KOERS KORT. Bevestigd: Evenepoel start 2023 in San Juan - Van Aert verkent Parijs-Roubaix

Van Aert verkent Roubaix

“Een dik apparaat is het.” Wout van Aert heeft met zijn ploegmaats van Jumbo-Visma de kasseien in Noord-Frankrijk bekend. Samen met Edoardo Affini, Mick van Dijke, Timo Roosen, Dylan van Baarle en ploegleider Maarten Wynants deed onze landgenoot de laatste 115 kilometer van Parijs-Roubaix aan. De renners van Jumbo-Visma hebben er net een stage in Spanje opzitten, morgen volgt de ploegvoorstelling in Amsterdam.

Volledig scherm Van Aert deelde zijn verkenning op Strava. © Strava Wout van Aert

AG Insurance-NXTG trekt Servais Knaven aan als sportief manager

Vrouwenploeg AG Insurance-NXTG heeft Servais Knaven voorgesteld als nieuwe sportief en technisch manager voor komend seizoen. De 51-jarige Nederlander moest dit najaar vertrekken bij de Britse topploeg INEOS Grenadiers. Hij was er sinds 2011 aan de slag.

AG Insurance-NXTG kreeg al van maart de steun van Patrick Lefevere, de sterke man achter de Quick.Step-ploeg. Nu raakte bekend dat ook sponsors Soudal en Quick.Step hun steun zullen verlenen aan de vrouwenploeg. De ploeg zal volgend seizoen als AG Insurance-Soudal-Quick.Step door het leven gaan. Jolien D’hoore blijft aan boord als ploegleidster en krijgt Servais Knaven boven zich als sportief en technisch manager. Knaven is de man van teammanager Natascha den Ouden. Ook Christian Kos komt erbij als ploegleider.

Den Ouden was enthousiast over de nieuwe samenwerking. “De waarden van AG Insurance, Care, Dare, Deliver en Share, zijn een uitstekende weerspiegeling van de waarden die wij binnen ons team hoog in het vaandel dragen. Zorg dragen voor mekaar, elkaars prestaties naar een hoger level tillen, grenzen verleggen, verbondenheid,? al die facetten zijn onderdeel van onze identiteit. Het partnership tussen AG Insurance - Soudal Quick-Step en het ontwikkelingsproject binnen het vrouwenwielrennen dat ik enkele jaren geleden heb opgericht, vormt dan ook de kers op de taart”, zo klonk het in een persbericht.

Volledig scherm Knaven. © Photo News

53.000 euro voor twee Tour-fietsen Van Aert

De twee Tour de France-fietsen van Wout van Aert leverden via een online veiling ruim 53.000 euro op. Zijn Cervélo S5, met groene voorvork, bracht 31.001 euro in het laatje. De Cervélo R5, waarmee Van Aert de bergen bedwong, 22.250 euro. De fietsen van ‘WvA’ staan zo op één en twee. De machine waarmee Vingegaard de Tour won, werd geveild voor 20.000 euro. In totaal haalde Jumbo-Visma ruim 225.000 euro op voor 18 fietsen. De opbrengst zal het Nederlandse team investeren in de opleidingsploeg en de eigen Jumbo-Visma Academy.

Volledig scherm Wout van Aert. © BELGA

Remco Evenepoel opent zijn seizoen in Argentinië

Wereldkampioen Remco Evenepoel begint het nieuwe wielerseizoen eind januari in de Ronde van San Juan (22-29 januari). Dat maakte zijn team Quick-Step Alpha Vinyl, volgend seizoen Soudal-Quick-Step, bekend op haar website.

Het wordt voor Evenepoel zijn derde deelname aan de Argentijnse rittenkoers. Eerder werd hij er in 2019, in zijn debuutjaar bij de profs, negende in de eindstand. Hij won er toen ook het jongerenklassement. Een jaar later, in 2020, pakte hij een zege in de tijdrit en de eindwinst.

“Ik ben heel blij om weer te racen in San Juan”, zei Evenepoel, die tijdens de rittenkoers zijn 23e verjaardag zal vieren, in een reactie. “Het was mijn eerste koers als prof in 2019 en ik heb er veel goede herinneringen aan. Ik kijk er naar uit daar voor het eerst mijn regenboogtrui te tonen. Ik hoop veel geweldige fans langs de weg te zien.”

