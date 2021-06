KOERS KORT. Cavagna Frans kampioen op de weg, Roosen volgt Van der Poel op in Nederland, Schachmann pakt tweede Duitse titel

Timo Roosen lost Van der Poel af als Nederlands kampioen

Ook in Nederland succes voor Jumbo-Visma. Timo Roosen is zondag in Drenthe Nederlands kampioen geworden. De 28-jarige renner, bij Jumbo-Visma een ploegmaat van Belgisch kampioen Wout van Aert, ontsnapte op 2 kilometer van de finish en maakte het overtuigend af. Sjoerd Bax werd op een halve minuut tweede, kort voor Oscar Riesebeek.

Titelverdediger en favoriet Mathieu van der Poel stapte 50 kilometer voor het einde af. Op dat moment had hij een achterstand van zo’n 1,5 minuut op een grote kopgroep. Ook Tom Dumoulin reed de wedstrijd niet uit.

Cavagna eerste keer Frans kampioen

Rémi Cavagna (Deceuninck-Quick.Step) is zondag in Épinal Frans kampioen wielrennen op de weg geworden.

Rudy Molard (Groupama-FDJ) en Damien Touzé (AG2R Citroën Team) werden op een minuut tweede en derde in de 242,9 kilometer lange wedstrijd, zes dagen voor de start van de Ronde van Frankrijk in Brest.

Voor de 25-jarige Cavagna is het de eerste Franse titel op de weg.

Schachmann pakt tweede Duitse titel

Maximilian Schachmann is in Stuttgart voor de tweede keer Duits kampioen geworden. Op een uitdagend parcours met enkele beklimmingen over 185 kilometer bleef hij Jonas Koch voor. Georg Zimmermann kwam als derde over de streep.

In 2019 behaalde Schachmann voor de eerste keer de nationale titel. De in Berlijn geboren coureur neemt dit seizoen niet deel aan de Ronde van Frankrijk.

Fraile sterker dan Herrada en Aranburu in Spanje

Omar Fraile (Astana-Premier Tech) heeft zich zondag verrassend tot Spaans kampioen op de weg gekroond. De dertigjarige Bask was na 183 km in en om La Nucia in een sprint bergop sneller dan Jesus Herrada (Cofidis). Zijn ploegmakker Alex Aranburu (Astana-Premier Tech) kaapte het brons weg.

Het is voor Fraile zijn zevende profzege. Zijn laatste (en grootste) overwinning was de veertiende etappe in de Tour de France van 2018. Hij won in zijn carrière ook ritten in de Ronde van Italië (2017), Ronde van Romandië (2018), Ronde van het Baskenland (2018) en Vierdaagse van Duinkerke (2015).

Fraile, die in 2018 ook al eens brons pakte op het Spaans kampioenschap op de weg, is op de erelijst de opvolger van zijn ploegmaat Luis Léon Sanchez. Vrijdag werd hij ook al zevende in het nationaal kampioenschap tijdrijden.

