KOERS KORT. Bevin zegeviert in Romandië - Van Vleuten breekt pols op training - Sagan mag trainingen hervatten

Bevin zegeviert in Romandië, Hermans vijfde

Patrick Bevin won de derde rit in lijn van de Ronde van Romandië. De 31-jarige Nieuw-Zeelander van Israel-Premier Tech toonde zich de snelste van een uitgedund peloton. Ethan Hayter moest vrede nemen met de tweede plaats, klassementsleider Rohan Dennis werd derde. Quinten Hermans kwam als vijfde over de streep.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Peter Sagan krijgt groen licht om trainingen te hervatten

Peter Sagan (32) mag weer beginnen trainen. De drievoudige wereldkampioen liet de fiets een tijdje aan de kant nadat hij maar niet in vorm geraakte na een tweede coronabesmetting en ziekte. Door z'n kwakkelende vorm zag de Slovaak van TotalEnergies zowat het hele voorjaar de mist in gaan. Sagan trekt van 12 mei tot 5 juni naar het Amerikaanse Utah voor een hoogtestage, om zich zo klaar te stomen voor de Ronde van Zwitserland en vooral de Ronde van Frankrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

INEOS Grenadiers speelt ex-winnaar Richard Carapaz uit als kopman in Giro

Richard Carapaz leidt de selectie van INEOS Grenadiers in de Ronde van Italië (6 - 29 mei). De 28-jarige Ecuadoraan won de roze trui al een keer, in 2019. Daarna haalde hij ook het podium in de Vuelta (tweede in 2020) en de Tour (derde in 2021) en werd hij olympisch kampioen in Tokio (voor Wout van Aert). Vorige maand bewees Carapaz met een tweede plaats in de Ronde van het Baskenland achter landgenoot Sergio Higuita (BORA) dat hij met ambitie mag starten in de Giro.

Carapaz krijgt met Jhonatan Narvaez een landgenoot naast zich. Verder bestaat het Britse topteam uit de Spanjaard Jonathan Castroviejo, de Australiër Richie Porte, de Italiaan Salvatore Puccio, de Fransman met Russische roots Pavel Sivakov en de Britten Ben Swift en Ben Tulett.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lennert Teugels pakt eerste profzege in Ronde van Griekenland

De Belg Lennert Teugels (Tarteletto-Isorex) heeft vrijdag de derde etappe gewonnen van de wielerronde van Griekenland, een vijfdaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Hij haalde het na een erg chaotische slotkilometer, waarin de helft van zijn kopgroep crashte. Op zijn 29e boekte Teugels zo zijn eerste zege op UCI-niveau.

In een etappe van 172 kilometer doorheen het middengebergte, met start in het historische Delphi en aankomst in Karditsa, reed een kopgroep van zeventien renners weg op de laatste beklimming, met top op zestig kilometer van de aankomst. Daarbij niet alleen leider Aaron Gate, maar ook de Belgen Kenny Molly, Gianni Marchand en Lennert Teugels.

Chaos in de stoffige laatste bocht in de slotkilometer, want daarin sloeg de eerste helft van de kopgroep tegen de grond. Teugels bleef wel recht en won tot zijn grote vreugde de etappe. De Italiaan Edoardo Zardini werd tweede, de Griek Periklis Ilias derde. Marchand maakte het feest bij Tarteletto-Isorex compleet met de vierde plek en juichte mee met zijn ploegmaat.

De 29-jarige Teugels, zowel in competitie actief op de weg als op het digitale platform Zwift, is gespecialiseerd in exotische rittenkoersen waarin geklommen moet worden. Eerder dit seizoen eindigde hij ook al als dertiende in de eindstand van de Ronde van Rwanda en als derde in die van de Bosnische Belgrado Banjaluka.

