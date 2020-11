KOERS KORT. Boasson Hagen trekt naar Total-Direct Energie - Bert De Backer rijdt ook in 2021 voor B&B Hotels-Vital Concept

Total Direct Energie strikt ook Edvald Boasson Hagen

Voor Boasson Hagen komt zo een einde aan zes seizoenen in Zuid-Afrikaanse loondienst bij achtereenvolgens MTN-Qhubeka, Dimension Data en NTT. Voordien reed hij ook al voor Team Columbia (2008-2009) en Team Sky (2009-2014). Boasson Hagen is de achtste nieuwkomer in het team van Jean-René Bernaudeau voor volgend seizoen. Met Dries Van Gestel rijdt er ook in 2021 één landgenoot.

Boasson Hagen won in zijn carrière klassiekers als Gent-Wevelgem (2009) en de Vatenfall Cyclassics (2010) en drie etappes in de Tour (twee in 2011 en eentje in 2017), maar leek in het begin van zijn loopbaan voorbestemd voor de absolute top. Zover kwam het uiteindelijk niet. Het voorbije seizoen kwam hij tot geen enkele overwinning.