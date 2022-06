KOERS KORT. Carlos Rodriguez en Nils Politt veroveren nationale wielertitel in hun land

Nils Politt is Duits kampioen op de weg, Kudus pakt titel in Eritrea

Nils Politt heeft zich zondag in Duitsland tot nationaal kampioen op de weg gekroond. De 28-jarige renner van BORA-hansgrohe haalde het 189 kilometer van Neheim naar Winterberg solo voor Nikias Arndt (DSM) en Simon Geschke (Cofidis).

Politt, die vrijdag ook al derde werd in het Duits kampioenschap tijdrijden, volgt op de erelijst zijn ploeggenoot Maximilian Schachmann op. Die kon niet deelnemen door een coronabesmetting. Het is voor Politt zijn eerste nationale titel bij de profs. Vorig jaar was de klassieke renner de beste in een rit in de Ronde van Frankrijk en won hij het eindklassement in de Ronde van Duitsland. BORA-hansgrohe schoot ook raak in Oostenrijk. Daar pakt Felix Grossschartner zijn eerste nationale titel. Grossschartner was donderdag ook al de beste in de tijdrit. De top 5 in Oostenrijk bestond met Patrick Gamper, Lukas Pöstelberger, Patrick Konrad en Marco Haller enkel uit renners van BORA-hansgrohe.

In Eritrea beleefde Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) geen nieuwe triomf. De zege in het nationaal kampioenschap op de weg ging er naar Merhawi Kudus (EF Education-EasyPost), voor Natnal Tesfatsion (Drone Hopper). Girmay had vrijdag de tijdrit in zijn land gewonnen.

Jonge Carlos Rodriguez kroont zich tot Spaans wielerkampioen op de weg

De 21-jarige Carlos Rodriguez heeft zich zondag tot Spaans kampioen wielrennen op de weg gekroond. De renner van INEOS Grenadiers kwam alleen over de meet en bleef Jesus Herrada (Cofidis) en Alex Aranburu (Movistar) voor.

Rodriguez eindigde vrijdag al vierde in de tijdrit en maakte in het laatste moeilijke stuk van de 186,1 kilometer lange wegrit in Palma de Mallorca het verschil. Hij volgt zo op de erelijst zijn ploegmaat Omar Fraile op.

Volledig scherm Carlos Rodriguez op archiefbeeld. © Photo News

Volledig scherm © AFP

Het ziet ernaar uit dat Quick.Step-Alpha Vinyl dan toch op z’n sterkst aan de start van de Tour zal komen, volgende week vrijdag in Kopenhagen. Julian Alaphilippe is hersteld van zijn zware crash in Luik-Bastenaken-Luik, de ultieme test zondag in het Frans kampioenschap in Chôlet mag geen noemenswaardig probleem vormen voor de wereldkampioen. En ook met Kasper Asgreen, die bij een valpartij in de Ronde van Zwitserland een diepe vleeswonde aan de knie opliep, komt het in principe goed voor de ‘Grand Départ’ in eigen land. (JDK)

Amerikaanse vrouwen knielen uit protest na schrappen recht op abortus

De Amerikaanse wielrensters hebben voorafgaand aan hun nationaal criteriumkampioenschap op de weg geprotesteerd tegen het schrappen van het grondwettelijk recht van vrouwen op abortus. Tijdens het Amerikaanse volkslied besloten de meeste rensters naast hun fiets te knielen. Via de sociale media hadden ze vooraf hun protestactie al aangekondigd. Slechts enkele rensters bleven staan en hielden tijdens het volkslied hun hand op hun hart.

Het Hooggerechtshof besloot vrijdag om het grondwettelijke recht van vrouwen op abortus te schrappen. Elke staat mag nu apart wetgeving over abortus opstellen. Enkele conservatieve staten gingen al snel na het besluit van het Hooggerechtshof over tot een abortusverbod.

De Amerikaanse wielerkampioenschappen vinden plaats in Knoxville in de staat Tennessee, waar het recht op abortus vermoedelijk ook verdwijnt. Honderden inwoners van Knoxville protesteerden vrijdag tegen het omstreden besluit van het Hooggerechtshof. Na het knielprotest van de wielrensters bij de start verlengde Kendall Ryan haar Amerikaanse titel.