Volledig scherm © Geert De Rycke

Annemiek van Vleuten breekt pols op training

De Nederlandse wielervedette Annemiek van Vleuten heeft tijdens een training haar rechterpols gebroken. Dat bevestigt haar Spaanse ploeg Movistar. De 39-jarige Van Vleuten werd donderdagavond al geopereerd in Arnhem. Volgens de dokters zal ze volledig herstellen, maar kan er nog geen datum op haar terugkeer in het peloton worden geplakt. Movistar wijst er wel op dat de aanloop van Van Vleuten naar de grote rondes in juli (Giro d’Italia Donne en Tour de France Femmes) niet in het gedrang komt.

Volgende maand zou Annemiek van Vleuten deelnemen aan enkele Spaanse wedstrijden (Navarra Classics, Itzulia Women en Vuelta a Burgos), maar die zijn vandaag uit haar wedstrijdschema geschrapt. Annemiek van Vleuten won vorig weekend nog Luik-Bastenaken-Luik nadat ze tweede werd in de Waalse Pijl. Ze schreef dit voorjaar ook de Omloop Het Nieuwsblad en de Wielerweek van Valencia op haar naam en werd tweede in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen (telkens achter Lotte Kopecky).

Volledig scherm © BELGA

E3 Harelbeke voor vrouwen is zaterdag aan eerste editie toe

Zaterdag wordt vanaf 12u15 voor de eerste keer het ‘zusje’ van de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke voor vrouwen gereden. Op die manier heeft nu ook die WorldTour-koers een wedstrijd voor dames elite. Er staan 134 kilometer op het programma, doorspekt met negen hellingen en enkele pittige kasseistroken. De start en aankomst liggen in het centrum van Bavikhove, deelgemeente van Harelbeke.

“Wij kregen in het verleden wel eens de opmerking dat wij geen vrouweneditie hadden. Wel, vanaf zaterdag is dat niet meer het geval. Dan staat onze eerste E3 voor vrouwen of Leiedal Koerse op het programma. Het wordt een drukke dag want niet enkel de dames elite koersen, ook onze gerenommeerde juniorenkoers en een avondcriterium voor eliterenners staat dan op het programma”, meldt woordvoerder Jacques Coussens.

“We hebben voor onze eerste vrouwenkoers de handen in elkaar geslagen met het organisatiecomité van Leiedal Koerse. Zij hadden voorheen een criterium in Bavikhove maar dat hebben we samen omgebogen naar een wedstrijd over 134 kilometer. Best een pittig parcours als ik de reacties hoor van enkele ploegen die deze week nog gingen verkennen. Dat mag ook, de koers draagt immers de naam E3 Saxo Bank Classic.

Of de vrouwen ooit op dezelfde dag als de mannen gaan rijden? Wij gaan onze eerste editie goed evalueren. De datum moet ook goed zijn op de kalender. Laat me stellen dat het morgen onze eerste schooldag is, maar met de kennis die we ondertussen vergaard hebben met onze mannenkoers maak ik me geen zorgen dat ook de vrouweneditie iets groots zal worden”, verduidelijkt Jacques Coussens.

Volledig scherm Van Aert won dit jaar de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke bij de mannen © BELGA

Golazo slaat de handen in elkaar met veldritorganisator Koen Monu

In het volgende veldritseizoen zal Golazo nauwer samenwerken met Pro Cycling, de groep rond Koen Monu die de cyclocrossen van Boom, Heusden-Zolder en Mol organiseert. Laatstgenoemde blijft organisator van de drie crossen, Golazo zal ondersteuning bieden op het vlak van marketing, communicatie, partnerships en hospitality. Pro Cycling vzw heeft een contract met de Telenet Superprestige tot einde 2025 voor de crossen in Boom en Heusden-Zolder en organiseert daarnaast de Zilvermeercross in Mol.