Evenepoel kende een fantastisch 2022. Begin september won hij als eerste Belg in 44 jaar een Grote Ronde. Hij schreef de Vuelta op zijn naam. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in het Australische Wollongong. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor won hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer in zijn carrière.

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Merlier mee naar Wereldbeker Gavere

Tim Merlier rijdt op maandag zijn eerste wereldbeker veldrijden van het seizoen in Gavere. Bondscoach Sven Vanthourenhout geeft de Belgische kampioen op de weg een wildcard in de cross van zijn streek. Merlier reed deze winter al één cross. Zondag eindigde hij in Frankrijk tweede in de cross D’Orée d’Anjou.

Volledig scherm © Photo News

Van Baarle en Van Vleuten zijn wielrenners van het jaar in Nederland

Dylan van Baarle is uitgeroepen tot Wielrenner van het Jaar in Nederland. Dat gebeurde tijdens het Wielergala in Den Bosch, georganiseerd door oud-renners die zich verenigd hebben in de Club 48. Annemiek van Vleuten werd gekroond tot Wielrenster van het Jaar.

Van Baarle was wegens een trainingskamp, net als Van Vleuten, zelf niet aanwezig om in een live-uitzending van Eurosport de Gerrit Schulte Trofee in ontvangst te nemen. Het is voor het eerst dat de 30-jarige Van Baarle, woonachtig in Monaco, de prijs krijgt toegewezen. Van Baarle won dit jaar de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Hij stapt deze winter over van Ineos Grenadiers naar Jumbo-Visma.

In 2021 werd baanrenner Harrie Lavreysen gekroond tot beste renner van het jaar. Hij was nu ook een van de concurrenten van Van Baarle, net als onder anderen Mathieu van der Poel en Thymen Arensman.

Voor Van Vleuten (40) was het de vierde keer dat ze de Keetie van Oosten-Hage Trofee kreeg. Ze won dit jaar de Giro, de Tour en de Vuelta en werd in september ook nog wereldkampioen op de weg. Van Vleuten, die nog een jaar doorgaat als renster van het Spaanse Movistar, ontving de prijs vorig jaar, net als in 2017 en 2019. Ze is woensdag ook kandidaat bij de verkiezing voor Sportvrouw van het Jaar in Nederland.

De prijs voor de Wielrenner van de Toekomst (m/v) ging naar Fem van Empel. De 20-jarige veldrijdster en wegrenster maakte deze winter indruk door al zes wereldbekerwedstrijden te winnen. Zaterdag liep ze bij een val in de cross van Val di Sole een blessure op. Daardoor kon ze de Gerrie Knetemann Trofee niet in ontvangst nemen.

Volledig scherm Dylan van Baarle. © BELGA

Steels zoekt niet verder naar nieuwe ploeg: “Trots op carrière”

Stijn Steels (33) zoekt niet verder naar een nieuwe wielerploeg en zet een punt achter zijn loopbaan. Dat heeft hij verteld aan de regionale televisiezender Focus-WTV. Steels’ aflopende contract bij Quick Step-Alpha Vinyl werd niet verlengd, maar een nieuw koersavontuur elders zit er niet meer in. De renner, die tegenwoordig in het West-Vlaamse Meulebeke woont, laat weten bij Focus-WTV trots te zijn op zijn carrière. “Als nieuweling droomde ik ervan prof te worden en dat lukte en dan droomde ik om verder door te groeien”, zei hij. “Ik ben redelijk hoog op de berg geraakt. Niet op de absolute top maar ik heb wel jarenlang met de grootste vedetten kunnen rijden en hen kunnen helpen. Ik had graag nog een beetje langer willen rijden, moest het gelukt zijn, maar het stopt ooit.”

Steels kwam sinds 2020 uit voor (toen nog) Deceuninck-Quick-Step. Voordien lag hij onder contract bij Roompot (2019), Veranda’s Willems-Crelan (2018), (Top)Sport Vlaanderen-Baloise (2014-2017) en Crelan-Euphony (2013). De geboren Gentenaar was geen veelwinnaar en zegevierde in enkele kleinere koersen als Dwars door de Vlaamse Ardennen (2015) en de GP de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini (2016). Midden november kwam hij nog hard ten val in de Zesdaagse van Gent, waarbij hij een longkneuzing, drie gebroken ribben en twee gebroken wervels opliep.