Pascal Eenkhoorn pakt Nederlandse titel op de weg

Pascal Eenkhoorn heeft de Nederlandse titel op de weg veroverd. De renner van Jumbo-Visma versloeg op de VAM-berg van Wijster zijn medevluchter Daan Hoole van Trek-Segafredo. Achter het tweetal sprintte Taco van der Hoorn naar het brons.

De 25-jarige Eenkhoorn liet op de slotklim Hoole het werk doen in de wetenschap dat zijn ploeggenoten Mike Teunissen en Sam Oomen in aantocht waren. Het was zijn vijfde zege als wielerprof. Op de erelijst volgt hij zijn ploeggenoot Timo Roosen op.

Volledig scherm © AFP

Quinten Hermans naar Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck (tot 1 juli nog Alpecin-Fenix) heeft zijn schaduwkopman voor het zwaardere (Ardense) werk naast Mathieu van der Poel beet. Niet Dylan Teuns, op wie ook vol werd ingezet, maar Quinten Hermans verhuist naar de Belgische ploeg die volgend jaar toetreedt tot de WorldTour.

Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) werd in het klassieke voorjaar tweede na Remco Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik en won recent nog in Durbuy de koninginnenrit in de Baloise Belgium Tour, die hij afsloot als derde. Ook Quick.Step-Alpha Vinyl toonde interesse, maar het grote voordeel is dat Hermans bij Alpecin-Deceuninck ’s winters zijn veldritactiviteiten kan voortzetten. Ook Sören Kragh Andersen (DSM), twee jaar geleden nog dubbele ritwinnaar in de Tour, stapt over naar de ploeg van de broers Roodhooft. Eerder raakte de transfer van de Australische spurter Kaden Groves al bekend. (JDK)

Volledig scherm Quinten Hermans. © BELGA

Girmay wint nationaal kampioenschap tijdrijden in Eritrea

Biniam Girmay heeft zijn eerste koers sinds het fameuze kurkincident vorige maand in de Giro gewonnen. In Eritrea was de winnaar van Gent-Wevelgem de beste in het nationaal kampioenschap tijdrijden. De renner van Intermarché-Wanty Gobert volgt Merhawi Kudus op. Girmay laat komende maand de Tour schieten en mikt vol op het WK wielrennen eind september in Australië. Zijn aanloop daarnaartoe gaat over de Ronde van Polen, de Tour du Lumousin, de Bretagne Classic en de GP’s van Montreal en Quebec.

Lefevere: “Het blijft afwachten met Alaphilippe”

Patrick Lefevere was na het BK tijdrijden een tevreden man met de eerste en tweede plaats voor Quick-Step. Over zijn Tour-ploeg kan hij echter nog niet veel kwijt, aangezien er nog steeds vraagtekens geplaatst moeten worden achter de paraatheid van wereldkampioen Julian Alaphilippe. “Julian is een klasbak, maar die val in Luik-Bastenaken-Luik is nog maar minder dan twee maanden geleden. Bovendien kreeg hij begin juni, net na de hoogtestage in de Sierra Nevada, ook nog eens buikgriep. Dat was nog een extra rem op zijn trainingen. Zijn vliegticket naar Kopenhagen is nog steeds geboekt, maar we wachten graag deze week nog af. Woensdag, gisteren en vandaag stonden er zware trainingen op zijn programma. Zondag rijdt Julian het Frans kampioenschap. Hopelijk kan hij daar tonen dat hij klaar is”, aldus Lefevere. (BVDC)

Volledig scherm © AFP

Organisatie van Le Samyn blaast na overname licentie GP Cerami nieuw leven in

De organisatie van de Grote Prijs Le Samyn heeft de licentie overgenomen van de GP Cerami, die de afgelopen drie jaar werd afgelast. Hierdoor zal de Henegouwse koers op de wielerkalender kunnen terugkeren. De Grand Prix Pino Cerami (1.1), die in 2020 en 2021 werd afgelast wegens de coronacrisis, werd begin juni door de organisatoren opnieuw van de kalender geschrapt omdat enkele gemeenten nog altijd geen toelating gaven om de koers te laten passeren. De editie van 2022, die tussen Bergen en Frameries zou plaatsvinden, was gepland voor 18 juli.

“Het organisatiecomité van Le Samyn neemt de licentie van de GP Cerami over en zal de wedstrijd dus vanaf 2023 organiseren,” zegt voorzitter Philippe Liénart. “De datum van de GP Cerami 2023 wordt gewijzigd en zal eind september plaatsvinden, in dezelfde periode als Binche-Chimay-Binche en de Famenne-Ardenne Classic, wat de renners een mooi drieluik van eindeseizoenswedstrijden zal bieden.”