“De organisatie van een veldrit wordt steeds complexer, in alle geledingen. We zorgen al jaren voor crossen op topniveau op een zeer mooi parcours, maar daar houdt het niet bij op. Ik ben dan ook erg blij dat ik, mede dankzij de jarenlange goede relatie met Bob Verbeeck, in Golazo een partner heb gevonden op wiens diensten en ervaring we voortaan kunnen rekenen”, stelt Monu. “Hun ondersteuning geeft ons meer ademruimte en zal de toekomst van onze crossen verzekeren. Ik zal op mijn beurt Golazo adviseren bij een aantal evenementen, mogelijk op termijn ook in Afrika, een continent dat me na aan het hart ligt, waar Golazo steeds meer activiteiten aan het uitrollen is.”

“We kennen Koen Monu al van toen we met Golazo in 2006 in het veldrijden zijn gestapt en we hebben altijd een goede band gehad”, vult Christophe Impens, directeur wielrennen bij Golazo, aan. “Koen organiseert drie mooie en sterke crossen op plaatsen waar we als Golazo ook met andere zaken actief zijn: de provinciale domeinen De Schorre en het Zilvermeer en in de gemeente Heusden-Zolder. Samen kunnen we die mooie evenementen de komende jaren nog verder uitbouwen en er stuk voor stuk wedstrijden van maken die renners en fans met stip in hun agenda noteren.”

Volledig scherm Van Aert tijdens de cross in Heusden-Zolder. © Photo News

Volledig scherm Koen Monu tijdens de cross in Heusden-Zolder. © VTM Nieuws

Ethan Hayter weer aan het feest in Romandië

Ethan Hayter (23) heeft na de proloog ook de tweede rit in lijn van de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De Brit van Ineos Grenadiers, die gisteren nog ten val kwam in de leiderstrui en als allerlaatste finishte, was de snelste in een massasprint. Onze landgenoot Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) sprintte alweer naar een knappe zesde plaats. De Australiër Rohan Dennis (Jumbo-Visma) blijft leider.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Amy Pieters weer bij bewustzijn na maandenlange coma

Bemoedigend nieuws vanuit Nederland. Amy Pieters (30), die eind december zwaar ten val kwam op trainingskamp en daarbij hersenschade opliep, is na vier maanden uit haar coma ontwaakt. Dat maakte haar ploeg SD Worx vandaag bekend. “Ze is bij bewustzijn”, klinkt het. “Dit betekent dat ze al lichtjes kan communiceren, zij het non-verbaal. Amy herkent mensen en begrijpt wat er gezegd wordt. Ze is ook in staat meer en meer opdrachten uit te voeren.” Volgens SD Worx kunnen de dokters nog niet zeggen wat ze precies zal overhouden aan het ongeval en wat ze nog zal kunnen in de toekomst.

Pieters is de regerende Nederlandse kampioene op de weg. Ze werd ook al twee keer tweede in de Ronde van Vlaanderen (2018 en 2020) en won in 2019 het Europees kampioenschap op de weg. Op de piste behaalde ze al drie wereldtitels in de ploegkoers.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Moschetti sprint naar winst in Ronde van Griekenland, Menten zevende

De Italiaan Matteo Moschetti (Trek-Segafredo) heeft in een pelotonsprint de tweede etappe gewonnen van de wielerronde van Griekenland, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Milan Menten (Bingoal-Pauwels Sauces-WB) finishte als zevende.

In een etappe over 165 kilometer, die startte in een buitenwijk van hoofdstad Athene en finishte in Itea, was thuisrenner Polychronis Tzortzakis de vroege vluchter die het langst wist te overleven. In de finale roerden onder meer de Belg Kenny Molly en beloftewereldkampioen Filippo Baroncini zich op de slothelling en werd Tzortzakis weer bijgehaald.

Ondanks enkele aanvalspogingen eindigde de etappe op een pelotonspurt, en daarin haalde de Italiaan Moschetti het voor zijn landgenoten Andrea Peron en Filippo Tagliani. Het is voor de 25-jarige sprinter de tweede overwinning van het seizoen, na een etappe in de Ronde van Valencia. Zijn ploeg Trek-Segafredo is de enige formatie uit de WorldTour die aan de start kwam in Griekenland.

