KOERS KORT. Bergkoning Giro aangereden op training - Gilbert deelt “eerste deftige waardes in drie maanden tijd”

Gilbert optimistisch

Het gaat de goede kant uit met Philippe Gilbert. De kopman van Lotto Soudal deelde zondag op sociale media zijn optimisme. “Voor de eerste keer in drie maanden laat ik deftige waarden noteren”, postte hij. Zijn piekwaarde tijdens de trainingssessie bedroeg 1.602 watt.

2020 was een erg tegenvallend jaar voor Gilbert. Na de lange coronapauze viel Gilbert op 29 augustus in de openingsetappe van de Tour zwaar op zijn knie. Hij brak daarbij opnieuw zijn knieschijf, net als twee jaar geleden. Na een korte herstelperiode reed hij nog de Ronde van Luxemburg, de Gooikse Pijl, het BK en de eerste twee etappes van de Binckbank Tour. Hij kwam echter nooit meer in de buurt van zijn topniveau en zette begin oktober dan maar een punt achter zijn seizoen.

Bergkoning Giro geopereerd aan sleutelbeen

Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo) heeft bij een val op training een sleutelbeenbreuk opgelopen. De 26-jarige Portugees deed zijn verhaal bij de lokale krant A Bola. Guerreiro werd intussen al met succes geopereerd.

“Ik was met enkele vrienden aan het trainen toen ik werd aangereden door een auto”, legde Guerreiro uit. “De chauffeur deed een onverwacht manoeuvre. Ik denk dat ze ons niet gezien had. De aanrijding was niet meer vermijden. In het ziekenhuis werd nadien een sleutelbeenbreuk vastgesteld.”

Guerreiro neemt een rustpauze in acht, maar hoopt begin volgend jaar al opnieuw op de fiets te zitten. De UAE Tour (21-27 februari 2021) moet zijn eerste wedstrijd van het seizoen worden. De Portugees toonde zich in 2020 met een ritzege en de eindwinst in het bergklassement in de Ronde van Italië. In 2017 werd hij in zijn eerste profjaar meteen Portugees kampioen op de weg.

Van der Hoorn naar Intermarché-Wanty Gobert

Intermarché-Wanty Gobert heeft Taco van der Hoorn vastgelegd voor volgend jaar. De 27-jarige Nederlander komt de klassieke kern van Intermarché-Wanty Gobert versterken. In 2017 won hij de Schaal Sels, een jaar later gevolgd door de Primus Classic en een rit in de BinckBank Tour.

De voorbije twee seizoenen reed Van der Hoorn bij Jumbo-Visma in dienst van onder meer Wout van Aert. Bij zijn nieuwe ploeg zal hij “zijn ervaring uit de WorldTour combineren met een rol als vrijbuiter”. Van der Hoorn zou normaal gezien volgend jaar aan de slag gaan bij BEAT Cycling. Maar toen Intermarché-Wanty Gobert kwam aankloppen, koos hij er toch voor om op WorldTour-niveau actief te blijven.

“Ik ben ontzettend blij om volgend seizoen de kleuren van Intermarché-Wanty Gobert te verdedigen”, verklaart Van der Hoorn. “Mijn doelen en capaciteiten zullen binnen dit team uitstekend tot hun recht komen. Een dienende rol ligt me, maar het zelf op zoek gaan naar de winst intrigeert me evenzeer. Ik kijk ook uit naar mijn eerste grote ronde, waar ik me met de typische koersstijl van Intermarché-Wanty Gobert wil tonen.”

