KOERS KORT. Brown verrast favorieten in Brugge-De Panne - Lotto-Soudal rekent op Gilbert en Degenkolb in E3

Australische Brown verrast favorieten in Brugge-De Panne

Grace Brown (Team BikeExchange) heeft de Oxyclean Classic Brugge-De Panne op haar naam geschreven. De 28-jarige Australische bleef na 158,8 kilometer tussen Brugge en De Panne de Deense Emma Norsgaard (Movistar) voor. Jolien D’hoore (SD Worx) maakte voor Lotte Kopecky (Liv Racing) het podium vol.

De wedstrijd leek te gaan uitdraaien op een massasprint, maar op een tiental kilometer van de meet versnelde Brown. De Australische gaf geen krimp en liet de achtervolgers niet dichter sluipen. Norsgaard finishte enkele tellen later als tweede, voor D’hoore en Kopecky.

Brown volgt op de erelijst de Nederlandse Lorena Wiebes op. Wiebes moest het in de vorige editie, in oktober vorig jaar, in de massaspurt afleggen tegen Jolien D’hoore, maar de Belgische week in de sprint van haar lijn af. De wedstrijdjury diskwalificeerde D’hoore hierdoor kort na de finish.

WK mountainbike eliminator verplaatst naar september

Het WK mountainbike eliminator, dat op 2 mei in het Oostenrijkse Graz op het programma stond, wordt vanwege de coronapandemie uitgesteld en verplaatst naar 5 september, zo maakte de Internationale Wielerunie UCI bekend.

Vorig jaar werd het WK eliminator georganiseerd in Leuven. Dat leverde een dubbele Franse wereldtitel op. Titouan Perrin-Ganier veroverde een vierde wereldtitel op rij, Isaure Medde in een prangende sprint haar eerste.

De eliminator is een minder bekende, explosieve tak van het mountainbiken waarin renners in een opeenvolging van korte wedstrijdjes afvallingsgewijs tot in de finale moeten zien te geraken.

Intermarché-Wanty-Gobert rekent in E3-finale op De Gendt, Pasqualon en Vliegen

Intermarché-Wanty-Gobert verschijnt vrijdag zonder absolute kopman aan de start in de E3 Harelbeke (WorldTour). De Belgische WorldTour-formatie hoopt wel dat Aimé De Gendt, Loïc Vliegen en de Italiaan Andrea Pasqualon de finale kunnen kleuren.

Dit drietal wordt in de kasseiklassieker bijgestaan door Ludwig De Winter, de Duitser Jonas Koch en de Nederlanders Taco van der Hoorn en Boy van Poppel.

“Naar mijn persoonlijke mening is de E3 Classic de zwaarste van alle Vlaamse voorjaarsklassiekers”, stelt sportdirecteur Hilaire Van der Schueren. “We komen aan de start met een selectie renners die zich in de buitenlandse wedstrijden goed heeft kunnen voorbereiden. We trekken niet met een absolute kopman naar Harelbeke, maar ik verwacht dat Aimé De Gendt, Andrea Pasqualon en Loïc Vliegen in de finale mee kunnen. Welke kaart we dan trekken, zullen ze onderling moeten bespreken. Het zijn namelijk de benen van de dag die de doorslag geven. Met deze sterke ploeg buiten de top 15-20 eindigen zou een teleurstelling zijn.”

Sep Vanmarcke wil opbouwen richting Gent-Wevelgem

Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) gaat na een ziekteperiode vrijdag van start in de E3 Saxo Bank Classic. De West-Vlaming voegde Nokere Koerse nog toe aan zijn agenda, maar werd na deze semiklassieker ziek. Vrijdag hervat hij in de E3 en zondag staat ook Gent-Wevelgem op zijn agenda. Hij start er als kopman binnen Israel Start-Up Nation.

“Het was een fikse verkoudheid. Niet echt veel meer, maar dat bracht wel met zich mee dat ik wat last had met de ademhaling. Elke dag wordt het beter. Het is nu ook wel de periode om af te rekenen met een verkoudheid, maar goed is het natuurlijk nooit om in deze omstandigheden naar heel belangrijke koersen te trekken. Ik werd ook meermaals getest op corona, zelfs meerdere keren per week. Gelukkig was dat telkens negatief”, stelt Sep Vanmarcke.

De E3 Saxo Bank Classic is de aanloop naar Gent-Wevelgem en wordt her en der een miniversie van de Ronde van Vlaanderen genoemd. “De E3 Harelbeke winnen staat zeer mooi op een palmares. Als je die koers wint is een deel van je voorjaar al geslaagd. Ik kijk vrijdag in eerste instantie naar mijn eigen gevoel. Wout van Aert en Mathieu van der Poel starten er, zij zijn opnieuw torenhoog favoriet. En daaronder mag je dan zowat 15 man zetten. Afwachten hoe de koerssituatie is. Feit is dat wanneer die twee gaan aanvallen je mee moet. Ik verwacht niet dat ze op 70 kilometer van de eindmeet de koers gaan opensmijten. In de E3 Harelbeke zal er wat meer beredeneerder gekoerst worden”, vervolgt Sep Vanmarcke.