Er zijn ook plannen om de komende jaren een vrouwenkoers van de GP Cerami te organiseren.

Volledig scherm Bryan Coquard is de laatste winnaar van de GP Pino Cerami. © BELGA

Corona velt Schachmann, Mäder niet naar de Tour

Maximilian Schachmann mist dit weekend de Duitse kampioenschappen op de weg door een positieve test op het coronavirus. Zijn ploeg Bora-hansgrohe zegt nog niet in te kunnen schatten wat dit betekent voor een eventuele deelname aan de Tour de France, die volgende week vrijdag begint in Kopenhagen.

Bora-hansgrohe maakt zondag de selectie daarvoor bekend. Schachmann werd vorig jaar in juni kampioen van Duitsland op de weg. Dat was ook zijn laatste overwinning tot nu toe.

Wie de Tour zeker niet rijdt, is Gino Mäder. De Zwitserse klimmer van Bahrain-Victorious moest de Ronde van Zwitserland verlaten nadat hij besmet leek met het coronavirus en nu testte hij alweer positief. In een interview met Blick laat hij weten dat hij de Tour niet zal rijden, een domper voor zijn ploeg.

Van Avermaet niet naar de Tour

Greg Van Avermaet maakt geen deel uit van de Tour-selectie van AG2R Citroën. Onze 37-jarige landgenoot reed al negen keer de Ronde van Frankrijk, maar blijft dit keer thuis. Sinds 2014 was hij ononderbroken aanwezig in de Tour, in 2015 en 2016 won hij een rit.

“Deze beslissing is niet makkelijk om aan te kondigen”, vertelt ploegleider Vincent Lavenu. “Greg is iemand met een enorm palmares en een zeer waardevolle renner voor ons team. Maar gezien het profiel van deze Tour - met veel zware bergen - hebben we beslist om hem niet mee te nemen.”

Wel van de partij: Stan Dewulf en Oliver Naesen. Geoffrey Bouchard, Mickael Cherel, Bob Jungels, Aurelien Paret-Peintre, Ben O’Connor en Benoit Cosnefroy zijn de andere namen van de Franse wielerformatie. AG2R heeft voor zijn Tour-selectie een intern quotum dat minstens de helft van de renners Fransman moet zijn.

Volledig scherm Greg Van Avermaet. © BELGA

Met Merlier als kopman naar EK?

Voor het EK in München (14/8) rekent bondscoach Sven Vanthourenhout op één van de twee sprinters van Alpecin-Fenix. “Rond hem zou ik graag mijn ploeg bouwen”, klinkt het. Jasper Philipsen of Tim Merlier dus. Maar aangezien Philipsen na de Tour wellicht wat recup zal kunnen gebruiken, ligt Merlier in poleposition. “Tim is alleszins vragende partij. Maar ik moet de reactie van zijn ploeg afwachten. München is een vrij vlak parcours, we moeten alleszins een spurter mee hebben.”

Voor de tijdrit komen Van Aert (na de Tour) en Evenepoel (in volle voorbereiding op de Vuelta) niet in aanmerking. “Lampaert is een serieuze kandidaat. En het zou mooi zijn mocht bij voorbeeld ook Ilan Van Wilder beschikbaar zijn.” (JDK)

De Buyst: “Ik heb weinig meerwaarde voor de ploeg in de Tour”

Lotto Soudal trekt met Philippe Gilbert, Tim Wellens, Caleb Ewan, Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Reinardt Janse van Rensburg, Frederik Frison en Andreas Kron naar de Tour. Jasper De Buyst en Maxim Van Gils waren ook kandidaat, maar beslisten zelf om niet mee te gaan. Van Gils (22) vindt het nog te vroeg in zijn carrière, De Buyst heeft te weinig conditie. “Ik heb nog naweeën van mijn kinesessies na mijn zware val in het voorjaar. Ik denk ook niet dat ik op dit moment een meerwaarde kan zijn voor de ploeg”, aldus De Buyst. (BVDC)

Volledig scherm © BELGA

Kragh Andersen vertrekt bij DSM, Brunel stopt

Tweevoudig ritwinnaar Søren Kragh Andersen haalt de Tourselectie van Team DSM niet, weet Wielerflits. Volgens de wielersite zal de 27-jarige Deen eind dit seizoen vertrekken bij de ploeg.