De Nieuw-Zeelander Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke), winnaar van de openingsetappe, blijft aan de leiding van het klassement met bijna twee minuten voorsprong. Lennert Teugels (zesde) is de beste Belg in de tussenstand.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Budgettaire problemen trekken streep door Halle-Ingooigem van 2022

De internationale wielerwedstrijd Halle-Ingooigem (UCI 1.1), gepland voor woensdag 22 juni, gaat ook dit jaar niet door. De organisatoren krijgen het budget niet rond.

Halle-Ingooigem is voor de Belgische mannelijke profrenners de traditionele opstap richting het Belgisch kampioenschap op de weg, maar het is al van 2019 geleden dat de wedstrijd tussen het Vlaams-Brabantse Halle en het West-Vlaamse Ingooigem plaats vond. In 2020 stond de organisatie zelf in voor het BK, een jaar later gooide de coronapandemie roet in het eten.

Dit jaar nekken budgettaire problemen dus de organisatie: door de moeilijke economische situatie in ons land vinden ze onvoldoende sponsorinkomsten. “We krijgen ons budget niet rond”, bevestigen de organisatoren. En zo blijft Dries De Bondt, de laureaat van 2019, nog een jaar langer de laatste winnaar van Halle-Ingooigem.

Volledig scherm Dries De Bondt, de laureaat van 2019. © BELGA

Vroege vluchter Gate opent herboren Ronde van Griekenland met ritwinst

De Nieuw-Zeelander Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke) heeft woensdag de openingsetappe gewonnen van de wielerronde van Griekenland, een vijfdaagse rittenkoers van het UCI-niveau 2.1. Het is voor het eerst sinds 2012 dat die weer verreden wordt.

De Brit Mark Cavendish - die al een tijd begeleid wordt door een Griekse coach - is dan wel ambassadeur van de herboren Ronde van Griekenland, maar zijn team Quick-Step Alpha Vinyl stond woensdag niet aan de start. Twee andere Belgische ploegen deden dat wel: Bingoal-Pauwels Sauces-WB en Tarteletto-Isorex. Trek-Segafredo was het enige WorldTour-team aan het vertrek.

De heuvelachtige openingsetappe van 190 kilometer tussen Heraklion en Chania werd gekleurd door een vlucht van vier renners, met daarin de Nieuw-Zeelanders Aaron Gate en James Fouché, de Cyprioot Andreas Miltiadis en de Deen Nils Lau Nyborg Broge. Het peloton miskeek zich op die vlucht, want op de laatste beklimming loste Gate zijn vluchtgezellen en stoomde hij solo door naar de zege.

Tim Merlier moet forfait geven voor Giro na val in Parijs-Roubaix

Tim Merlier mist de komende Ronde van Italië (6-29 mei). De Belgische sprintbom ondervindt nog te veel hinder van zijn val in Parijs-Roubaix, tien dagen geleden.

Merlier moest na de Helleklassieker een open wonde aan de rechterelleboog operatief laten reinigen. Die wonde is niet tijdig dichtgegroeid voor de start van de Giro. Merlier moet bovendien nog tot het einde van de week antibiotica nemen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix zal zo zonder echte spurter aan de start staan in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Jasper Philipsen rijdt komende zomer de Tour de France. Mathieu van der Poel wordt wel aan het vertrek verwacht.

Tim Merlier won in 2021 bij zijn debuut in de Giro meteen de tweede etappe, de eerste rit in lijn. In een sprint in Novara bleef hij de Italianen Giacomo Nizzolo en Elia Viviani voor. Later dat jaar zou hij ook nog een etappe in de Tour winnen. Dit jaar won Merlier al drie keer: een rit in Tirreno-Adriatico, Nokere Koerse en Brugge-De Panne.