Volledig scherm © BELGA

Geen bijkomende letsels voor Van Empel, geen nieuws over Iserbyt

Veldrijdster Fem van Empel heeft aan haar valpartij in Val di Sole geen verdere letsels overgehouden. Van Empel ging maandagochtend nog op consultatie in het ziekenhuis in Nederland. Daar werden kneuzingen aan het dijbeen vastgesteld, maar geen ernstige blessures. Renster en haar ploeg bekijken nu het verdere wedstrijdprogramma van Van Empel. “Haar linkerbeen is gekneusd en er zit vocht in beide knieën. Het wordt dag per dag afwachten of ze maandag kan starten in Gavere”, aldus ploegmanager Jurgen Mettepenningen. Over Eli Iserbyt was er geen nieuws. Iserbyt is opnieuw in Spanje voor de stage met de ploeg. (MG/BVDC)

Volledig scherm © Eurosport

Sanne Cant neemt korte rustpauze

Zoek de komende twee weken niet naar de Belgische tricolore. Sanne Cant neemt een korte rustperiode en hervat op 3 januari de competitie in Herentals.

Na haar prima wegseizoen, waarin ze onder meer de eerste Tour de France Femmes betwistte, maakte Sanne onmiddellijk de switch naar de crossfiets. Dat liep niet elke veldrit zoals verhoopt, waardoor ze nu heeft beslist een tweetal weken extra rust in te lassen. Ze traint momenteel samen met haar ploeggenotes in Spanje en zal de drukke kerstperiode overslaan.

“Zo kan ik mijn lichaam wat rust gunnen en aan mijn basisconditie werken”, zegt de drievoudig wereldkampioene. “Het is de bedoeling om op die manier naar mijn betere niveau toe te groeien, want ik ben immers nog steeds fulltime crosser en de januari-maand is en blijft de belangrijkste periode van het winterseizoen. Ik wil niets aan het toeval overlaten.”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

Alpecin-Deceuninck vindt opnieuw renner via Zwift-wedstrijd

Alpecin-Deceuninck heeft met Luca Vergallito (25) nog een late aanwinst vastgelegd. De Italiaan verdiende zijn profcontract door de Zwift Academy-wedstrijd te winnen. Hij treedt daarmee in de voetsporen van onder meer Jay Vine, die de wedstrijd in 2020 won. De Nieuw-Zeelander won afgelopen seizoen twee ritten in de Vuelta en maakt in 2023 de overstap naar UAE.

Van Aert meest gevolgde Strava-atleet van 2022

De individuele sportprijzen in België moet Wout van Aert voorlopig allemaal aan Remco Evenepoel laten, maar op Strava heeft hij wel z'n eerste ‘prijs’ te pakken. Van Aert won de Strava Award voor de atleet met de meeste volgers in 2022. Meer dan 375.000 mensen volgen op de app de ritjes van Van Aert op de voet.

Volledig scherm © Strava

Armstrong en Ullrich weer samen op pad

De ene op een blauwe Pinarello, de andere op een grijze Ventum-fiets. Verder twee kamerbrede glimlachen. Jan Ullrich en Lance Armstrong hebben elkaar weer opgezocht. De twee oud-rivalen gingen in LA een tochtje fietsen en pakten op Instagram uit met foto’s van hun verbroedering. De twee ex-winnaars van de Tour zijn de voorbije jaren naar elkaar toegegroeid nadat Ullrich bijna ten onder ging aan een drank- en drugsverslaving. Armstrong stond zijn voormalige aartsrivaal bij in de wederopstanding. Ullrich stelt het goed: getuige de vele fietsfoto’s op zijn Instagram.

Jasper Stuyven rijdt in 2023 voor het eerst twee grote ronden

Net als de voorbije twee seizoenen zal Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) volgend jaar in de aanloop naar het Vlaamse openingsweekend geen voorbereidingswedstrijden rijden. “Ik trek in februari opnieuw op hoogte naar Tenerife”, gaf hij in stageoord Calpe mee. “Daar heb ik me al telkens goed bij gevoeld. De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne worden dus mijn eerste koersen van het jaar.” Nadien laat hij ook Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico voor wat ze zijn. “En werk ik, op de Scheldeprijs en Brugge-De Panne na, het volledige ‘Vlaamse’ voorjaar af. Van Milaan-Sanremo tot en met Parijs-Roubaix.” Ook op zijn programma: twee grote ronden. “Voor het eerst in mijn carrière.” De zware combinatie Giro-Tour, dan nog. “Op eigen verzoek, omdat ik in beide rittenkoersen ‘unfinished business’ heb. In de Vuelta lukte het me wél al om een etappe te winnen, in de Ronden van Italië en Frankrijk nog niet. (lacht) Het wordt stilaan tijd, de jaren slinken.” (JDK)