Alexys Brunel stopt per direct met wielrennen. De 23-jarige Fransman van UAE-Emirates won twee jaar geleden de eerste rit van de Ster van Bessèges, zijn enige en grootste overwinning bij de profs.

Volledig scherm Alexys Brunel. © Photo News

Mollema wint NK tijdrijden, Ganna primus in Italië

Bauke Mollema heeft zich in Emmen tot Nederlands kampioen tijdrijden gekroond. Over 29,6 kilometer was hij 31 seconden sneller dan Tom Dumoulin. Ellen van Dijk was de beste bij de vrouwen.

In Italië heeft Filippo Ganna de tijdrittitel heroverd. De Italiaan fietste Mattia Cattaneo op 37 seconden, Edoardo Affini werd derde op 50 tellen. Bij de vrouwen ging de zege naar Elisa Longo Borghini.

Volledig scherm Filippo Ganna. © Photo News

Ninove blijft tot 2025 aankomstplaats Omloop

De Belgische openingsklassieker de Omloop zal nog de komende drie jaar (tot 2025) zijn ontknoping kennen in het Oost-Vlaamse Ninove. In 2018 werd die voor het eerst afgewerkt tussen startplaats Gent en Ninove. De typerende finale met de mythische beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg zal dus nog een tijdje standhouden.

De eerste keer dat de Omloop aankwam in Ninove gebeurde dat op de legendarische Halsesteenweg in Meerbeke, een deelgemeente van Ninove. Op die bewuste Halsesteenweg lag jaren de aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Nick Nuyens was de laatste die er in ‘Vlaanderens Mooiste’, in 2011, het zegegebaar kon maken. In 2012 lag de aankomstlijn van de Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde. Ninove zat met een kater maar slaagde erin, mede door het werk van Willy Verlé en zijn comité, om de aankomst van de Belgische openingsklassieker, de Omloop, binnen te halen. In 2019 werd de eindmeet van de Omloop van Meerbeke verlegd naar het centrum van Ninove.

“De gekende finale over de Muur van Geraardsbergen en Bosberg zorgde de afgelopen jaren zowel bij mannen als vrouwen reeds voor mooie winnaars. Daarnaast krijgt de vrouwenwedstrijd vanaf volgend jaar ook de UCI Women’s WorldTour status”, meldt de CEO van Flanders Classics, Tomas Van den Spiegel.

Wout van Aert is de laatste laureaat van de Omloop. Bij de vrouwen won de Nederlandse Annemiek van Vleuten.

Volledig scherm Wout van Aert won dit seizoen de Omloop. © Photo News

Geen Van Wilder op BK tijdrijden

Ilan Van Wilder (22) past voor het BK tijdrijden. De jonge Belg van Quick.Step-Alpha Vinyl draagt de naweeën van een valpartij tijdens de Ronde van Zwitserland en sukkelt met een spierblessure. Zondag in de wegrit start hij normaal gezien wel, laat hij weten via Strava.

Volledig scherm Ilan Van Wilder. © Photo News

De Gendt start in tijdrit, BK op de weg blijft vraagteken

Thomas De Gendt zal morgen/donderdag starten in de nationale titelstrijd tegen de klok. Hij rijdt om 15u25 van het startpodium voor zijn 34,8 kilometer lang traject. De Lotto Soudal-renner doet dat zonder al te veel hoge ambities. In de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland liep hij immers een enkelblessure op en hij moest hierdoor uiteindelijk opgeven. De eerste berichten rond die blessure waren vrij onrustwekkend met een scheur van het enkelligament. Later bleek het om een verstuikte enkel te gaan waardoor het BK toch weer een optie werd. De Gendt start alvast in de tijdrit in zijn thuishaven Gavere.

“Er moet ergens een vertaalfoutje geslopen zijn in het bericht. Er was in het begin geen sprake van een scheur maar wel van een verstuiking van het ligament. Maar toch is dit alles voldoende pijnlijk hoor. Mocht het BK niet plaatsvinden in Gavere dan nam ik er de start niet en zou ik alles, zoals door de teamarts werd voorgesteld, laten rusten. Ik vertrek immers op 1 juli tot 24 juli op stage naar Livigno ter voorbereiding van de rest van mijn seizoen en die stage wil ik niet in het gedrang brengen met een eventuele overbelasting of ontsteking van het gewricht”, meldt Thomas De Gendt.