Volledig scherm © BELGA

Sonny Colbrelli opnieuw op de fiets

De Italiaanse wielrenner Sonny Colbrelli zit terug op de fiets na zijn hartfalen in de Ronde van Catalonië. Dat meldde zijn ploeg Bahrain Victorious woensdag op haar website. De winnaar van Parijs-Roubaix in 2021 zakte in maart na de eerste etappe van de Spaanse rittenkoers in elkaar. Hij kreeg de eerste zorgen in Catalonië en werd vervolgens overgeplaatst naar een ziekenhuis in Italië. Daar werd een defibrillator in Colbrelli’s borst geplaatst.

De renner lijkt nu goed te genezen van de operatie. “Medisch onderzoek toonde verbetering aan van zijn cardiovasculaire gezondheid”, aldus zijn team. Colbrelli zat intussen voor het eerst weer op de fiets. Hij beperkt zich wel tot zeer lichte lichamelijke activiteiten en recreatieve ritten. “Het blijft de hoogste prioriteit dat zijn toestand voortdurend wordt gecontroleerd”, deelde de ploeg nog mee. Of Colbrelli ooit nog terug wedstrijden zal rijden, is nog niet duidelijk. “Maar ik voel me nog geen ex-renner”, zei de Italiaan vorige week nog in La Gazetta dello Sport.

View this post on Instagram A post shared by Sonny Colbrelli (@sonnycolbrelli) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pascal Ackermann staat aan de kant met gebroken stuitbeen

UAE Team Emirates moet het even zonder sprinter Pascal Ackermann doen. De 28-jarige Duitser liep tien dagen geleden bij een val in Parijs-Roubaix een gebroken stuitbeen op. Ackermann won dit seizoen nog de Bredene Koksijde Classic.

De Duitser hoopte zich op 1 mei in eigen land te tonen in Eschborn-Frankfurt, een WorldTour-klassieker die hij in 2019 won, maar dat gaat niet door. Vorig jaar finishte hij er als vijfde. UAE Team Emirates maakte op Twitter bekend dat het verwacht dat Ackermann “spoedig” zal terugkeren.

Ackermann moest door de val al vroeg opgeven in Parijs-Roubaix. Eerder haalde hij de voorbije weken ook de finish niet in Gent-Wevelgem en de Scheldeprijs. In de E3 Harelbeke verscheen hij niet aan de start na een val in Brugge-De Panne.

Volledig scherm © Photo News

Finish Amstel Gold Race blijft tot 2027 in Valkenburg

De finish van de Amstel Gold Race is ook de komende vijf jaar in de gemeente Valkenburg aan de Geul. Valkenburg en de organisatie van de Nederlandse wielerklassieker hebben laten weten dat het contract is verlengd tot en met 2027. De eindstreep ligt er al sinds 2003.

“Twintig jaar geleden kozen wij ervoor om de finishlijn naar de gemeente Valkenburg aan de Geul te verleggen”, zegt koersdirecteur Leo van Vliet. “Daar hebben we nog geen moment spijt van gehad. De Amstel Gold Race voelt zich thuis in Valkenburg en we verlengen daarom graag de samenwerking voor nog eens vijf jaren.”

De Pool Michal Kwiatkowski won op 10 april voor de tweede keer in zijn carrière (na 2015) de Amstel Gold Race. De renner van INEOS Grenadiers versloeg na 254 km tussen Maastricht en Valkenburg de Fransman Benoit Cosnefroy in een millimetersprint. Tiesj Benoot vervolledigde het podium. Wout van Aert was de beste in 2021. De 57e editie van de Nederlandse klimklassieker wordt gereden op zondag 16 april 2023.

Volledig scherm De millimetersprint tusen Cosnefroy en Kwiatkowski. © BELGA

Hayter wint proloog in Ronde van Romandië

Ethan Hayter heeft de proloog in de Ronde van Romandië gewonnen. De Brit van INEOS Grenadiers legde het vijf kilometer lange traject af in 5'52". Daarmee was hij vier seconden sneller dan Rohan Dennis. Felix Großschartner werd derde, op tien seconden. Hayter is door zijn overwinning meteen ook de eerste leider in de zesdaagse rittenkoers.

