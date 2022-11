KOERS KORT. Brustor wordt in 2023 cosponsor bij Alpecin-Deceuninck

Brustor wordt cosponsor bij Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck, het team van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen, mag vanaf 1 januari 2023 een nieuwe cosponsor verwelkomen. Brustor, een bedrijf gespecialiseerd in zonnewering, verbindt vanaf dan haar naam aan het team. Het neemt de plaats van Fenix in als tweede sponsor. Brustor was eerder al actief in de wielersport - tussen 2004 en 2008 was het sponsor van de Lotto-ploeg. “Dat we deze sponsor erbij hebben is bevestiging dat we goed bezig zijn”, aldus teammanager Philip Roodhooft.

Lucinda Brand kan ondanks handoperatie titel verdedigen in Namen

Hoewel veldrijdster Lucinda Brand ruim een week geleden een gebroken middenhandsbeentje opliep, maakt ze deel uit van de Nederlandse selectie voor het EK in Namen. Volgens bondscoach Gerben de Knegt is de Europees kampioene van vorig jaar genoeg hersteld om zaterdag aan de start te staan.

Brand (33) ging bij de verkenning van het parcours voor de wereldbekerwedstrijd in Tabor onderuit en liep daarbij een breuk in haar rechterhand op. Ze werd vorige week maandag in het AZ in Herentals geopereerd door dokter Toon Claes. Brand ging er op dat moment zelf van uit dat ze het EK aan zich voorbij zou moeten laten gaan. Volgens De Knegt heeft Brand echter van haar arts toestemming gekregen om mee te doen.

Bij de vrouwen bestaat de Nederlandse ploeg voor het EK uit acht rensters, onder wie Marianne Vos en Fem van Empel. De 20-jarige Van Empel won dit seizoen alle vier wereldbekerwedstrijden die zijn gereden. Zondag was ze nog de beste in Maasmechelen.

Evenepoel, Van Aert en Kopecky genomineerd voor de Velo d’Or

Remco Evenepoel, Wout van Aert en Lotte Kopecky staan op het lijstje genomineerden voor de Velo d’Or, de prestigieuze eindejaarsprijs van het Franse wielermagazine Velo.

Remco Evenepoel reed een schitterend najaar met winst in de Clasica San Sebastian, de Ronde van Spanje en als kers op de taart de WK-wegrit in het Australische Wollongong. In het voorjaar won hij ook al Luik-Bastenaken-Luik.

Wout van Aert schreef op indrukwekkende wijze drie ritten en het puntenklassement in de Tour de France op zijn naam. Hij pakte ook de zege in onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de E3.

Lotte Kopecky van haar kant toonde zich de beste in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Op de piste deed ze er nog twee wereldtitels en twee Europese titels bij.

Evenepoel en Van Aert krijgen in hun strijd voor de prijs af te rekenen met grote concurrentie. De Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard, de Australische Giro-winnaar Jai Hindley, de Italiaanse werelduurrecordhouder Filippo Ganna en de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic zijn ook genomineerd. Pogacar won vorig jaar de prijs. De Nederlanders Mathieu van der Poel, Fabio Jakobsen, Dylan van Baarle en pistekampioen Harrie Lavreysen en de Brit Geraint Thomas vervolledigen het lijstje. Met Johan Museeuw (1996), Tom Boonen (2005) en Philippe Gilbert (2011) prijken er drie landgenoten op de erelijst van de Velo d’Or.

Bij de vrouwen lijkt er met de Nederlandse Annemiek van Vleuten maar een topfavoriete. Met de Italiaanse vrouwen Elisa Balsamo, Marta Cavalli en Elisa Longo Borghini, de Françaises Pauline Ferrand-Prevot, Audrey Cordon-Ragot, Mathilde Gros en Juliette Labous, de Deense Cecilie Uttrup Ludwig, de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio en de Nederlandse vrouwen Lorena Wiebes, Marianne Vos en Demi Vollering is er nog meer concurrentie voor Lotte Kopecky. Het is de eerste keer dat de organisatie een Velo d’Or voor vrouwen zal uitreiken.