“Zondag is er dan al Gent-Wevelgem en dat is een koers die me toch net iets beter ligt. In Wevelgem stond ik al enkele keren op het podium. Dat was in Harelbeke nog niet het geval. Aan mij om dat misschien eens te veranderen”, meldt Sep Vanmarcke.

Philippe Gilbert en John Degenkolb zijn speerpunten Lotto-Soudal in E3

Philippe Gilbert en John Degenkolb zijn vrijdag de kopmannen van Lotto Soudal in de E3 Harelbeke (WorldTour). De Belgische WorldTourformatie maakte vandaag zijn selectie bekend.

Gilbert en Degenkolb worden bijgestaan door Jasper De Buyst, Frederik Frison, Brent Van Moer en Florian Vermeersch. De Italiaan Stefano Oldani vervolledigt de selectie van de Belgische ploeg.

Gilbert nam al zeven keer deel aan de E3 Harelbeke. In 2017 werd hij tweede achter Greg Van Avermaet, een jaar later moest hij de Nederlander Niki Terpstra laten voorgaan. Degenkolb stond ook al zeven keer aan de start van de kasseiklassieker. Zijn beste resultaat reed de Duitser in 2012, toen werd hij zesde.

Michael Matthews kopman bij Team BikeExchange in E3

Michael Matthews is de komende dagen het speerpunt bij het Australische Team BikeExchange. De 30-jarige Australiër zal zowel vrijdag als zondag in actie treden, respectievelijk tijdens de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem. Daarnaast kan het team vrijdag ook beroep doen op Luke Durbridge, Jack Bauer, Alex Edmondson, Alexander Konychev, Robert Stannard en Barnabas Peak.

“Wij starten zowel in Harelbeke als in Gent-Wevelgem met veel ambitie. Zeker nu Michael Matthews in onze selectie zit. Hij zal de ploeg heel wat slagkracht geven nadat hij eerder op het seizoen een goede Parijs-Nice afwerkte en ook in Milaan-Sanremo schitterde met een zesde plaats”, stelt sportdirecteur Matthew Hayman.

“Naast Matthews zetten we vrijdag ook Luke Durbridge en Rob Stannard in. We weten als geen ander dat de koersen die eraan komen best lastig zijn. Bovendien zitten er in het peloton een pak renners die van dit soort koersen hun doel maken. Aan passie en motivatie ontbreekt het echter bij ons ook niet. Wij starten in Harelbeke met het plan een zo goed mogelijk resultaat te boeken.”

Cogeas Mettler Look trekt zich terug uit Brugge-De Panne na positieve coronatest

De voltallige ploeg van Cogeas Mettler Look zal donderdag niet van start gaan in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne voor vrouwen, na een positieve coronatest.

“Via de wedstrijddokter hebben we vernomen dat er twee positieve coronagevallen zijn in het team. Of het rensters betreft of de entourage is niet bekend. Feit is dat de ploeg zich terugtrekt en er dus slechts 23 ploegen aan de start komen van onze wedstrijd”, meldt woordvoerder Johan Van Hecke van het organiserende comité.

De Oxyclean Classic Brugge-De Panne is aan zijn vierde editie toe. Jolien D’hoore (2018), Kirsten Wild (2019) en Lorena Wiebes (2020) kunnen deze WorldTourkoers voor de tweede keer winnen.

Bingoal WB wordt Bingoal Pauwels Sauces WB

Bingoal WB heet voortaan Bingoal Pauwels Sauces WB. Dat heeft het ProTeam donderdag aangekondigd.

Pauwels Sauces, sinds dit jaar betrokken bij het Belgische wielerteam, heeft besloten om meer in het project te investeren en wordt tweede sponsor.

“We zijn zeer vereerd met de beslissing van Pauwels Sauces om de reeds aanwezige steun nog verder te versterken”, verklaart manager Christophe Brandt. “Onze start van het seizoen 2021 was uitstekend, met in het bijzonder de overwinning van Timothy Dupont in de Ster van Bessèges en de winst van Ludovic Robeet in Nokere Koerse. Daarnaast hebben we ook veel top 10 resultaten, met alomtegenwoordige renners. Deze zeer goede resultaten werkten motiverend voor Pauwels Sauces om meer in ons team te investeren. In deze moeilijke tijden zijn we dus trots om te kunnen rekenen op een partner van dit kaliber. Naast Bingoal en Adeps die ons tijdens de crisis van 2020 nooit in de steek hebben gelaten.”

