KOERS KORT. Ben Hermans soleert naar zege in Italiaanse eendagswedstrijd Giro dell’Appennino - Blauwe voorband voor Wout van Aert in de Tour

Ben Hermans wint in Italië

Ben Hermans heeft met overmacht de Giro dell’Appennino aan zijn erelijst toegevoegd. Onze 35-jarige landgenoot kwam na een straf nummertje solo aan. Hij reed in de finale weg uit een groepje met ondere andere het achttienjarige toptalent Juan Ayuso. De winnaar van de Ronde van Italië voor beloften maakte indruk, maar Hermans was te sterk. Het is voor het eerst sinds 1991 (Dirk De Wolf) dat er nog eens een Belg de Giro dell’Appennino wist te winnen.

Hermans had zaterdag graag aan de start van de Ronde van Frankrijk gestaan, maar zijn team Israel Start-Up Nation nam hem niet op in de selectie. Michael Woods (Can), Dan Martin (Ier), Chris Froome (Gbr), Omer Goldstein (Isr), André Greipel (Dui), Reto Hollenstein (Swi), Guillaume Boivin (Can) en Rick Zabel (Dui) zijn de acht renners die voor Israel Start-Up Nation zullen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Hermans laat met deze prestatie zien, dat hij klaar was voor die Ronde van Frankrijk.

Blauwe voorband voor van Aert

Wout van Aert en zijn ploeg Team Jumbo-Visma zullen in meerdere etappes tijdens de Ronde van Frankrijk gebruik maken van een blauwe voorband van Swapfiets. Het is voor het eerst dat een wielerploeg een gekleurde fietsband in het peloton introduceert. Richard Plugge, directeur van Team Jumbo-Visma, is opgetogen over de nieuwe samenwerking met Swapfiets: “Veel wielerliefhebbers stappen in het dagelijks leven ook graag op de fiets. Deze samenwerking met Swapfiets is dan ook een logische match. Als Team Jumbo-Visma zien we dit als kans om aan een breed publiek te laten zien wat we naast het winnen van races belangrijk vinden; een goede gezondheid, een groene leefomgeving en leefbare steden voor iedereen.”