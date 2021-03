KOERS KORT. Cavendish aast in Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic op eerste seizoenszege - E3 Saxo Bank Classic lanceert twee wereldprimeurs

Cavendish speerpunt Deceuninck - Quick.Step woensdag en vrijdag

Deceuninck - Quick.Step start deze week met de nodige ambitie aan Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic. De Brit Mark Cavendish maakt in beide koersen verder jacht op zijn eerste zege van het seizoen. De 35-jarige Brit eindigde eerder deze maand op de tweede plaats in de Grote prijs Jean-Pierre Monseré, achter Tim Merlier. Cavendish wil woensdag in Nokere Koerse beter doen en zint op de zege. Vrijdag gaat de routinier al opnieuw van start in de Bredene Koksijde Classic. Hij krijgt in beide wedstrijden onder meer de steun van Iljo Keisse en Stijn Steels.

“We hebben solide ploegen samengesteld voor de twee koersen, met renners die de wedstrijd kunnen controleren en renners die voor een goed resultaat kunnen vechten”, verklaart sportdirecteur Rik Van Slycke. “We krijgen smalle wegen voor de kiezen en er zal naar verwachting een stevige wind staan. We zullen steeds dus attent moeten zijn, want er is een serieuze kans dat het peloton lang voor de finish in duigen valt.”

.Selectie Nokere Koerse (woensdag): Shane Archbold (NZe), Mark Cavendish (GBr), Josef Cerny (Tsj), Ian Garrison (VSt), Iljo Keisse (BEL), Stijn Steels (BEL), Jannik Steimle (Dui).

.Selectie Bredene Koksijde Classic (vrijdag): Shane Archbold (NZe), Mark Cavendish (GBr), Ian Garrison (VSt), Iljo Keisse (BEL), Florian Sénéchal (Fra), Stijn Steels (BEL), Jannik Steimle (Dui).

E3 Saxo Bank Classic lanceert twee wereldprimeurs

De Race Barrier is de allernieuwste veiligheidsoplossing van BOPLAN en speciaal ontworpen voor de beveiliging van de aankomstzone van wielerwedstrijden. De gele kunststof (polymeer) schermen van 1m40 hoog zullen voor het eerst ingezet worden tijdens de E3 Saxo Bank Classic op 26 maart 2021. Renners worden op die manier optimaal beschermd tijdens een van de meest kritieke fases van de wedstrijd. Risico’s op ernstige verwondingen worden zo veel mogelijk beperkt.

“De E3 Saxo Bank Classic draagt veiligheid heel hoog in het vaandel”, luidt het. Zeker in deze gekke coronatijden. Daarom doet de wielerorganisatie er alles aan om het hele gebeuren dit jaar volledig coronaproof te laten verlopen. Om niets aan het toeval over te laten, worden zelfs robots ingezet. Met dank aan het Oostendse bedrijf ZoraBots. De robots worden ingezet om te controleren of iedereen zich wel aan de regels houdt. De robot in kwestie meet van alle aanwezigen de lichaamstemperatuur en controleert of het mondmasker wel correct gedragen wordt. Als dat niet het geval is, zal de robot de ‘dader’ daarop aanspreken. En dat mag u letterlijk nemen, want zo’n robot spreekt ook echt.

Volledig scherm Stybar won de laatste editie. © EPA