Volledig scherm © Photo News

Pidcock verkent kasseienrit Tour

Een dag nadat ze Luik-Bastenaken-Luik reden, trokken Michal Kwiatkowski en Tom Pidcock gisteren naar Noord-Frankrijk om de vijfde Touretappe over kasseien te verkennen. Pidcock verkoos daarbij wel om over de akker naast de stenen te rijden - hij is natuurlijk niet voor niets wereldkampioen veldrijden. Pidcock zou normaal gezien in mei z'n debuut in de Giro maken, maar intussen is-ie samen met onder meer Kwiatkowski ook op de longlist van Ineos Grenadiers voor de Tour gezet.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Cancellara zet schouders onder nieuwe, Zwitserse wielerploeg

Fabian Cancellara heeft een Zwitserse wielerploeg uit de grond gestampt. Tudor Pro Cycling heeft de ambitie om in 2023 de Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland te rijden. Vanaf 2024 wil het team in “s werelds befaamdste en meest prestigieuze” wedstrijden startrecht hebben.

Het door het Zwitserse Tudor (luxehorloges) gesponsorde team bouwt voort op de Swiss Racing Academy, dat nu op continentaal niveau rijdt. Parijs-Roubaix voor beloften wordt op 15 mei de eerste wedstrijd voor de formatie, die in een zwarte uitrusting zal rijden. “Vanaf 2023 krijgen we dan weer een echt Zwitsers profteam in het peloton”, verklaarde Cancellara. Het opleidingsteam wordt dan wel behouden, “om Zwitsers talent op te sporen en te begeleiden”. Cancellara wordt eigenaar van het profteam en krijgt ook de leiding in handen bij Swiss Racing Academy, waar hij nu al als mentor aan de slag was. Een sportieve rol gaat hij evenwel niet opeisen. “Ik word geen sportdirecteur, trainer of manager. Ik ben de eigenaar en dat zal mijn enige rol zijn.”

Sinds BMC in 2019 CCC werd en zo in Poolse handen terechtkwam, had Zwitserland geen profploeg meer. Dat was Cancellara een doorn in het oog. “Zwitserland moet een wielerploeg hebben”, vertelde hij Cyclingnews. “Vooral met de successen van de Zwitserse renners de voorbije jaren. Ook de inspanningen van de Zwitserse wielerbond moeten beloond worden. We starten van nul. Zonder goede basis kun je immers geen piramide bouwen. Voor mij is dit een grote dag, maar het moet ook een grote dag voor het Zwitserse wielrennen worden.”

Volledig scherm © Tudor

Lotto-Soudal haalt Reinardt Janse van Rensburg en Carlos Barbero

Lotto-Soudal geeft de Zuid-Afrikaanse kampioen Reinardt Janse van Rensburg en de Spanjaard Carlos Barbero een contract tot het einde van het seizoen, zo maakte de Belgische WorldTour-formatie bekend.

Beide renners zaten sinds eind vorig jaar zonder ploeg nadat hun werkgever Team Qhubeka het voor bekeken hield in het wielrennen. Lotto-Soudal was dan weer op zoek naar versterking na een tegenvallend voorjaar. Dit jaar zal er nog geknokt moeten worden voor het behoud in de WorldTour.

“Zoals elke ploeg dit jaar hebben we veel zieken gehad”, legt CEO John Lelangue uit. “Daardoor konden we niet altijd met een volledige ploeg aan de start verschijnen. Met Kamil Malecki en Jarrad Drizners hebben we bovendien twee langdurig geblesseerden. We moesten onszelf versterken om ons geplande programma te kunnen blijven afwerken.”

In Janse van Rensburg en Barbero vond Lelangue de twee ideale versterkingen. “Ze zijn ervaren, wedstrijdklaar en gemotiveerd. We geven ze de kans tot het einde van het seizoen en geloven dat ze goed bij onze ploeg passen. Ze zijn heel dankbaar voor de kans die ze bij ons krijgen en ik ben er zeker van dat ze hun waarde zullen bewijzen voor onze jonge ploeg.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.