“Ik ben het echter voor mezelf moreel verplicht om te starten in mijn thuishaven Gavere. Ik werd betrokken bij de organisatie en hielp het parcours mee uittekenen. Bovendien komen mijn kinderen en hun klasgenoten afzakken naar het BK. Ik kon dus geen forfait geven. Het zal zowat 45 minuten zwaar afzien en lijden worden maar dat neem ik er wel bij.”

“De vermoeidheid slaat onderhand wel toe. Zeker na een zwaar voorseizoen, de Giro en Ronde van Zwitserland. Zondag is er het Belgisch kampioenschap op de weg. Of ik daar start beslissen we na het BK tijdrijden. Zoals ik reeds zei wil ik een ontsteking van mijn enkel zeker vermijden”, verduidelijkte Thomas De Gendt, in 2018 nog tweede op het BK tijdrijden na Victor Campenaerts.

Volledig scherm © Photo News

Alaphilippe maakt rentree in Frans kampioenschap

Julian Alaphilippe rijdt zondag tijdens het Frans kampioenschap op de weg zijn eerste wedstrijd sinds zijn zware val in Luik-Bastenaken-Luik op 24 april. De 30-jarige Alaphilippe liep in La Doyenne breuken aan het schouderblad en enkele ribben en een klaplong op.

De Franse wereldkampioen ging op zo’n zestig kilometer van de aankomst hard onderuit en moest opgeven. Hij herstelde in het ziekenhuis van Herentals en kon halverwege mei de training op de rollen hervatten. De Tourstart, op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen, halen was altijd zijn grote doel. Dat lijkt te gaan lukken. Tijdens het Frans kampioenschap wacht de renners een parcours van 241,7 km in en om Cholet.

Volledig scherm © BELGA

Girmay vrijdag voor het eerst sinds kurk-incident weer in koers

Biniam Girmay (22) speldt deze week voor het eerst sinds het kurkincident in de Giro weer een rugnummer op. De Eritreeër van Intermarché-Wanty-Gobert komt in eigen land aan de start van de nationale kampioenschappen. Op vrijdag neemt hij deel aan de tijdrit, op zondag rijdt-ie de wegrit.

Bij Intermarché-Wanty-Gobert ziet het er ook sterk naar uit dat de Noor Alexander Kristoff (34) aan zijn laatste maanden bij de ploeg bezig is. Volgens het Noorse TV2 koerst de voormalige winnaar van Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen vanaf volgend seizoen bij het Noorse ProTeam Uno-X. Kristoff zou er een contract voor drie seizoenen ondertekenen.

Volledig scherm Biniam Girmay. © AFP

Verlaat Carapaz Ineos voor EF?

Richard Carapaz (29) zal zijn aflopende contract bij INEOS Grenadiers niet verlengen, zo weet de wielersite VeloNews. De Ecuadoriaan – olympisch kampioen op de weg in Tokio – zou de voorkeur geven aan een nieuw avontuur bij EF Education-EasyPost.

De Girowinnaar van 2019 genoot ook interesse van zijn ex-ploeg Movistar, maar lijkt dus voor de ploeg van teammanager Jonathan Vaughters te kiezen. Carapaz komt sinds 2020 uit voor INEOS Grenadiers. In die periode eindigde hij op het podium van de Vuelta (tweede in 2020), de Tour (derde in 2021) en de Giro (tweede dit jaar). Carapaz deed het dus goed bij de Britse ploeg, maar de concurrentie voor het kopmanschap in de grote rondes is er – ondanks de lange revalidatie van Egan Bernal – niet van de poes. Bij EF is er wat dat betreft meer zekerheid, met de stilaan op leeftijd komende Rigoberto Uran (35) en de ter plaatse trappelende Hugh Carthy. (SVBM)

Volledig scherm Carapaz. © ANP / EPA

Thomas verkent kasseienrit Tour

Daags na zijn zege in de Ronde van Zwitserland verkende Geraint Thomas samen met onder meer Dylan van Baarle de kasseirit van de Tour, maar ze botsten op werkmannen die nieuwe kasseien aan het leggen waren. Ook Mads Pedersen (Trek-Segafredo) verkende vandaag de stenen met oog op de Ronde van Frankrijk.

