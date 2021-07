KOERS KORT. BikeExchange haalt eerste Singaporees naar WorldTour - Porte heeft laatste Tour gereden - Arkea Samsic breekt zes contracten open

wielrennen Ook Bernal treurt om tragisch overlijden Julián Esteban Gómez, de jongen die huilde na zijn Tourzege: “Vandaag huilen we om jou”

20 juli De dertienjarige Julián Esteban Gómez is in Colombia tijdens een fietstocht aangereden door een vrachtwagen, de jongen overleed ter plaatse. De dader pleegde vluchtmisdrijf en liet het jongetje aan zijn lot over. Julián werd wereldberoemd toen hij weende van geluk bij de eindoverwinning van zijn landgenoot Egan Bernal in de Tour de France van 2019. De winnaar van de afgelopen Ronde van Italië was zijn grote voorbeeld en treurt mee.