlijk op de sprint mikken. Tijdens de koers zullen we bepalen welke kaart te trekken.”

BK tijdrijden twee dagen vroeger dan gepland in Ingelmunster

Het BK tijdrijden voor elite in Ingelmunster wordt van vrijdag 18 naar woensdag 16 juni verplaatst, zo maakte Belgian Cycling vandaag bekend. Twee dagen vroeger dus, om de renners meer kansen te geven om te recupereren voor het BK op de weg van zondag 20 juni in Waregem.

Topdeelnemersveld voor 18e Ronde van Vlaanderen voor vrouwen

De organisatoren van de Ronde van Vlaanderen kunnen rekenen op een topdeelnemersveld voor de 18e editie van hun vrouwenwedstrijd. Alle negen WorldTeams en vijftien continentale UCI-teams komen paaszondag 4 april aan de start in Oudenaarde.

Team SD Worx, de ploeg van titelverdedigster Chantal van den Broek-Blaak, wereldkampioene Anna van der Breggen en Jolien D’hoore, is één van de WorldTeams. De Nederlandse ploeg gaat de concurrentie aan met onder meer Ale’ BTC Ljubljana, het team van de Italiaanse Marta Bastianelli, de winnares van 2019. Movistar heeft met Annemiek van Vleuten de winnares van 2011 in de rangen. Liv Racing (Lotte Kopecky), Canyon/SRAM, Team BikeExchange, Trek-Segafredo, FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope en Team DSM zin de andere WorldTeams.

Er is ook plaats voor vijftien UCI Women’s Continental Teams. Met Lotto Soudal, Ciclismo Mundial, Multum Accountants, Doltcini-Van Eyck en Bingoal Casino-Chevalmeire nemen vijf Belgische ploegen uit die categorie deel. Grace Verbeke is de enige Belgische die erin slaagde de Ronde van Vlaanderen te winnen. Zij deed dat in 2010, voor Marianne Vos en Kirsten Wild.

Cycling Vlaanderen vraagt overheid om perspectief en unieke aanpak per sport

Cycling Vlaanderen roept de overheid op om tegen de achtergrond van de coronacrisis meer perspectief te bieden voor de wielersport. De wielerbond vraagt ook een unieke aanpak per sport en een onderbouwde heropstart.

“Onze meer dan 1.000 sportclubs hebben het moeilijk, onze 57.000 actieve leden op de fiets hebben hoop nodig”, klinkt het in een mededeling. “Geef ons de toelating om met de eerste zonnestralen, op verantwoorde wijze, onze sport uit te oefenen.”

Cycling Vlaanderen heeft een “haalbaar en gefaseerd plan” voorgelegd, dat drie fases telt en de wielersport uit de coronalockdown moet loodsen. In een eerste fase vraagt de wielerbond een activatie van de exit-strategie en uitbreiding van de outdoor trainingsmogelijkheden. Alle leeftijdsgroepen moeten ook gelijk behandeld worden, luidt het.

In een tweede fase hoopt Cycling Vlaanderen op de opstart van de competities en indoor trainingsmogelijkheden. “Voor het volledig heropstarten van de competities zijn betere coronacijfers een absolute noodzaak”, aldus de mededeling. “Van zodra deze op het niveau van juli vorig jaar zitten, kan er veilig gekoerst worden. Dit werd reeds vorige zomer bewezen.”

In de derde fase moet het voor de wielerbond opnieuw mogelijk zijn om fietsevents volgens het bestaande draaiboek van recreatieve fietsevenementen te organiseren.

“Ondertussen is het belangrijk om de huidige regels te respecteren”, besluit de federatie, die een extra oproep doet om met het mooie lenteweer de aandacht niet te laten verslappen.