Volledig scherm Jasper Stuyven. © Photo News

Geen Australische koersen voor Lotto-Dstny in 2023

Het pro-continentale Lotto-Dstny zal in januari ontbreken in de eerste WorldTour-koersen van het seizoen, zijnde de Tour Down Under (17/1 - 22/1) en Cadel Evans Great Ocean Road Race (29/1). De voorbije jaren was de Belgische ploeg altijd van de partij en vaak succesvol - in de laatste editie van Tour Down Under won het dankzij Caleb Ewan en Matthew Holmes drie van de zes ritten.

Omdat Lotto-Dstny vanaf 2023 geen WorldTour-team meer is, hoeft het niet deel te nemen aan de Australische prelude van het seizoen en het kiest daar ook voor. “Een bewuste keuze om zoveel mogelijk renners en personeel aanwezig te hebben op onze eerste stage in januari”, klinkt het bij de ploeg.

De Australische renners van Lotto-Dstny (Ewan, Harry Sweeny en Jarrad Drizners) zakken wel af naar Australië. Zij rijden begin januari het Australisch kampioenschap. Ewan en Drizners blijven nadien in hun thuisland en rijden de Tour Down Under en Great Ocean Race onder de vlag van de nationale ploeg van Australië. (BVDC)

Volledig scherm Caleb Ewan. © Photo News

Gianni Vermeersch duikt zaterdag het veld in

Wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch begint zaterdag aan zijn crosswinter. De West-Vlaming van Alpecin-Deceuninck is momenteel nog op stage in Spanje, maar vliegt dit weekend samen met zijn ploegmaat Mathieu van der Poel naar de Italiaanse Dolomieten voor de wereldbekermanche van Val Di Sole. Aangezien Daan Soete en Gerben Kuypers verstek geven, heeft bondscoach Sven Vanthourenhout een wildcard over voor Vermeersch.

Ook de crossen van Mol (23/12), Loenhout (30/12), Herentals (3/1), Koksijde (5/1) en Gullegem (7/1) staan op zijn programma. Het BK en het WK rijdt hij sowieso niet. De focus van deze winter ligt op het wegseizoen. (BVDC)

Volledig scherm Vermeersch kroonde zich in oktober tot de eerste wereldkampioen gravel. © Photo News

Bonifazio vervolledigt kern Intermarché-Circus-Wanty

Niet Nairo Quintana en ook niet Domenico Pozzovivo, maar wel Niccolo Bonifazio is de 29ste renner die de kern van de Belgische WorldTour-ploeg Intermarché-Circus-Wanty vervolledigt. De 29-jarige Italiaanse sprinter was een vrij man nadat Team TotalEnergies niet langer met hem door wou. Bonifazio won al 21 profkoersen, waarvan een etappe in Parijs-Nice en twee keer GP Jef Scherens. Hij geldt als een sprinter van de tweede lijn, die ook een heuvel kan overleven.

Co-sponsor Vini Zabu wou graag nog een extra Italiaan in de selectie en Bonifazio was goedkoop. Of hij het type is dat de Waalse ploeg nodig had, is een andere vraag. Met Biniam Girmay, Gerben Thijssen, Arne Marit, Hugo Page en de jonge Madis Mikhels had het al vijf snelle mannen in haar rangen.

Voor onze landgenoten Jens Debusschere, Eliot Lietaer, Stijn Steels, Julien Vermote, Jordi Warlop en Benjamin Declercq is dit opnieuw een streep door de rekening. Zij vestigen hun hoop op de laatste plekken bij de ploegen, bij Intermarché-Circus-Wanty lijkt het budget nu op. (BVDC)

Volledig scherm Bonifazio won in 2021 voor de tweede keer de GP Jef Scherens. © Photo News

Fransman Pierre Rolland zet punt achter zijn carrière

Pierre Rolland stopt ermee. Dat bevestigt de 36-jarige Fransman op Twitter. Rolland was van plan om nog een jaar door te gaan bij B&B Hotels-KTM, maar eerder deze maand werd duidelijk dat die ploeg ophoudt met bestaan. Daardoor heeft Rolland beslist om na zestien jaar als prof een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Volledig scherm Pierre Rolland. © BELGA

