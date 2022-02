KOERS KORT. Cavendish nu wel aan het feest in Oman, Capiot derde

Cavendish bezorgt Quick.Step Alpha Vinyl vierde seizoenszege

De Brit Mark Cavendish heeft in een massasprint de tweede etappe gewonnen van de wielerronde van Oman, een zesdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Hij zorgde zo voor de vierde seizoenszege van zijn Belgische ploeg Quick.Step Alpha Vinyl en gaat ook naar de leiding in het klassement. De Limburger Amaury Capiot werd derde.

Achter de rug van een vroege vlucht van twee renners graaide Cavendish onderweg al een bonificatieseconde mee tijdens de 167 kilometer lange, vlakke etappe tussen het Naseem Park en de Suhar Corniche. Daarmee kwam de 36-jarige Brit in het klassement terug tot op één seconde van de Colombiaanse leider Fernando Gaviria (UAE Team Emirates), die de openingsetappe had gewonnen voor de neus van ‘Cav’.

Nadat de vluchters, de Spanjaard Antonio Angulo en de Ier Stephen Clancy, weer waren bijgehaald door het peloton, leek een massasprint onafwendbaar. Toch was er in de finale een nieuwe poging, van de Fransman Gabriel Muller. Ook die haalde de finish niet. In de massaspurt die volgde, bleef Cavendish de jonge Australiër Kaden Groves voor. Drie Belgen haalden de top tien: Amaury Capiot (derde), Tom Devriendt (vijfde) en Milan Menten (negende).

In het klassement heeft Cavendish nu negen seconden voorsprong op de nummers twee en drie, Gaviria en Groves. Capiot is vijfde op 0:15. Morgen zijn de sprinters niet meer aan zet tijdens de derde etappe van de Ronde van Oman: na 180 kilometer ligt de aankomst dan bovenop een helling van net geen drie kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5 procent.

Ganna maakt in Provence favorietenrol waar in proloog

De Italiaan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft de proloog gewonnen van de wielerronde van de Provence, een Franse vierdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Ganna was duidelijk de snelste in een individuele tijdrit van 7,1 kilometer in Berre-l’Étang, en is uiteraard meteen ook de eerste leider.

Olympisch kampioen Richard Carapaz, wereldkampioen Julian Alaphilippe en tijdritwereldkampioen Filippo Ganna zijn de blikvangers in de zevende editie van de Ronde van de Provence. In de vlakke proloog waren klimmers Carapaz en Alaphilippe zoals verwacht niet opgewassen tegen hardrijder Ganna, die met een gemiddelde snelheid van circa 53 kilometer per uur over het parcours raasde, goed voor een tijd van 8:04.

De 25-jarige Ganna, die eind vorige week in Frankrijk ook al de afsluitende tijdrit van de Ster van Bessèges won, had uiteindelijk een voorsprong van twaalf seconden op het nummer twee, zijn Britse ploegmaat Ethan Hayter. De Zweed Tobias Ludvigsson werd derde op dertien seconden. Alaphilippe (Quick.Step-Alpha Vinyl), bezig aan zijn seizoensdebuut, finishte als zesde op 0:17, zijn ploegmaats Dries Devenyns (+0:19) en Ilan Van Wilder (+0:20) waren de beste Belgen van de dag op een respectievelijke negende en tiende plaats.

Morgen staat een vlakke etappe van 151 kilometer op het programma, tussen Istres en Les Saintes-Maries-de-la-Mer. De climax van de Ronde van de Provence is zondag, met aankomst op 1.567 meter hoogte bovenop de Montagne de Lure.

Volledig scherm Filippo Ganna. © AFP

Gaviria wint eerste rit in Ronde van Oman

De Colombiaan Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) heeft de openingsetappe gewonnen van de wielerronde van Oman, een zesdaagse rittenkoers voor de ProSeries. Gaviria was in een massasprint sneller dan de Brit Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl) en is ook de eerste leider. Amaury Capiot werd vierde.