“Wout rijdt zeker WK veldrijden”

Merijn Zeeman had woensdag al een uitgebreid gesprek met Wout van Aert over zijn indeling van 2023. Ook de crossen kwamen aan bod. “Wout zal normaal begin december het veld induiken. Eind november kan ook, maar dat zal afhangen van hoe vlot zijn eerste trainingsweken verlopen. Als hij tegen dan al voldoende basis heeft, kan het ook eind november al zijn. Het WK veldrijden in Hoogerheide begin februari zal Wout zeker wel rijden.” (BVDC)

Alicia Franck trekt naar het ambitieuze De Ceuster Bonache Cycling Team

Na een lange afwezigheid wegens gezondheidsproblemen, maakte de 27-jarige profwielrenster Alicia Franck uit Lochristi vorig week haar succesvolle comeback in het veldrijden met een 8ste plek in Ardooie. Aanstaande zondag 30 oktober 2022 is ze op de Wereldbekercross in Maasmechelen opnieuw van de partij, waar ze haar eerste wedstrijd rijdt voor het ambitieuze Belgische De Ceuster Bonache Cycling Team van Davy De Ceuster en Dirk Verbeeck (Bonache). Na het aantrekken van Laura Verdonschot en Audrey De Keersmaeker, is Alicia een nieuwe professionele wielrenster die naast Ellen Van Loy en Suzanne Verhoeven het vrouwenteam versterkt. Met de U23-rensters Julie Brouwers, Lies ‘l Schevenels, Kiana Dhont en Mirthe Van Den Brande investeert de ploeg ook verder in de toekomst. Met 6 podiumplaatsen, 3 overwinningen voor Laura Verdonschot en 2 voor Suzanne Verhoeven, en de selectie van 4 wielrensters (Ellen, Laura, Suzanne en Julie) voor de Wereldbekermanche in Tàbor van het voorbije weekend, realiseert het 100 % Belgische vrouwenwielerteam De Ceuster Bonache Cycling Team de sterkste seizoensstart sinds hun ontstaan. Met de komst van Alicia Franck wordt het geheel nogmaals in de breedte versterkt en onderstreept de ploeg haar gezonde ambities. Naast selecties voor wereldbekerwedstrijden en kampioenschappen, wil het Belgische blok in de toekomst nog meer meespelen in de klassementen, voor de podia en overwinningen. Het team focust opnieuw op het Belgische Kampioenschap (BK) dit seizoen, waar ze in Lokeren met hun 9 renners willen aan deelnemen. Alicia Franck start zondag voor het eerst met het fuchsiaroze truitje van haar nieuwe wielerteam De Ceuster Bonache Cycling Team tijdens de Wereldbekermanche in Maasmechelen.

Wereldkampioenen Kopecky, Bossuyt, Havik en Hayter zakken af naar het Kuipke

De regerende wereldkampioenen Lotte Kopecky, Shari Bossuyt, Yoeri Havik en Ethan Hayter nemen volgende maand (15-20 november) deel aan de Zesdaagse van Gent, die dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Bij de vrouwen is er op vrijdag een puntenkoers, op zaterdag wacht er een scratch, een afvalling en opnieuw een puntenkoers. Kopecky is de regerende Europese kampioene op de afvalling en in de puntenkoers en voegde daar op het afgelopen WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines ook de wereldtitel in de afvallingskoers aan toe. Samen met Shari Bossuyt veroverde ze daarna ook de wereldtitel in de ploegkoers. Kopecky schitterde in 2022 ook op de weg met onder meer overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche.

De 24-jarige Ethan Hayter kroonde zich op het WK baanwielrennen tot wereldkampioen in het omnium. Met Team Great Britain scoorde hij goud in de ploegenachtervolging. Op de Zesdaagse vormt hij een koppel met zijn landgenoot Fred Wright, in het voorjaar de nummer zeven in de Ronde van Vlaanderen.

Yoeri Havik is tot slot de regerende wereldkampioen in de puntenkoers. In Gent vormt de 31-jarige Nederlander een duo met onze 22-jarige landgenoot Fabio Van den Bossche, die op het WK brons pakte in de puntenkoers en in de ploegkoers.

Is nieuwe ploeg Cavendish een zeepbel?

