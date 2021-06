KOERS KORT. Bennett door knieprobleem niet in Baloise Belgium Tour, Cavendish vervangt hem

Cavendish vervangt Bennett in Baloise Belgium Tour

Sam Bennett verschijnt morgen dan toch niet aan de start van de Baloise Belgium Tour. De Ierse sprinter hield volgens Deceuninck-Quick.Step een knieprobleem over aan een klein incident tijdens een trainingsrit. Bennett neemt nu extra rust in aanloop naar de Tour, Mark Cavendish is zijn vervanger in de Ronde van België.

Lopez vliegt naar zege in Mont Ventoux Dénivelé Challenge

Miguel Angel Lopez (Movistar) heeft de Mont Ventoux Dénivelé Challenge op zijn naam gebracht. ‘Superman’ Lopez soleerde op de kale berg naar de zege en won met bijna 2,5 minuten voorsprong op Oscar Rodriguez (Astana) en Enric Mas (Movistar).

De derde editie van deze eendagskoers op en rond de Mont Ventoux ging op zoek naar een opvolger van Aleksandr Vlasov en Jesus Herrada. Met zeven WorldTour-teams aan de start kon de koers op heel wat belangstelling rekenen, mede ook wellicht omdat de kale berg volgende maand in de Tour de France wordt opgenomen, al wordt dan wel niet bergop gefinisht. Net zoals in de Touretappe moest het peloton twee keer over de berg, één maal via Sault, daarna via Bédoin.

Nadat de voorlaatste vluchter, van initieel zeven avonturiers, werd opgeraapt door de mannen van Movistar en AG2R, kon het peloton der favorieten op zoek naar de laatste koploper van de dag: Quentin Pacher.

Miguel Angel Lopez besloot niet te lang te wachten bergop en viel op 12 km van de top aan. In geen tijd liet hij de andere favorieten achter en overvleugelde hij de Fransman.

In de achtergrond legde Movistar de wedstrijd lam en Lopez soleerde met 2:26 voorsprong op Oscar Rodriguez. Voor ‘Superman Lopez’ is het zijn derde zege van het seizoen voor zijn nieuwe team na rit- en eindwinst in de Ruta del Sol, eerder in mei van dit jaar.

