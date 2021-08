KOERS KORT. Ben Hermans snelt naar tijdritzege in Poitou-Charentes - Otto Vergaerde trekt naar Trek-Segafredo

Ben Hermans snelt naar zege in tijdrit Poitou-Charentes

Ben Hermans heeft vandaag de tijdrit in de Tour Poitou-Charentes (2.Pro) gewonnen. De Limburger van Israël Start-Up Nation legde het parcours van 23,5 kilometer tussen Monts-sur-Guesnes en Loudun af in een tijd van 27:55, goed voor een gemiddelde van 50,51 kilometer per uur. De Brit John Archibald werd op één seconde tweede, de Fransman Bruno Armirail op zeven seconden derde.

De 25-jarige Brit Connor Swift (Arkea-Samsic) neemt de leiderstrui over van de Italiaan Elia Viviani, die de ochtendrit won. Hij heeft 10 seconden voorsprong op de Fransman Bruno Armirail. De Franse rittenkoers eindigt morgen met een heuvelrit.

De tijdrit, over grotendeels vlakke wegen, maar toch met 110 hoogtemeters, kwam niet op naam van een specialist. Die waren er niet in deze Tour Poitou-Charentes. Hermans boekte zo zijn eerste zege in een individuele tijdrit op profniveau. Voor onze landgenoot is het overigens al zijn vierde overwinning van het seizoen, na winst in de Ronde van de Apennijnen en de derde rit en eindzege in de Arctic Race of Norway.

Otto Vergaerde trekt naar Trek-Segafredo

Otto Vergaerde (27) verlaat na dit seizoen Alpecin-Fenix voor Trek-Segafredo. Hij zette zijn handtekening onder een contract van twee seizoenen bij de Amerikaanse WorldTour-formatie.

Vergaerde begon zijn profcarrière bij Topsport Vlaanderen-Baloise en reed de voorbije drie seizoenen in steun van Mathieu van der Poel, bij Corendon-Circus en Alpecin-Fenix. Bij Trek-Segafredo moet Vergaerde in de kasseiklassiekers Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen bijstaan.

“Ik twijfelde er niet aan voor Trek-Segafredo te kiezen als de juiste stap in mijn ontwikkeling”, verklaart Vergaerde in een persbericht. “Dit is een nieuwe uitdaging. Maar er is al een goede basis, namelijk mijn vriendschapsband met Jasper Stuyven en Edward Theuns. Ik kijk er echt naar uit om me bij hen te voegen. Maar bovenal ben ik klaar voor deze nieuwe uitdaging bij een sterk en ambitieus team voor de klassiekers.”

“Met Vergaerde voegen we ervaring en betrouwbaarheid toe aan onze groep voor de klassiekers”, besluit algemeen manager Luca Guercilena.

Jens Schuermans zevende in shorttrack op WK MTB Val di Sole, goud is voor Amerikaan Blevins

Belgisch kampioen Jens Schuermans is vandaag als zevende geëindigd in de shorttrackwedstrijd tijdens de wereldkampioenschappen mountainbike in het Italiaanse Val di Sole.

Voor het eerst stond een shorttrackproef geprogrammeerd tijdens de wereldkampioenschappen mountainbike. Schuermans bewees de voorbije twee seizoenen in het wereldbekercircuit al dat hij goed tot zijn recht komt in de korte wedstrijdjes over twintig minuten, en de Limburger bevestigde dat donderdag in Val di Sole met een zevende plaats op 21 seconden van winst.

De wereldtitel ging naar de Amerikaan Christopher Blevins, voor de Braziliaan Henrique Avancini en de Duitser Maximilian Brandl. Bij de vrouwen haalde de Zwitserse Sina Frei het voor de Britse Evie Richards en de Franse Pauline Ferrand-Prévot.

Pascal Ackermann wint voor eigen volk in Ronde van Duitsland

Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft vandaag de openingsrit in de Ronde van Duitsland (2.Pro) gewonnen. De 27-jarige Duitser was na 191,4 kilometer van Stralsund naar Schwerin de snelste in de sprint. Hij haalde het voor zijn landgenoot Phil Bauhaus en de Oostenrijker Marco Haller. Yves Lampaert finishte als vierde, Jens Reynders sprintte naar een achtste plaats.

De openingsrit was er op papier één voor sprinters, maar dat belette niet dat zes renners toch de handen in elkaar sloegen en meeschoven in de vroege vlucht. Onze landgenoot Alex Colman had daarin het gezelschap van Joshua Huppertz, Robert Jägeller, Jon Knolle, Henri Uhlig en Justin Wolf.

Met Huppertz werd de laatste vluchter op 4 kilometer van de finish ingehaald en begon de sprintvoorbereiding. Die werd nog ontsierd door een grote valpartij op ongeveer anderhalve kilometer van de streep. Ackermann werd daarna perfect gegangmaakt door Rudy Selig en klaarde de klus, goed voor zijn zesde zege van het seizoen na de proloog en een rit in de Sibiu Cycling Tour (2.1) in juni en drie ritzeges in de Italiaanse Wielerweek (2.1) in juli. Ackermann is ook de eerste leider, met vier seconden bonus op Bauhaus.

Phil Bauhaus en Yves Lampaert zien Pascal Ackermann zegevieren.

Viviani verslaat Timothy Dupont in Poitou-Charentes

Elia Viviani (Cofidis) heeft zijn tweede ritzege beet in de Tour Poitou-Charentes. De Italiaan haalde het donderdag na 109,6 km van Montcontour naar Loudin in de sprint voor onze landgenoot Timothy Dupont (Bingoal Pauwels Sauces WB) en voor zijn ploeg- en landgenoot Simone Consonni. Viviani verstevigt zijn leiderspositie in het klassement. Deze namiddag staat nog een tijdrit van 23,5 km op het programma.

In deze korte etappe was het Alexis Gougeard die als eerste in de aanval trok en meteen ook een kloofje sloeg. Blijkbaar was er weinig animo in het peloton om mee te gaan, finaal kreeg hij toch twee kompanen aan zijn zijde: Simone Ravanelli en Samuele Zoccarato. Maximaal gunde het peloton, met Cofidis op kop, hen een voorsprong van 2 minuten.

Op 7 km van de meet werden met Ravanelli en Gougeard de laatste twee vluchters opgeraapt, het peloton stevende af op een sprint. Even was er nog wat opschudding toen Androni Giocattioli-Sidermec versnelde vooraan en het peloton in stukken brak, maar het team zette niet door en de wind zat niet goed. In de sprint leidde Consonni zijn ploegmaat Viviani mooi uit en de Italiaan klaarde de klus, voor Dupont. Die werd wel nog gehinderd door Consonni op het eind. Voor Viviani is het zijn tweede ritzege in deze Franse rittenkoers.