Carrefour, Cdiscount, Amazon France, Parijs 2024 en nu Engie en Enedis. Sinds de Tour in juli zijn deze zes grote bedrijven genoemd als nieuwe hoofdsponsor van de Franse pro-continentale B&B Hotels - KTM. Dankzij het verse geld zou het budget van ploegbaas Jérôme Pineau stijgen naar 15 miljoen euro, waardoor Mark Cavendish, Cees Bol, Maxi Richeze en Ramon Sinkeldam ploegmaat worden van Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop. Op dit moment heeft nog geen enkele nieuwe sponsor getekend, was Pineau te laat met zijn licentie-aanvraag bij de UCI en is de media-lancering uitgesteld naar een onbekende datum. De drie Belgen hebben nog een contract tot eind 2023 en moeten nog niet vrezen, maar voor de potentiële nieuwkomers zoals Cavendish is het vijf voor twaalf. Voorlopig is zijn nieuwe ploeg een zeepbel. Verschillende renners die een akkoord hadden met Pineau, maar tevergeefs moesten wachten op een bankgarantie, kozen al eieren voor hun geld. (BVDC)

Geschke langer bij Cofidis

De Duitser Simon Geschke heeft zijn contract bij Cofidis verlengd tot 2024. Dat maakte de Franse wielerploeg dinsdag bekend.

De 36-jarige Geschke streek in 2021 bij Cofidis neer na twee seizoenen bij CCC. Hij was ook bij Sunweb, Giant-Alpecin en Argos-Shimano aan de slag. De Duitse renner telt tot dusver drie overwinningen in zijn carrière, waarvan de laatste in 2015 een ritzege in de Tour de France was.

Eli Iserbyt leidt Belgische selectie in Namen

Eli Iserbyt voert de Belgische selectie aan op het EK veldrijden van eind volgende week in Namen. De Europese kampioen van 2020, zondag in Tabor nog winnaar van zijn derde wereldbekermanche op rij, wordt vergezeld door Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout. Die waren op het EK van vorig jaar in het Nederlandse Wijster goed voor zilver en brons achter de Nederlander Lars van der Haar.

Voorts bestaat het team bij de mannen elite uit Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. De reserven zijn Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Lander Loockx en Tom Meeusen. Sanne Cant, de Europese kampioene van 2014, 2015 en 2017, leidt het Belgische vrouwenteam. Zij krijgt het gezelschap van Alicia Franckx, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. Er zijn geen invalsters aangeduid.

Bij de beloften komen onder meer Thibau Nys en Aaron Dockx, in 2021 Europese kampioen bij de junioren, in actie. De Europese kampioenschappen vinden plaats op zaterdag 5 en zondag 6 november.

SD Worx houdt Kata Blanka Vas langer aan boord

SD Worx heeft bekendgemaakt dat het het contract met Kata Blanka Vas heeft opengebroken. De 21-jarige Hongaarse rijdt nog maar sinds juni voor het Nederlandse WorldTour-team bij de vrouwen, maar maakte sindsdien al indruk. Haar nieuwe contract loopt tot eind 2024.

Vas is een veelvoudig Hongaars kampioene in het veld, op de mountainbike, op de weg en in het tijdrijden. Vooral in het veld maakte ze de voorbije jaren indruk. Vorige donderdag won ze nog de Kermiscross in Ardooie, haar vierde overwinning dit crossseizoen.

Vas benadrukte op de teamwebsite dat ze zich helemaal thuisvoelt bij SD Worx. “Ik hoefde niet lang na te denken toen ik mijn contract kon verlengen”, aldus Vas. “Binnen de ploeg kan ik de combinatie weg, veldrijden en mountainbike blijven doen. Zo zal ik komend jaar ietwat meer mountainbikewedstrijden rijden met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.”

Ook de Schotse Anna Shackley verlengde haar contract bij SD Worx tot eind 2024. Bij het Nederlandse team rijdt met kopvrouw Lotte Kopecky één Belgische.

Noppe verhuist van Arkéa-Samsic naar Cofidis

Christophe Noppe maakt de overstap van Arkéa-Samsic naar Cofidis. Onze 27-jarige landgenoot was einde contract en tekende voor twee seizoenen bij de Franse ploeg van Cédric Vasseur. Noppe reed de voorbije drie jaar vooral in dienst bij Arkéa-Samsic.