Tom Meeusen stopt per direct

Het is voorbij voor Tom Meeusen. De 34-jarige veldrijder hangt per direct zijn crossfiets aan de haak. Zijn achtste plaats voor eigen volk in Essen werd zo zijn laatste uitslag. “Ik stop ermee. Deze keer echt, dankuwel aan iedereen voor de mooie jaren”, klinkt het in een Instagrambericht. “Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren, maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit, ik ben in alle stilte kunnen stoppen met veel mensen rond mij die ik graag heb. Dankuwel voor de mooie jaren.”

Meeusen had de voorbije jaren moeite om de uitslagen uit het eerste deel van zijn carrière nog te evenaren. In de periode tussen 2010 en 2016 was hij goed voor 21 profzeges in het veld. Zijn grootste zeges waren de Wereldbekercrossen in Kalmthout en Nommey. In de Superprestige won hij ook vier keer (Gieten, Hoogstraten, Middelkerke en Ruddervoorde). Van zijn overwinningen in de DVV Trofee’s blijft vooral zijn overwinning in de Koppenbergcross in 2013 bij.

Thomas naar de Giro

Geraint Thomas heeft voor volgend jaar de Ronde van Italië als hoofddoel. De 36-jarige Welshman, die in 2018 de Tour de France won en dit jaar als derde eindigde in Parijs, liet maandag via Twitter weten de Giro te rijden in 2023. “Hopelijk lukt het nu wel om ‘m uit te rijden”, schreef Thomas op Twitter bij twee foto’s waarop hij gewond en met een kapot tenue op de fiets zit.

De renner van Team Ineos viel uit tijdens zijn laatste twee deelnames aan de Giro (in 2017 en 2020), beide keren na een valpartij. Twee jaar geleden liep Thomas een bekkenbreuk op toen hij viel over een bidon. De Welshman won dit jaar de Ronde van Zwitserland en eindigde daarna in de Tour als derde, achter winnaar Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Die laatste bevestigde maandag dan weer aan Belgische media komend jaar voor de tweede keer op rij aan de start te zullen staan van de Ronde van Vlaanderen.

Wereldkampioen Remco Evenepoel kondigde onlangs ook aan dat hij volgend jaar de Ronde van Italië gaat rijden. Onze landgenoot, dit jaar winnaar van de Vuelta, slaat de Tour waarschijnlijk over. De Giro telt in 2023 heel wat meer tijdritkilometers dan de Ronde van Frankrijk.

Volledig scherm © AFP

Alejandro Valverde duikt op tijdens trainingskamp Movistar

Opvallende gast vandaag op trainingskamp van Movistar in Alicante: Alejandro Valverde. De 42-jarige Spanjaard reed met de Ronde van Lombardije, waarin hij zesde werd, zijn laatste koers als prof, maar hij kan de fiets duidelijk niet missen. Een verlenging van zijn professionele loopbaan zit er echter niet in, komend seizoen zal hij in de grote wedstrijden zoals de Tour plaatsnemen in de volgwagen van de wielerploeg.

Volledig scherm © Photo News

Mozzato opgepikt door Arkéa Samsic

De Italiaanse sprinter Luca Mozzato zet zijn wielercarrière verder bij Team Arkéa Samsic. De Franse ploeg, die in 2023 promoveert naar de WorldTour, bevestigt zijn komst. Mozzato (24) komt over van B&B Hotels - KTM, dat zijn renners heeft vrijgegeven omdat het bestuur geen budget rond krijgt voor volgend jaar. Mozzato noemt de transfer naar Arkéa “een mooie kans” en zegt gelukkig te zijn dat hij in Frankrijk aan de slag kan blijven. Hij hoopt in 2023 ook zijn eerste profzege te behalen.

Dit jaar was Mozzato enkele keren dicht bij een eerste overwinning. Zo werd hij tweede in de Tro-Bo Léon (een Franse 1.Pro-koers) en de Marcel Kint Classic in Zwevegem (achter Arnaud De Lie) en derde in de Tour de Vendée (na Bryan Coquard en Arnaud Démare). Hij finishte afgelopen zomer ook vier keer in de top 10 van een Touretappe. Bij Arkéa Samsic wordt Mozzato ploegmaat van onder meer Jenthe Biermans en Amaury Capiot.