Na twee jaar zonder Ronde van Oman werd donderdag de elfde editie op gang geschoten met een golvende etappe van 138 kilometer tussen het Al Rustaq Fort en Muscat, de hoofdstad van Oman. Drie renners kozen voor de lange aanval: thuisrenner Mohammed Al-Wahibi, de Nederlander Jan Dunnewind en de Spanjaard Peio Goikoetxea, die het langste aan de druk van het peloton wist te weerstaan.

Vooral de ploegen van Mark Cavendish (die in Oman aan zijn seizoen begon) en Fernando Gaviria bepaalden het tempo in de achtervolging, al werd het de sprinters niet gemakkelijk gemaakt: op de enige helling van de dag, veertig kilometer voor de aankomst, brak het peloton door een tempoversnelling in drie stukken uit elkaar. Toch diende zich uiteindelijk een ruime groep aan voor de massasprint.

Gaviria werd door zijn trein op kop van het peloton afgezet op de oplopende aankomststrook, en die koppositie gaf de 27-jarige Colombiaan in de sprint niet meer af, goed voor zijn eerste overwinning van dit seizoen. Gaviria haalde het voor Cavendish, de Australiër Kaden Groves en de Limburger Amaury Capiot. In het klassement heeft Gaviria een voorsprong van twee seconden op Cavendish, die onderweg naar twee boniseconden was gesprint.

De tweede etappe van vrijdag is opnieuw een kans voor de sprinters. Na 167 overwegend vlakke kilometers ligt de aankomst getrokken in de Suhar Corniche.

Malucelli wint openingsetappe in millimetersprint in ronde van Antalyz

De Italiaan Matteo Malucelli (Gazprom-Rusvelo) heeft de eerste etappe gewonnen van de wielerronde van Antalya, een Turkse vierdaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Malucelli haalde het in een millimetersprint van landgenoot Jakub Mareczko van het Belgische Alpecin-Fenix.

De vierde editie van de Ronde van Antalya ging van start met een sprintersetappe van 142 kilometer tussen de toeristische badsteden Side en Antalya. De traditionele vroege vlucht werd gevormd door vijf renners: de Nederlander Bodi del Grosso, de Canadees Benjamin Perry, de Duitser Moritz Kretschy, de Italiaan Giulio Masotto en de Noor Trym Westgaard Holther.

Het Belgische Alpecin-Fenix verloor onderweg zijn klassementskopman, want de Australische klimmer Jay Vine gaf ziek op. Toch had de ploeg van de Roodhooft-broers nog een ijzer in het vuur: sprinter Jakub Mareczko, sinds dit jaar bij het team. In de finale van de etappe, toen de vluchters weer waren gegrepen, won de Italiaan de laatste tussensprint.

De slotkilometer verliep bijzonder hectisch, met een massale valpartij en uiteindelijk een millimetersprint, waarna het lang wachten was tot de winnaar werd aangeduid. Dat bleek uiteindelijk de 28-jarige Malucelli, voor Mareczko en de Est Karl Patrick Lauk van het Belgische Bingoal Pauwels Sauces WB. Malucelli, die zijn eerste koersdag reed voor zijn nieuwe Russische werkgever, is meteen ook de eerste leider in het klassement.

De tweede etappe van vrijdag voert het peloton van Kemer naar aankomstplaats Antalya. In de eerste helft van de 180 kilometer lange etappe wordt flink geklommen, maar de finale is vlak.

Volledig scherm © Photo News

Alejandro Valverde mag in afscheidsjaar niet koersen in eigen Murcia

Alejandro Valverde zal de komende dagen dan toch niet deelnemen aan de twee races die gepland stonden in zijn eigen regio Murcia. De Spaanse veteraan, bezig aan het laatste seizoen uit een indrukwekkende carrière, is het slachtoffer van een voorzorgsmaatregel die zijn ploeg Movistar neemt in de strijd tegen corona.

De 41-jarige Valverde zou in principe zaterdag starten in de Ronde van Murcia, een wedstrijd die hij al vijf keer won, en maandag in de Clasica Jaen Paraiso Interior, een nieuwe wedstrijd in de stijl van Strade Bianche. Maar zijn ploeg Movistar heeft beslist alle renners die vorige week deelnamen aan de Ronde van Valencia thuis te houden van de komende Spaanse wedstrijden.

