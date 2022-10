KOERS KORT. Bossuyt en Kopecky in Zesdaagse Gent - Is nieuwe ploeg van Mark Cavendish een zeepbel?

Wereldkampioenen Kopecky, Bossuyt, Havik en Hayter zakken af naar het Kuipke

De regerende wereldkampioenen Lotte Kopecky, Shari Bossuyt, Yoeri Havik en Ethan Hayter nemen volgende maand (15-20 november) deel aan de Zesdaagse van Gent, die dit jaar zijn honderdste verjaardag viert. Bij de vrouwen is er op vrijdag een puntenkoers, op zaterdag wacht er een scratch, een afvalling en opnieuw een puntenkoers. Kopecky is de regerende Europese kampioene op de afvalling en in de puntenkoers en voegde daar op het afgelopen WK in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines ook de wereldtitel in de afvallingskoers aan toe. Samen met Shari Bossuyt veroverde ze daarna ook de wereldtitel in de ploegkoers. Kopecky schitterde in 2022 ook op de weg met onder meer overwinningen in de Ronde van Vlaanderen en de Strade Bianche.

De 24-jarige Ethan Hayter kroonde zich op het WK baanwielrennen tot wereldkampioen in het omnium. Met Team Great Britain scoorde hij goud in de ploegenachtervolging. Op de Zesdaagse vormt hij een koppel met zijn landgenoot Fred Wright, in het voorjaar de nummer zeven in de Ronde van Vlaanderen.

Yoeri Havik is tot slot de regerende wereldkampioen in de puntenkoers. In Gent vormt de 31-jarige Nederlander een duo met onze 22-jarige landgenoot Fabio Van den Bossche, die op het WK brons pakte in de puntenkoers en in de ploegkoers.

Volledig scherm Ethan Hayter. © ANP / EPA

Is nieuwe ploeg Cavendish een zeepbel?

Carrefour, Cdiscount, Amazon France, Parijs 2024 en nu Engie en Enedis. Sinds de Tour in juli zijn deze zes grote bedrijven genoemd als nieuwe hoofdsponsor van de Franse pro-continentale B&B Hotels - KTM. Dankzij het verse geld zou het budget van ploegbaas Jérôme Pineau stijgen naar 15 miljoen euro, waardoor Mark Cavendish, Cees Bol, Maxi Richeze en Ramon Sinkeldam ploegmaat worden van Jens Debusschere, Eliot Lietaer en Jordi Warlop. Op dit moment heeft nog geen enkele nieuwe sponsor getekend, was Pineau te laat met zijn licentie-aanvraag bij de UCI en is de media-lancering uitgesteld naar een onbekende datum. De drie Belgen hebben nog een contract tot eind 2023 en moeten nog niet vrezen, maar voor de potentiële nieuwkomers zoals Cavendish is het vijf voor twaalf. Voorlopig is zijn nieuwe ploeg een zeepbel. Verschillende renners die een akkoord hadden met Pineau, maar tevergeefs moesten wachten op een bankgarantie, kozen al eieren voor hun geld. (BVDC)

Volledig scherm Mark Cavendish. © Photo News

Geschke langer bij Cofidis

De Duitser Simon Geschke heeft zijn contract bij Cofidis verlengd tot 2024. Dat maakte de Franse wielerploeg dinsdag bekend.

De 36-jarige Geschke streek in 2021 bij Cofidis neer na twee seizoenen bij CCC. Hij was ook bij Sunweb, Giant-Alpecin en Argos-Shimano aan de slag. De Duitse renner telt tot dusver drie overwinningen in zijn carrière, waarvan de laatste in 2015 een ritzege in de Tour de France was.

Volledig scherm Simon Geschke. © BELGA

Eli Iserbyt leidt Belgische selectie in Namen

Eli Iserbyt voert de Belgische selectie aan op het EK veldrijden van eind volgende week in Namen. De Europese kampioen van 2020, zondag in Tabor nog winnaar van zijn derde wereldbekermanche op rij, wordt vergezeld door Quinten Hermans en Michael Vanthourenhout. Die waren op het EK van vorig jaar in het Nederlandse Wijster goed voor zilver en brons achter de Nederlander Lars van der Haar.

Voorts bestaat het team bij de mannen elite uit Jens Adams, Daan Soete, Laurens Sweeck, Toon Vandebosch en Niels Vandeputte. De reserven zijn Thijs Aerts, Vincent Baestaens, Lander Loockx en Tom Meeusen. Sanne Cant, de Europese kampioene van 2014, 2015 en 2017, leidt het Belgische vrouwenteam. Zij krijgt het gezelschap van Alicia Franckx, Marion Norbert Riberolle en Laura Verdonschot. Er zijn geen invalsters aangeduid.

Bij de beloften komen onder meer Thibau Nys en Aaron Dockx, in 2021 Europese kampioen bij de junioren, in actie. De Europese kampioenschappen vinden plaats op zaterdag 5 en zondag 6 november.

Volledig scherm © Photo News

SD Worx houdt Kata Blanka Vas langer aan boord

SD Worx heeft bekendgemaakt dat het het contract met Kata Blanka Vas heeft opengebroken. De 21-jarige Hongaarse rijdt nog maar sinds juni voor het Nederlandse WorldTour-team bij de vrouwen, maar maakte sindsdien al indruk. Haar nieuwe contract loopt tot eind 2024.

Vas is een veelvoudig Hongaars kampioene in het veld, op de mountainbike, op de weg en in het tijdrijden. Vooral in het veld maakte ze de voorbije jaren indruk. Vorige donderdag won ze nog de Kermiscross in Ardooie, haar vierde overwinning dit crossseizoen.

Vas benadrukte op de teamwebsite dat ze zich helemaal thuisvoelt bij SD Worx. “Ik hoefde niet lang na te denken toen ik mijn contract kon verlengen”, aldus Vas. “Binnen de ploeg kan ik de combinatie weg, veldrijden en mountainbike blijven doen. Zo zal ik komend jaar ietwat meer mountainbikewedstrijden rijden met het oog op de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Parijs in 2024.”

Ook de Schotse Anna Shackley verlengde haar contract bij SD Worx tot eind 2024. Bij het Nederlandse team rijdt met kopvrouw Lotte Kopecky één Belgische.

Volledig scherm Kata Blanka Vas. © BELGA

Noppe verhuist van Arkéa-Samsic naar Cofidis

Christophe Noppe maakt de overstap van Arkéa-Samsic naar Cofidis. Onze 27-jarige landgenoot was einde contract en tekende voor twee seizoenen bij de Franse ploeg van Cédric Vasseur. Noppe reed de voorbije drie jaar vooral in dienst bij Arkéa-Samsic.

Volledig scherm Christophe Noppe. © Photo News