Franse wielerwereld rouwt om dood van Walter Bénéteau

Het Franse wielrennen is in rouw na de plotse dood van Walter Bénéteau. De vijftigjarige Fransman werd dood teruggevonden in zijn hotelkamer in Bali (Indonesië). Dat meldden verschillende Franse media. De omstandigheden van zijn overlijden zijn nog onduidelijk.

Bénéteau was profrenner tussen 2000 en 2006. Hij reed uitsluitend voor de teams van sportdirecteur Jean-René Bernaudeau, Bonjour (2000-2002), Brioches La Boulangère (2003-2004) en Bouygues Telecom (2005-2006). Hij won twee maal de Franse semiklassieker Boucles de l’Aulne, in 2000 en 2003. Bénéteau reed tussen 2000 en 2006 ook zeven maal op een rij de Tour de France uit.

Na zijn profcarrière vervulde hij verschillende pr-functies voor de ploegen TotalEnergies en B&B Hotels.

Volledig scherm © BELGA

Extra Giro-rivalen voor Evenepoel: Pinot en Ganna

Het deelnemersveld van de Giro krijgt steeds meer vorm. Naast titelverdediger Jai Hindley (Bora-hansgrohe), Joao Almeida (UAE) en Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) zullen ook Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) en Tao Geoghegan Hart (Ineos-Grenadiers) het tegen Remco Evenepoel opnemen voor de eindzege. Geoghegan Hart is de laureaat van 2020. Ook zijn ploegmaat Filippo Ganna heeft de Giro opgenomen in zijn programma. Ganna is geen concurrentie voor eindwinst, maar de werelduurrecordhouder is wel een te duchten rivaal voor de dagzege in de twee golvende tijdritten op dag één en dag negen. (BVDC)

Volledig scherm Thibaut Pinot. © ANP / EPA

Volledig scherm Filippo Ganna. © AFP

Lefevere haalt ex-manager Lotto-Soudal binnen

Valérie D’Haeze, in mei van dit jaar opgestapt als Operations & Administration Manager bij Lotto-Soudal, gaat in 2023 aan de slag bij... Soudal-Quick.Step. Dat bevestigde teambaas Patrick Lefevere. “Valérie versterkt op freelance basis ons logistieke compartiment, waar logistiek verantwoordelijke Julie Verrept momenteel met zwangerschapsverlof is.” D’Haeze komt niet terecht in een voor haar volstrekt onbekende omgeving, stipt Lefevere aan. “In het verleden werkte ze bij Lotto al heel nauw samen met onze huidige CFO Geert Coeman.” (BA/BVDC)

Volledig scherm Patrick Lefevere. © Florian Van Eenoo Photo News

Rickaert onderging nieuwe operatie aan vernauwde liesslagader

Jonas Rickaert heeft een nieuwe tegenslag te verwerken gekregen. De lead-out van Alpecin-Deceuninck heeft een nieuwe operatie moeten ondergaan aan de vernauwde liesslagader die hem al een hele tijd parten speelt.

Rickaert ging in juni een eerste keer onder het mes. De revalidatie verliep goed en in september was de 28-jarige West-Vlaming weer competitief. De voorbije weken kreeg hij echter opnieuw last, wat leidde tot een bijkomende operatie. Hij staat opnieuw voor een revalidatie.

“Ik heb mentaal niet de beste weken gehad, maar nu heb ik er wel alle vertrouwen in dat het probleem definitief achter de rug is”, zei Rickaert in een reactie. “De nieuwe operatie is prima verlopen, maar zorgt uiteraard voor een extra vertraging in de aanloop naar volgend seizoen. Ik zal pas midden januari de training kunnen hervatten. Hopelijk kom ik hier sterker uit.”

Alpecin-Deceuninck anticipeerde gisteren al op de onbeschikbaarheid van Rickaert door Ramon Sinkeldam aan boord te halen. Sinkeldam moet belangrijk worden in de sprintvoorbereiding van Jasper Philipsen.