Het gaat om een voorzorgsmaatregel nadat de Duitser Juri Hollmann en de Colombiaan Einer Rubio, twee teamgenoten van Valverde, positief testten op corona tijdens de Ronde van Valencia. Ook Valverde was daar aanwezig en werd vijfde in de eindstand. De Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) won de rittenkoers voor Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). BikeExchange-Jayco, Jumbo-Visma en DSM trokken zich na coronabesmettingen allemaal terug.

“Ik vind het heel jammer dat ik geen deftig afscheid kan nemen van mijn thuiswedstrijd (Ronde van Murcia, red) maar het is best om nu voorzichtig te zijn”, reageerde Valverde op Twitter.

AG2R Citroën verliest twee renners voor Tour de la Provence door coronabesmetting

De Fransen Lilian Calmejane en Antoine Raugel hebben woensdag positief getest op het coronavirus. Daardoor starten ze vandaag/donderdag niet in de Tour de la Provence, zo bevestigt hun ploeg AG2R Citroën Team.

De 29-jarige Calmejane, ex-ritwinnaar in Tour en Vuelta, en de 22-jarige Raugel worden niet vervangen in de selectie van de Franse WorldTourploeg. Die bestaat nu nog uit vijf renners: de Fransen Geoffrey Bouchard, Aurélien Paret-Peintre, Nicolas Prodhomme en Damien Touzé en de Italiaan Andrea Vendrame.

AG2R Citroën Team is niet de enige ploeg die kampt met coronabesmettingen. Bij Quick-Step Alpha Vinyl haakten om dezelfde reden de Italiaan Davide Ballerini en de Deen Kasper Asgreen af voor de Tour de la Provence.

Volledig scherm Lilian Calmejane testte positief. © Photo News

Quick-Step Alpha Vinyl zonder Ballerini in Tour de la Provence door coronabesmetting

Een nieuwe opdoffer voor Quick-Step Alpha Vinyl. Na Kasper Asgreen moet ook Davide Ballerini afzeggen voor de Tour de la Provence, die zondag start. De Italiaan heeft net als Asgreen positief getest op het coronavirus. Quick-Step Alpha Vinyl trekt zo maar met vijf renners naar Frankrijk: de wereldkampioen Julian Alaphilippe, Dries Devenyns, Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke.

Volledig scherm © Photo News

Vernon moet debuut voor Quick.Step Alpha Vinyl uitstellen

Ethan Vernon moet in laatste instantie verstek laten gaan voor de Ronde van Oman. De 21-jarige neoprof, vorig seizoen ritwinnaar in de Ronde van de Toekomst, zou vanaf morgen deelnemen aan de rittenkoers en er zijn debuut maken voor Quick.Step Alpha Vinyl, maar een knieblessure gooit roet in het eten.

“Hij heeft pijn in de rechterknie en onze medische staf adviseert dat hij wat rust inlast. We kijken ernaar uit om hem snel te zien debuteren in onze kleuren”, tweet de Belgische WorldTourploeg. Sprintbom Mark Cavendish is het speerpunt van Quick.Step in de elfde editie van de Ronde van Oman. De Manx Express vormt er een team met Iljo Keisse, Stijn Steels, de Italiaan Fausto Masnada, de Zwitser Mauro Schmid en Stan Van Tricht.

Volledig scherm © BELGA

Pogacar had vorige week corona

Ook een tweevoudig Tourwinnaar ontsnapt niet aan Covid-19. Tadej Pogacar (23) heeft het coronavirus vorige week opgelopen, zo maakte zijn ploeg UAE-Team Emirates bekend. “Tadej legde een positieve test af en vertoonde milde symptomen”, aldus teamarts Adrian Rotunno. “Daarop ging hij in quarantaine en lasten we een herstelperiode in, alvorens lichtjes te beginnen trainen.”

Behoudens onverwachte problemen bij een laatste doorlichting begint de Sloveen zijn seizoen op 20 februari in de UAE Tour. Pogacar is er de titelverdediger.