Volledig scherm Jonas Rickaert. © Florian Van Eenoo Photo News

Wereldbeker Dublin wordt ‘mudfest’

Terwijl Van der Poel er vantussen knijpt voor een ploegstage, gaat het veldritseizoen gewoon verder. Volgend weekend trekt het circus naar Ierland voor de eerste Wereldbekercross in Dublin. De eerste beelden beloven een modderboel. Het grasparcours is nu al kapotgereden. “Veel regen zal er niet nodig zijn om hier een mudfest van te maken”, klinkt het op social media. ,

Stybar hervat in Heusden-Zolder

Zdenek Stybar (36) keert op 27 december terug in de Superprestige-cross van Heusden-Zolder en zal dan nog enkele crossen rijden in functie van z’n wegseizoen. Stybar bleef dit jaar meteen na het wegseizoen ook nog een tijdje actief in het veld. Zo werkte hij midden oktober twee kleinere veldritten af in Slovakije, waarvan hij er één won, was hij er bij in Ardooie, de Wereldbeker in Tabor voor eigen volk en eindigde hij met de Nacht van Woerden in Nederland eind oktober.

Hij hervat de competitie met de Superprestige in Heusden-Zolder op 27 december. De rest van z’n programma is nog niet gekend. De Tsjech hoopt in de kerstperiode nog enkele wedstrijden te rijden. “Ik keer terug voor een wedstrijd of zes”, stelde hij eerder al in interviews. “Als die meevallen, doe ik ook het WK. Maar ik heb geen grote ambities: het veldrijden staat in functie van de weg.”

Stybar neemt begin volgend jaar afscheid van z’n team Quick-Step Alpha Vinyl waarvoor hij sinds 2011 actief was. Hij koerst in 2023 voor Team BikeExchange-Jayco. In Heusden-Zolder zal hij met Wout van Aert en Mathieu van der Poel nog enkele wegrenners treffen in de cross.

Volledig scherm © Photo News

Sinkeldam tekent bij Alpecin-Deceuninck

Alpecin-Deceuninck heeft nog een late aanwinst voor volgend seizoen voorgesteld. De Nederlander Ramon Sinkeldam (33) heeft namelijk een contract voor twee jaar getekend. Sinkeldam was einde contract bij Groupama-FDJ, waar hij de laatste jaren een belangrijke schakel in de sprinttrein van Arnaud Démare was. Bij Alpecin-Deceuninck zal hij een gelijkaardige rol opnemen, maar dan voornamelijk in dienst van Jasper Philipsen of nieuwkomer Kaden Groves.

Ninove tot en met 2025 aankomstplaats Omloop

De Omloop, de Vlaamse openingsklassieker, komt ook de komende drie jaar aan in Ninove. Dat maakte organisator Flanders Classics vandaag bekend. Ninove fungeert sinds 2018 als aankomstplaats, nadat de Omloop jarenlang finishte in Gent. Dit jaar kwam Wout van Aert er als eerste over de streep.

Volledig scherm Wout van Aert kwam dit jaar als eerste over de streep in Ninove. © BELGA

Tour van 2024 eindigt met tijdrit van Monaco naar Nice

De laatste etappe van de Ronde van Frankrijk van 2024 zal een tijdrit zijn tussen Monaco en Nice. Tourbaas Christian Prudhomme en Prins Albert II van Monaco maakten dat bekend tijdens een officiële voorstelling. Voor het eerst sinds 1905 zal de Tour niet eindigen in Parijs.

De reden voor die wijk naar het zuiden ligt bij de organisatie van de Olympische Spelen in Parijs in de zomer van 2024. Vijf dagen na het einde van de Tour starten de Spelen in de Franse hoofdstad. Monaco ontving de Tour voor het laatst in 2009. De Zwitser Fabian Cancellara won toen de openingstijdrit in het prinsdom en pakte de eerste gele trui. In 2024 zal de Tour voor de zevende keer naar Monaco komen. De eerste keer was in 1939.

In 2024 zal de Tour zo ook voor het eerst sinds 1989 eindigen met een tijdrit. Toen troefde de Amerikaan Greg LeMond de Fransman Laurent Fignon af en won de Tour met een verschil van acht seconden. Dat is vandaag nog steeds de kleinste marge van een Tourwinnaar. De Grand Départ van de Tour van 2024 is in het Italiaanse Firenze.

In 2025 zal de Tour zeker terugkeren naar de traditionele finish op de Champs-Élysées in Parijs. Die viert dan zijn vijftigste verjaardag als aankomstplaats van de laatste rit van de Tour.

Volledig scherm Fabian Cancellara won ooit een tijdrit in Monaco. © BELGA